TextMagic AS-i 2026. aasta finantskalender

 | Source: TextMagic AS TextMagic AS

TextMagic AS plaanib 2026. aastal avalikustada tulemused ja aruanded järgnevatel kuupäevadel:

13. jaanuar 2026Müügitulemused - 2025. a IV kvartal
25. veebruar 2026Auditeerimata vahearuanne - 2025. a 12 kuud
17. märts 2026Auditeeritud majandusaasta aruanne 2025
7. aprill 2026Müügitulemused - 2026. a I kvartal
7. juuli 2026Müügitulemused - 2026. a II kvartal
11. august 2026Auditeerimata vahearuanne - 2026. a 6 kuud
6. oktoober 2026Müügitulemused - 2026. a III kvartal



Lisainfo:

Getter Grünmann

TextMagic AS finantsjuht

investor@textmagic.biz

investor.textmagic.com


Recommended Reading