Sjóvá: Fjárhagsdagatal 2026

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. stefnir að birtingu árshluta- og ársuppgjöra á neðangreindum dagsetningum:
- Ársuppgjör 2025 12. febrúar 2026
- 1. ársfjórðungur 2026 30. apríl 2026
- 2. ársfjórðungur 2026 16. júlí 2026
- 3. ársfjórðungur 2026 22. október 2026
- Ársuppgjör 2026 11. febrúar 2027
Aðalfundir verða haldnir á neðangreindum dagsetningum:
- Aðalfundur 2026 12. mars 2026
- Aðalfundur 2027 11. mars 2027
Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving Thorsteinsson í síma 869-8109 eða fjarfestar@sjova.is.