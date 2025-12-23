Hampiðjan hf - Fjárhagsdagatal 2026

Hampiðjan mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör félagsins samkvæmt þessu fjárhagsdagatali.
Fjárhagsdagatal 2026:
05.03.2026 Fjórði ársfjórðungur 2025 ásamt ársuppgjöri 2025
20.03.2026 Aðalfundur
28.05.2026 Fyrsti ársfjórðungur 2026 - árshlutauppgjör
27.08.2026 Annar ársfjórðungur 2026 - árshlutauppgjör
19.11.2026 Þriðji ársfjórðungur 2026 - árshlutauppgjör
04.03.2027 Fjórði ársfjórðungur 2026 - ásamt ársuppgjöri 2026
19.03.2027 Aðalfundur
Áður birt dagatal fyrir fjárhagsárið 2025 er óbreytt:
Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar og upplýsingar varðandi fjárfestakynningar verða birtar þegar nær dregur uppgjörsdagsetningum. Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða.
Frekari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson forstjóri í síma 664 3361.