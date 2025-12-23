Azimut continue de définir un vaste champ de pegmatites à lithium à haute teneur à Wabamisk Est, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce des progrès additionnels significatifs sur sa Propriété Wabamisk Est (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec.

Les travaux de terrain réalisés en 2025 ont considérablement renforcé le potentiel en lithium de la Propriété en permettant de mieux définir un champ de pegmatites à spodumène à haute teneur d’extension plurikilométrique. Wabamisk Est, détenu à 100% par Azimut, est considéré par la Société comme offrant un excellent potentiel d’exploration.

Au moins 138 affleurements distincts avec spodumène ont été identifiés, sur lesquels ont été prélevés 340 échantillons en rainure et échantillons choisis à des teneurs supérieures à 0,5% Li 2 O et qui indiquent une teneur moyenne de 1,94% Li 2 O (voir détails ci-dessous).

Depuis les derniers résultats publiés (voir le communiqué de presse du 9 octobre 2025i), les travaux réalisés sur la Propriété comprennent :

Décapages mécaniques étendus;

Prélèvement de 280 échantillons de roche par rainurage; et

Programme initial de forage au diamant (5 trous, 615 m) testant des cibles de surface, et qui confirment le prolongement en profondeur des affleurements minéralisés.

Cette phase de travaux a été financée par Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« Rio Tinto »), Azimut agissant à titre de gérant. À la suite de changements de stratégie corporative, Rio Tinto a indiqué son intention de mettre fin à son entente d’option en vue d’une coentreprise sur les propriétés Corvet, Kaanaayaa et Wabamisk Est au 31 décembre 2025 (voir le communiqué de presse du 24 juillet 2025ii).

Azimut avance en parallèle deux autres découvertes sur la Propriété Wabamisk, située juste à l’ouest : la Zone Fortin (antimoine-or) et la Zone Rosa (or) (communiqués de presse du 23 octobre 2025iii et du 18 novembre 2025iv).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6, tableau 1, photos 1 et 2)

205 échantillons en rainure, chacun de 1,0 m de long, prélevés au cours de cette campagne de terrain, présentent des teneurs supérieures à 0,5% Li 2 O et indiquent une teneur moyenne de 1,66% Li 2 O : 50 échantillons avec des teneurs entre 0,5% et 1,0% Li 2 O ; 95 échantillons avec des teneurs entre 1,0% et 2,0% Li 2 O ; et 60 échantillons avec des teneurs supérieures à 2,0% Li 2 O , jusqu’à un maximum de 5,63% Li 2 O .

O et indiquent une :

Principaux résultats composites des échantillons en rainure Prospect 1,68% Li 2 O sur 8,0 m

Lithos Nord 1 1,68% Li 2 O sur 7,0 m incluant 2,46% Li 2 O sur 4,0 m

Lithos Nord 1 1,57% Li 2 O sur 10,0 m

Lithos Nord 1 1,90% Li 2 O sur 11,0 m

Lithos Nord 2 1,72% Li 2 O sur 8,0 m

Lithos Nord 2 1,58% Li 2 O sur 8,0 m

Lithos Nord 2 2,25% Li 2 O sur 5,6 m

Lithos Sud 1,97% Li 2 O sur 7,0 m

Lithos Sud 1,70% Li 2 O sur 4,0 m

Lithos Sud 2,53% Li 2 O sur 7,0 m incluant 4,02% Li 2 O sur 3,0 m

Lithos Sud – Jumbo 2,12% Li 2 O sur 6,0 m incluant 2,86% Li 2 O sur 4,0 m

Lithos Sud – Jumbo 2,33% Li 2 O sur 3,0 m

Benny 1,42% Li 2 O sur 6,85 m

Baleine 1,37% Li 2 O sur 4,0 m

Baleine 1,19% Li 2 O sur 8,0 m

Baleine

Sur 493 échantillons (162 échantillons choisis, 331 échantillons en rainure) prélevés depuis 2024, 340 présentent des teneurs supérieures à 0,5% Li 2 O, et indiquent une teneur moyenne de 1,94% Li 2 O :



75 échantillons avec des teneurs entre 0,5% et 1,0% Li 2 O ; 138 échantillons avec des teneurs entre 1,0% et 2,0% Li 2 O ; et 127 échantillons avec des teneurs supérieures à 2,0% Li 2 O , jusqu’à un maximum de 7,42% Li 2 O .

O, et indiquent une :

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes. Ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.

Cinq (5) forages au diamant totalisant 615 m ont testé trois cibles affleurantes : Lithos Nord 1, Pierrot et Lithos Sud. La Société considère qu’il s’agit d’une phase de forage préliminaire et de portée encore très limitée. De nombreuses cibles affleurantes à haute teneur sont prêtes à être forées. Une phase de suivi substantielle est envisagée en 2026.

