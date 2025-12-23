Eik fasteignafélag hf.: Kaup á Festingu hf. frágengin

Í dag hefur Eik Fasteignafélag hf. („Eik“ eða „félagið“) gengið frá kaupum á Festingu hf. („Festing“) en félögin skrifuðu upphaflega undir kaupsamning 23. maí sl. Seljendur eru Blue Ocean B.V. og SMT Partners B.V.
Fasteignir Festingar á Íslandi eru um 43 þúsund fermetrar að stærð í 12 fasteignum og hýsa starfsemi Samskipa hf. á Íslandi. Fasteignirnar eru að stærstum hluta staðsettar í Reykjavík en stærsta eignin er 28.500 fermetra vöruhús Samskipa í Kjalarvogi 7-15. Leigusamningar um eignirnar verða til 20 ára.
Heildarvirði Festingar í kaupunum (e. Enterprise Value) er 15.070 m.kr. og voru kaupin fjármögnuð með lánsfé.
Eik áætlar að áhrif á EBITDA félagsins verði á bilinu 1.180 – 1.200 m.kr. á ársgrundvelli m.v. vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í janúar 2026.
Ráðgjafar Eikar í viðskiptunum voru fyrirtækjaráðgjöf Arctica Finance hf. og Venture Legal ehf. Ráðgjafar seljenda voru fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka og LOGOS.
Hreiðar Már, forstjóri Eikar fasteignafélags:
„Við erum afar ánægð með að hafa gengið frá kaupum á Festingu og hlökkum til samstarfsins um ókomna framtíð. Eins og fram hefur komið þá tilheyra fasteignir Festingar mikilvægum innviðum og Samskip er og verður nauðsynlegur hluti af íslensku samfélagi. Eik fasteignafélag vill fjárfesta með atvinnulífinu og þessi viðskipti endurspegla þá vegferð með kröftugum hætti.“
Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Festingar og aðaleigandi:
„Það er ánægjuefni að uppgjör viðskiptanna sé nú að baki. Festing hefur verið hluti af samstæðu okkar um langa hríð og býr yfir stóru safni vandaðra fasteigna sem nýst hafa vel í starfsemi okkar og munu gera það áfram. Við væntum mikils af samstarfinu við Eik og hlökkum til að einbeita okkur nú enn frekar að því að sækja fram á sviði sjó- og landflutninga.“
Nánari upplýsingar veitir:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 856-5907