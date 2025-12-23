DALI Alliance lanza especificaciones de prueba y certificación para Wireless to DALI Gateways

PISCATAWAY, Nueva Jersey, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La DALI Alliance, reconocida como la autoridad internacional en estandarización de tecnologías de iluminación, anuncia con orgullo el lanzamiento de sus nuevas especificaciones de prueba y certificación para Wireless to DALI Gateways. Esta innovadora versión permite un control transparente de los dispositivos DALI cableados desde ecosistemas inalámbricos Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) o Zigbee, y proporciona acceso a los datos de los sistemas DALI, preparando el camino para una mayor interoperabilidad y flexibilidad en el sector de iluminación.

Las nuevas especificaciones permiten la conectividad cableada e inalámbrica dentro de los sistemas de iluminación y ofrecen la flexibilidad de elegir la mejor solución de control según la aplicación. Las especificaciones de prueba y certificación garantizan que los gateways estandarizados traduzcan de manera eficaz entre los sistemas DALI y los protocolos inalámbricos Bluetooth NLC o Zigbee, proporcionando un enlace crucial entre estas tecnologías diversas. Estos gateways estandarizados fomentan la confianza del mercado y aceleran la adopción de soluciones basadas en DALI en el mundo en evolución de las tecnologías para edificios inteligentes.

Características y beneficios clave

Las nuevas especificaciones permiten que los productos DALI cableados, tanto DALI-2 como D4i, sean controlados dentro de ecosistemas inalámbricos, ofreciendo mayor flexibilidad y adaptabilidad.

Los gateways traducen de forma fluida entre DALI y los protocolos inalámbricos Bluetooth NLC o Zigbee, proporcionando una interoperabilidad sólida.

Estos gateways estandarizados permiten que los ecosistemas inalámbricos accedan a los datos de los dispositivos DALI cableados, incluido el amplio conjunto de datos de luminarias, potencia y energía, y diagnósticos disponibles en las luminarias D4i.



Como explica Paul Drosihn, gerente general de Dali Alliance, "La introducción de estas especificaciones de prueba y certificación para Wireless to DALI Gateways es un hito significativo. Abre nuevas posibilidades para integrar DALI con sistemas inalámbricos, creando una gama más amplia de soluciones para el sector. Al estandarizar estos gateways, promovemos la interoperabilidad y proporcionamos un camino a seguir para desarrolladores, fabricantes y profesionales de la automatización de edificios”.

"La finalización del conjunto de especificaciones de gateways Bluetooth® NLC a DALI marca un hito importante para los sistemas de control de iluminación”, afirmó Neville Meijers, director ejecutivo de Bluetooth SIG. "Estos gateways estandarizados permiten una integración transparente entre los sistemas cableados confiables de DALI y el estándar líder de iluminación inalámbrica. La colaboración destaca el poder de los estándares abiertos y definidos por el sector para impulsar la innovación, generar confianza en el mercado y aprovechar el máximo de los sistemas de iluminación inteligentes para ofrecer soluciones consistentes y de valor agregado para la administración de edificios y sus ocupantes".

En conjunto, estos gateways estandarizados amplían el alcance de DALI a los ecosistemas Bluetooth NLC y Zigbee, lo que garantiza la interoperabilidad en las plataformas inalámbricas líderes del sector.

"La integración de Zigbee y DALI representa un momento crucial en la evolución de la iluminación inteligente y la automatización de edificios", dijo Tobin Richardson, presidente y director ejecutivo de Connectivity Standards Alliance. "La robusta e interoperable tecnología de malla inalámbrica de Zigbee, combinada con la precisión y escalabilidad del control digital de iluminación DALI, cierra la brecha entre los dispositivos de iluminación a nivel de campo y las redes inalámbricas de IoT. Los gateways estandarizados mejoran la flexibilidad, reducen la complejidad de la implementación y preparan el terreno para edificios más inteligentes y energéticamente eficientes".

El compromiso de la DALI Alliance con especificaciones abiertas y definidas por el sector es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de estos Wireless to DALI Gateways. A diferencia de las soluciones cerradas y propietarias, los gateways estandarizados ayudan a evitar problemas de compatibilidad y aseguran una experiencia de usuario consistente entre distintos sistemas.

Para más información sobre las especificaciones de prueba y certificación para Wireless to DALI Gateways, visite el sitio web de la DALI Alliance: www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

Acerca de DALI Alliance La DALI Alliance es una organización industrial global, abierta y sin fines de lucro, encargada del desarrollo y la promoción de la tecnología DALI en el sector de la iluminación. La DALI Alliance ofrece un ecosistema de estándares para fomentar la compatibilidad y apoyar una creciente gama de aplicaciones de iluminación y automatización de edificios.

Para más información, comuníquese con press@parrotprandmarketing.com

Visite nuestro sitio web: www.dali-alliance.org

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174