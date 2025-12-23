TextMagic AS-i 2026. aasta finantskalender

TextMagic AS plaanib 2026. aastal avalikustada tulemused ja aruanded järgnevatel kuupäevadel:
|13. jaanuar 2026
|Müügitulemused - 2025. a IV kvartal
|25. veebruar 2026
|Auditeerimata vahearuanne - 2025. a 12 kuud
|17. märts 2026
|Auditeeritud majandusaasta aruanne 2025
|7. aprill 2026
|Müügitulemused - 2026. a I kvartal
|7. juuli 2026
|Müügitulemused - 2026. a II kvartal
|11. august 2026
|Auditeerimata vahearuanne - 2026. a 6 kuud
|6. oktoober 2026
|Müügitulemused - 2026. a III kvartal
Lisainfo:
Getter Grünmann
TextMagic AS finantsjuht
investor.textmagic.com