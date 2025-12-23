Sjóvá: Fjárhagsdagatal 2026

 | Source: Sjóvá-Almennar tryggingar hf. Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. stefnir að birtingu árshluta- og ársuppgjöra á neðangreindum dagsetningum:

  • Ársuppgjör 2025                               12. febrúar 2026
  • 1. ársfjórðungur 2026                       30. apríl 2026
  • 2. ársfjórðungur 2026                       16. júlí 2026
  • 3. ársfjórðungur 2026                       22. október 2026
  • Ársuppgjör 2026                               11. febrúar 2027

Aðalfundir verða haldnir á neðangreindum dagsetningum:

  • Aðalfundur 2026                               12. mars 2026
  • Aðalfundur 2027                               11. mars 2027

Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving Thorsteinsson í síma 869-8109 eða fjarfestar@sjova.is.