Les intervalles significatifs contenant du spodumène sont les suivants (observations visuelles, longueurs selon les trous, analyses en attente) :

Forage WL25-01: Intervalle de 37,55 m (de 41,0 m à 78,55 m) de pegmatite à gros cristaux avec 20 à 30% de spodumène. Cet intervalle inclut une section d’amphibolite de 3,75 m. Forage WL25-02: Trois intervalles de pegmatite à gros cristaux avec spodumène (7,74 m, 11,75 m et 24,30 m) de 11,7 m à 76,65 m le long du trou. Les intercalations d’amphibolite ont des épaisseurs de 10,45 m et 11,25 m. Le contenu en spodumène varie de 35 à 40%. Forage WL25-03: Quatre intervalles de pegmatite à gros cristaux avec spodumène (6,45 m, 3,37 m, 0,95 m et 6,1 m) de 43,5 m à 114,1 m le long du trou. Les intercalations d’amphibolite ont des épaisseurs de 33,8 m, 2,5 m et 16,75 m. Le contenu en spodumène varie généralement de 15 à 30%. Forage WL25-04: Cinq intervalles de pegmatite à spodumène (15,65 m, 4,4 m, 1,95 m, 4,35 m et 1,2 m) de 20,15 m à 154,3 m le long du trou. Les intercalations d’amphibolite ont des épaisseurs de 67,7 m, 12,1 m, 7,9 m et 18,9 m. Le contenu en spodumène est variable, généralement compris entre 10 et 15%. Forage WL25-05: Un intervalle de 5,45 m de pegmatite à gros cristaux contient 15% de spodumène, de 49,65 m à 55,1 m le long du trou.



La teneur en lithium de la minéralisation à spodumène ne peut être déterminée avec précision que par des analyses géochimiques. Les épaisseurs réelles des intervalles forés ne sont pas déterminées à ce stade.

Géométrie préliminaire du champ de pegmatites

Au moins 138 affleurements distincts avec spodumène ont été identifiés et échantillonnés depuis le premier programme de terrain en 2024 destiné à vérifier un échantillon historique isolé indiquant 0,34% Li 2 O. Le champ de pegmatites demeure ouvert dans toutes les directions. Il existe un bon potentiel pour des découvertes additionnelles de pegmatites à spodumène en contexte non affleurant sur une superficie prospective de 4 km² au minimum (voir figures 3 à 6).

À Lithos-Nord, les corps pegmatitiques présentent une orientation générale nord-sud (variant de N350° à N20°) et des pendages vers l’est de 60° à 75°. Ces corps ont des épaisseurs apparentes variables (de 10 à 50 m, ou plus) et recoupent des métavolcaniques mafiques cisaillées d’orientation est-ouest. Ils forment un ensemble de corps intrusifs disposés en échelon le long d’un corridor est-ouest sur une distance de 1,2 km et sur au moins 250 m de largeur (le « Corridor Lithium »). D’autres orientations et pendages sont observés, incluant des corps de pegmatites superposés (« stacked ») à faibles pendages et d’orientation est-ouest (à Pierrot) qui pourraient être reliés aux corps de direction nord-sud.

À Lithos-Sud, les corps pegmatitiques présentent des orientations vers le nord et des pendages vers l’est, comparables à ceux de Lithos-Nord. Les épaisseurs apparentes observées jusqu’à présent varient de 10 à 15 m. Ces pegmatites pourraient définir un second corridor lithinifère orienté est-ouest.

Les cristaux de spodumène sont généralement grossiers à très grossiers (jusqu’à 1,0 m), de couleur blanchâtre ou gris verdâtre, associés aux minéraux suivants : quartz, feldspath blanc, muscovite, apatite et tourmaline noire. De la holmquistite (amphibole caractéristique contenant du lithium) a été observée dans les roches encaissantes – principalement des métavolcaniques mafiques et des métasédiments gneissiques – à proximité des pegmatites à spodumène.

À propos de la Propriété Wabamisk Est

La Propriété Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km²) est un projet détenu à 100% par Azimut qui a été optionné à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Wabamisk Est se situe 40 km à l’est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines Ltd), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium), et à 70 km au sud de la mine d’or Éléonore (Dhilmar Ltée). D’importantes lignes électriques traversent ou longent l’extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud. La localité la plus proche est Nemaska, une municipalité de village Cri située à 55 km au sud-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a effectué le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ. Des échantillons de roche ont été envoyés aux laboratoires ALS à Val d’Or ou à Montréal (Québec) pour analyses multi élémentaires par ICP (codes du laboratoire : ME-MS61, ME-MS89L). Azimut applique des procédures de contrôle qualité (QA/QC) conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes d'échantillonnage.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer, géologue, Directeur de Projets.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or) : les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut) : (antimoine-or) : les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) : évaluation de terrain complétée; phase initiale de forage complétée et résultats en attente.

(option Rio Tinto) : (lithium) : évaluation de terrain complétée; phase initiale de forage complétée et résultats en attente. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

