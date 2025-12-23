DALI Alliance Meluncurkan Spesifikasi Pengujian dan Sertifikasi untuk Gateway Nirkabel ke DALI

PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance, yang diakui sebagai otoritas internasional dalam standardisasi teknologi pencahayaan, dengan bangga mengumumkan peluncuran spesifikasi pengujian dan sertifikasi barunya untuk Gateway Nirkabel ke DALI. Peluncuran revolusioner ini memungkinkan pengendalian perangkat DALI berkabel secara mulus dari ekosistem nirkabel Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) atau Zigbee, serta menyediakan akses ke data dari sistem DALI, sehingga membuka jalan bagi peningkatan interoperabilitas dan fleksibilitas dalam industri pencahayaan.

Spesifikasi baru ini memungkinkan konektivitas berkabel dan nirkabel dalam sistem pencahayaan dan memberikan fleksibilitas untuk memilih solusi pengendalian pencahayaan terbaik sesuai kebutuhan aplikasi. Spesifikasi pengujian dan sertifikasi itu akan memastikan bahwa gateway yang distandardisasikan dapat menerjemahkan secara efektif di antara sistem DALI dan protokol nirkabel itu, Bluetooth NLC atau Zigbee, sehingga menyediakan tautan krusial di antara berbagai teknologi ini. Gateway yang distandardisasikan ini meningkatkan kepercayaan pasar dan mempercepat adopsi solusi berbasis DALI dalam dunia teknologi bangunan pintar yang terus berkembang.

Fitur dan Manfaat Utama

Spesifikasi baru ini memungkinkan produk DALI berkabel, baik DALI-2 maupun D4i, untuk dikendalikan dalam ekosistem nirkabel, sehingga menawarkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih besar.

Gateway menerjemahkan secara mulus di antara sistem DALI dengan protokol nirkabel Bluetooth NLC atau Zigbee, sehingga memberikan interoperabilitas yang tangguh.

Gateway yang distandardisasikan ini memungkinkan ekosistem nirkabel untuk mengakses data dari perangkat DALI berkabel, termasuk rangkaian data lengkap luminair, daya, dan energi, serta diagnostik yang tersedia dari luminair D4i.



Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Drosihn, General Manager DALI Alliance, "Pengenalan spesifikasi pengujian dan sertifikasi untuk Gateway Nirkabel ke DALI ini merupakan tonggak pencapaian penting. Upaya ini membuka kemungkinan baru untuk mengintegrasikan DALI dengan sistem nirkabel, sehingga menciptakan berbagai solusi yang lebih luas bagi industri. Dengan menstandardidasikan gateway ini, kami tengah mendorong interoperabilitas dan membuka jalan bagi pengembang, produsen, serta profesional di bidang otomatisasi bangunan untuk berinovasi."

“Penyelesaian rangkaian Spesifikasi Gateway Bluetooth® NLC ke DALI menjadi tonggak pencapaian penting bagi sistem pengendalian pencahayaan," ungkap Neville Meijers, CEO Bluetooth SIG. "Gateway yang distandardisasikan ini memungkinkan integrasi secara mulus di antara sistem berkabel tepercaya DALI dan standar pencahayaan nirkabel terkemuka. Kolaborasi ini menyoroti kekuatan standar terbuka yang didefinisikan oleh industri dalam mendorong inovasi, membangun kepercayaan pasar, dan memanfaatkan potensi penuh sistem pencahayaan cerdas untuk memberikan solusi yang konsisten dan bernilai tambah bagi manajemen bangunan dan penghuninya.”

Bersama-sama, gateway yang distandardisasikan ini memperluas jangkauan DALI ke dalam ekosistem Bluetooth NLC dan Zigbee, guna memastikan interoperabilitas di seluruh platform nirkabel terkemuka dalam industri ini.

“Integrasi Zigbee dan DALI merupakan momen penting dalam evolusi pencahayaan pintar dan otomatisasi bangunan,” ungkap Tobin Richardson, Presiden dan CEO Connectivity Standards Alliance. “Teknologi mata jala nirkabel Zigbee yang tangguh dan interoperabel, dikombinasikan dengan presisi dan skalabilitas pengendalian pencahayaan digital DALI, menjembatani kesenjangan di antara perangkat pencahayaan tingkat lapangan dan jaringan IoT nirkabel. Gateway yang distandardisasikan ini meningkatkan fleksibilitas, mengurangi kompleksitas penerapan, dan membuka jalan bagi bangunan yang lebih cerdas dan hemat energi.”

Komitmen DALI Alliance terhadap spesifikasi terbuka yang didefinisikan oleh industri sangat penting untuk memastikan fungsionalitas yang tepat dari gateway ini. Berbeda dengan solusi tertutup dan eksklusif, gateway yang distandardisasikan membantu menghindari masalah kompatibilitas serta memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai sistem.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai spesifikasi pengujian dan sertifikasi untuk Gateway Nirkabel ke DALI, kunjungi situs web DALI Alliance www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

Tentang DALI Alliance DALI Alliance merupakan organisasi industri global, terbuka, dan nirlaba yang bertanggung jawab atas pengembangan dan promosi teknologi DALI dalam sektor pencahayaan. DALI Alliance menawarkan ekosistem standar untuk mendorong kompatibilitas serta mendukung berbagai aplikasi otomatisasi bangunan dan pencahayaan yang terus berkembang.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi press@parrotprandmarketing.com

Kunjungi situs web kami: www.dali-alliance.org

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174