La DALI Alliance lance des spécifications de test et de certification pour les passerelles sans fil vers DALI

PISCATAWAY, New Jersey, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La DALI Alliance, reconnue comme l’autorité internationale en matière de normalisation des technologies d’éclairage, est fière d’annoncer le lancement de ses nouvelles spécifications de test et de certification pour les passerelles sans fil vers DALI. Cette avancée majeure permet le contrôle transparent de dispositifs DALI filaires à partir des écosystèmes sans fil Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) ou Zigbee, tout en donnant accès aux données issues des systèmes DALI, ouvrant ainsi la voie à une interopérabilité et une flexibilité accrues dans l’industrie de l’éclairage.

Ces nouvelles spécifications permettent de combiner connectivité filaire et sans fil au sein des systèmes d’éclairage et offrent la liberté de choisir la solution de contrôle la plus adaptée à chaque application. Les spécifications de test et de certification garantissent que les passerelles normalisées assurent une traduction efficace entre les systèmes DALI et les protocoles sans fil Bluetooth NLC ou Zigbee, constituant ainsi un lien essentiel entre ces différentes technologies. Ces passerelles standardisées renforcent la confiance du marché et accélèrent l’adoption des solutions basées sur DALI dans l’univers en constante évolution des technologies de bâtiments intelligents.

Caractéristiques et avantages principaux

Les nouvelles spécifications permettent de contrôler des produits DALI filaires, aussi bien DALI-2 que D4i, au sein d’écosystèmes sans fil, offrant ainsi une flexibilité et une adaptabilité accrues.

Les passerelles assurent une traduction transparente entre DALI et les protocoles sans fil Bluetooth NLC ou Zigbee, garantissant une interopérabilité robuste.

Ces passerelles standardisées permettent aux écosystèmes sans fil d’accéder aux données des dispositifs DALI filaires, y compris l’ensemble complet de données sur les luminaires, l’alimentation, l’énergie et les diagnostics disponibles à partir des luminaires D4i.



Comme l’explique Paul Drosihn, directeur général de la DALI Alliance : « L’introduction de ces spécifications de test et de certification pour les passerelles sans fil vers DALI constitue une étape majeure. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l’intégration de DALI avec les systèmes sans fil, en créant une gamme élargie de solutions pour l’industrie. En normalisant ces passerelles, nous favorisons l’interopérabilité et offrons une voie claire aux développeurs, fabricants et professionnels de l’automatisation des bâtiments. »

« L’achèvement de la suite de spécifications des passerelles Bluetooth® NLC vers DALI marque une étape cruciale pour les systèmes de contrôle de l’éclairage », a souligné Neville Meijers, PDG du Bluetooth SIG. « Ces passerelles standardisées permettent une intégration fluide entre les systèmes filaires DALI, reconnus pour leur fiabilité, et la norme sans fil de référence pour l’éclairage. Cette collaboration met en lumière la puissance des normes ouvertes, définies par l’industrie, pour stimuler l’innovation, renforcer la confiance du marché et exploiter pleinement le potentiel des systèmes d’éclairage intelligents afin de fournir des solutions cohérentes et à forte valeur ajoutée pour la gestion des bâtiments et leurs occupants. »

Ensemble, ces passerelles standardisées étendent la portée de DALI aux écosystèmes Bluetooth NLC et Zigbee, garantissant l’interopérabilité entre les principales plateformes sans fil du secteur.

« L’intégration de Zigbee et de DALI représente un moment clé dans l’évolution de l’éclairage intelligent et de l’automatisation des bâtiments », a indiqué Tobin Richardson, président et PDG de la Connectivity Standards Alliance. « La technologie maillée sans fil robuste et interopérable de Zigbee, combinée à la précision et à l’évolutivité du contrôle d’éclairage numérique DALI, comble le fossé entre les dispositifs d’éclairage de terrain et les réseaux IoT sans fil. Les passerelles standardisées renforcent la flexibilité, réduisent la complexité des déploiements et ouvrent la voie à des bâtiments plus intelligents et plus économes en énergie. »

L’engagement de la DALI Alliance en faveur de spécifications ouvertes, définies par l’industrie, est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de ces passerelles. Contrairement aux solutions fermées et propriétaires, les passerelles standardisées permettent d’éviter les problèmes de compatibilité et d’assurer une expérience utilisateur cohérente entre les différents systèmes.

À propos de la DALI Alliance La DALI Alliance est une organisation industrielle mondiale, ouverte et à but non lucratif, responsable du développement et de la promotion de la technologie DALI dans le secteur de l’éclairage. La DALI Alliance propose un écosystème de normes visant à encourager la compatibilité et à soutenir un large éventail d’applications dans l’éclairage et l’automatisation des bâtiments.

