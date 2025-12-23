DALI Alliance משיקה מפרטי בדיקה והסמכה עבור Wireless to DALI Gateways

פיסקטאווי, ניו ג'רזי, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

DALI Alliance, ארגון המוכר כסמכות בינלאומית בתקינה של טכנולוגיית תאורה, מכריז בגאווה על השקת מפרטי בדיקה והסמכה חדשים עבור Wireless to DALI Gateways. מהדורה פורצת דרך זו מאפשרת שליטה חלקה על התקני DALI קוויים ממערכות Bluetooth® NLC (בקרת תאורה ברשת) או מהאקוסיסטם של מערכות Zigbee אלחוטיות, ומספקת גישה לנתונים ממערכות DALI, וסוללת את הדרך ליכולת פעולה הדדית וגמישות משופרות בתעשיית התאורה.

המפרטים החדשים מאפשרים קישוריות חוטית ואלחוטית בתוך מערכות תאורה ומעניקים את הגמישות לבחור בפתרון בקרת התאורה הטוב ביותר עבור היישום. מפרטי הבדיקה וההסמכה יבטיחו ששערים סטנדרטיים יתורגמו ביעילות בין מערכות DALI לפרוטוקולים האלחוטיים, Bluetooth NLC או Zigbee, ויספקו קישור קריטי בין טכנולוגיות מגוונות אלו. שערים מתוקננים אלו מקדמים אמון בשוק ומאיצים את האימוץ של פתרונות מבוססי DALI בעולם המתפתח של טכנולוגיות בניינים חכמים.

תכונות ויתרונות מרכזיים

המפרטים החדשים מאפשרים לשלוט במוצרי DALI חוטיים , DALI-2 וגם D4i , בתוך אקוסיסטם אלחוטי , ומציעים גמישות ויכולת הסתגלות גדולים יותר .

שערים מתרגמים בצורה חלקה מעבר בין DALI ל- Bluetooth NLC או פרוטוקולי Zigbee אלחוטיים , ומספקים יכולת פעולה הדדית חזקה .

שערים סטנדרטיים אלו מאפשרים לאקוסיסטם אלחוטי גישה לנתונים ממכשירי DALI חוטיים , כולל המערך העשיר של נתונים מגופי תאורה , כוח , אנרגיה ואבחון הזמינים מגופי תאורה בתקן D4i .



כפי שמסביר פול דרוסין (Paul Drosihn), המנכ"ל של DALI Alliance: "הצגת מפרטי הבדיקה וההסמכה הללו עבור Wireless to DALI Gateways היא ציון דרך משמעותי. היא פותחת אפשרויות חדשות לשילוב DALI עם מערכות אלחוטיות, ויוצרת מגוון רחב יותר של פתרונות לתעשייה. באמצעות תקנון של שערי גישה אלה, אנו מקדמים יכולת פעולה הדדית ומספקים נתיב קדימה למפתחים, יצרנים ואנשי מקצוע בתחום המיכון של מבנים".

"השלמת חבילת המפרט של Bluetooth® NLC ל-DALI Gateway מסמנת ציון דרך משמעותי עבור מערכות בקרת תאורה", אמר נוויל מייג'רס (Neville Meijers), מנכ"ל Bluetooth SIG. "שערים סטנדרטיים אלה מאפשרים שילוב חלק בין המערכות החוטיות המהימנות של DALI לבין תקן התאורה האלחוטי המוביל. שיתוף הפעולה מדגיש את כוחם של סטנדרטים פתוחים ומוגדרים בתעשייה בהנעת חדשנות, בניית אמון בשוק ומיצוי מלוא הפוטנציאל של מערכות תאורה חכמות כדי לספק פתרונות עקביים ובעלי ערך מוסף לניהול הבניין ולדיירים".

ביחד, שערים סטנדרטיים אלו מרחיבים את טווח ההגעה של DALI הן למערכות ה-Bluetooth NLC והן ל-Zigbee, ומבטיחים אינטרופרביליות בין פלטפורמות האלחוטיות המובילות בתעשייה.

"השילוב של Zigbee ו-DALI מייצג רגע מכונן בהתפתחות של תאורה חכמה ומיכון של בניינים", אמר טובין ריצ'רדסון (Tobin Richardson), נשיא ומנכ"ל Connectivity Standards Alliance. "טכנולוגיית האריג האלחוטית החזקה המיועדת לפעולה הדדית של Zigbee, בשילוב עם הדיוק ויכולת ההרחבה של בקרת התאורה הדיגיטלית של DALI, מגשרת על הפער בין התקני תאורה ברמת השטח לבין רשתות IoT אלחוטיות. השערים הסטנדרטיים משפרים את הגמישות, מקטינים את מורכבות הפריסה וסוללים את הדרך לבניינים חכמים ויעילים יותר בצריכת אנרגיה".

המחויבות של DALI Alliance למפרטים פתוחים ומוגדרים על ידי התעשייה חיונית כדי להבטיח את הפונקציונליות הנכונה של שערים אלו. בניגוד לפתרונות סגורים וקנייניים, שערים סטנדרטיים מסייעים להימנע מבעיות תאימות ולהבטיח חוויית משתמש עקבית בין מערכות שונות.

למידע נוסף על מפרטי הבדיקה וההסמכה עבור Wireless to DALI Gateways, בקרו באתר של DALI Alliance בכתובת www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

אודות DALI Alliance

DALI Alliance הוא ארגון תעשייתי גלובלי, פתוח, ללא מטרות רווח, האחראי לפיתוח והקידום של טכנולוגיית DALI בתחום התאורה. DALI Alliance מציעה אקוסיסטם של סטנדרטים לעידוד תאימות, ולתמיכה במגוון הולך וגדל של יישומי תאורה ומיכון של מבנים.

