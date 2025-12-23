DALI Alliance lanciert Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways

PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance, eine international anerkannte Autorität für Standardisierung in der Beleuchtungstechnik, verkündet voller Stolz die Markteinführung seiner neuen Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways. Diese bahnbrechende Veröffentlichung ermöglicht die nahtlose Steuerung von kabelgebundenen DALI-Geräten über Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control)- oder Zigbee-Drahtlos-Ökosysteme und bietet Zugang zu Daten von DALI-Systemen, um den Weg für mehr Interoperabilität und Flexibilität in der Beleuchtungsbranche zu ebnen.

Die neuen Spezifikationen gestatten kabelgebundene und kabellose Konnektivität innerhalb von Beleuchtungssystemen und erlauben eine flexible Auswahl der besten Lichtsteuerungslösung für die betreffende Anwendung. Die Test- und Zertifizierungsspezifikationen sollen sicherstellen, dass standardisierte Gateways effektiv zwischen DALI-Systemen und den Drahtlos-Protokollen, Bluetooth NLC oder Zigbee schalten, um eine entscheidende Brücke zwischen verschiedenartigen Technologien zu bauen. Diese standardisierten Gateways fördern das Marktvertrauen und beschleunigen die Anwendung DALI-basierter Lösung im schnelllebigen Sektor für intelligente Gebäudetechnik.

Wesentliche Merkmale und Vorteile

Die neuen Spezifikationen ermöglichen die Steuerung von kabelgebundenen DALI-Produkten, DALI-2 wie auch D4i, innerhalb kabelloser Ökosysteme für ein Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Gateways schalten nahtlos zwischen DALI- und Bluetooth NLC- oder Zigbee-Drahtlos-Protokollen, sodass eine robuste Interoperabilität gegeben ist.

Diese standardisierten Gateways ermöglichen kabellosen Ökosystemen den Zugang zu Daten von kabelgebundenen DALI-Geräten, einschließlich der Fülle von Daten bezüglich Leuchtkörper, Leistung und Energie sowie Diagnose, die D4i-Leuchten bereitstellen.



Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance, erklärt hierzu: „Die Einführung dieser Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways ist ein bedeutender Meilenstein. Dieser eröffnet neue Möglichkeiten für die DALI-Integration mit kabellosen Systemen, um eine breitere Lösungspalette für die Branche zu schaffen. Durch die Standardisierung dieser Gateways fördern wir die Interoperabilität und ebnen den Weg für Entwickler, Hersteller und Fachleute im Bereich der Gebäudeautomatisierung.“

„Die Fertigstellung der Bluetooth® NLC- zu DALI-Gateway-Spezifikations-Suite stellt einen bedeutenden Meilenstein für Lichtsteuerungssysteme dar“, so Neville Meijers, CEO von Bluetooth SIG. „Diese standardisierten Gateways ermöglichen eine nahtlose Integration zwischen vertrauenswürdigen kabelgebundenen DALI-Systemen und dem führenden kabellosen Beleuchtungsstandard. Die Zusammenarbeit unterstreicht den Einfluss von offenen, branchendefinierten Standards auf das Innovationswachstum, den Aufbau von Marktvertrauen und das Ausschöpfen des gesamten Potenzials intelligenter Beleuchtungssysteme, um einheitliche Lösungen mit einem Mehrwert für die Gebäudeverwaltung und Bewohner zu schaffen.“

In der Kombination erweitern diese standardisierten Gateways die Reichweite von DALI auf Bluetooth NLC- wie auch Zigbee-Ökosysteme, damit branchenweite Interoperabilität über die gesamten führenden Drahtlos-Plattformen gewährleistet ist.

„Die Integration von Zigbee und DALI stellt einen Schlüsselmoment in der Entwicklung der intelligenten Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung dar“, so Tobin Richardson, President und CEO der Connectivity Standards Alliance. „Die robuste, interoperable kabellose Mesh-Technologie von Zigbee in Kombination mit der Präzision und Skalierbarkeit von DALIs digitaler Lichtsteuerung überbrückt die Lücke zwischen Lichtkörpern vor Ort und kabellosen IoT-Netzen. Diese standardisierten Gateways erhöhen die Flexibilität, senken die Bereitstellungskomplexität und ebnen den Weg für intelligentere, energieeffizientere Gebäude.“

Die Verpflichtung der DALI Alliance zu offenen, branchendefinierten Spezifikationen ist von zentraler Bedeutung, um die richtige Funktionsweise dieser Gateways zu gewährleisten. Im Gegensatz zu geschlossenen, proprietären Lösungen tragen standardisierte Gateways dazu bei, Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen und eine einheitliche Benutzererfahrung über verschiedene Systeme sicherzustellen.

Weitere Informationen über die Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways finden Sie auf der Website der DALI Alliance unter www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

Über die DALI Alliance Die DALI Alliance ist eine weltweite, offene, nicht gewinnorientierte Branchenvereinigung, die für die Entwicklung und Förderung der DALI-Technologie im Beleuchtungssektor verantwortlich ist. Die DALI Alliance offeriert ein Ökosystem von Standards, um die Kompatibilität zu fördern und eine wachsende Auswahl von Anwendungen im Bereich Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung zu unterstützen.

