DALIアライアンス、無線・DALI間ゲートウェイの試験・認証仕様を発表

ニュージャージー州ピスカタウェイ発, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 照明技術標準化の国際的権威として認められているDALIアライアンス (DALI Alliance) は、無線・DALI間ゲートウェイの新しい試験・認証仕様の導入を発表する。 この画期的リリースにより、ブルートゥース (Bluetooth®) NLC (ネットワーク照明制御: Networked Lighting Control) またはジグビー (Zigbee) 無線エコシステムのいずれかから有線DALIデバイスをシームレスに制御できるようになり、DALIシステムからのデータへのアクセスを提供することで、照明業界における相互運用性と柔軟性の向上への道を切り開く。

新仕様は照明システム内で有線・無線間での接続を可能にし、用途に最適な照明制御ソリューションを選択する柔軟性を提供する。 この試験・認証仕様は、DALIシステムとブルートゥースNLCまたはジグビーの無線プロトコル間で標準化ゲートウェイが効果的な変換を行うことを保証し、これらの多様な技術間の重要なリンクを提供する。 これらの標準化ゲートウェイは市場の信頼を促進し、進化しつつあるスマートビル技術の世界において、DALIベースのソリューションの採用を加速させる。

主要な機能・利点

この新たな仕様により、DALI-2およびD4iの有線DALI製品を無線エコシステム内で制御できるようになり、柔軟性と適応性が向上する。

ゲートウェイはDALIとブルートゥースNLCまたはジグビー無線プロトコルをシームレスに変換し、堅牢な相互運用性を提供する。

これらの標準化ゲートウェイにより、無線エコシステムは、D4i照明器具から得られる豊かな照明器具データ、電力・エネルギーデータ、診断データを含めた、有線DALIデバイスからのデータにアクセスできるようになる。



DALIアライアンスのゼネラルマネージャーであるポール・ドロジン (Paul Drosihn) は以下のように述べている。「無線・DALI間のゲートウェイへのこれらの試験・認証仕様の導入は、重要なマイルストーンです。 これにより、DALIと無線システムの統合に新たな可能性が切り開かれ、業界向けのより幅広いソリューションが創出されます。 これらのゲートウェイを標準化することで、相互運用性を促進し、ビルオートメーション分野のデベロッパー、メーカー、専門家に向けた道筋を提供しています。」

ブルートゥースSIGのCEOであるネヴィル・メイジャース (Neville Meijers) は次のように述べている。「ブルートゥース (Bluetooth®) NLC・DALI間のゲートウェイ仕様スイートの完成は、照明制御システムにおける重要なマイルストーンです。 これらの標準化されたゲートウェイは、信頼を受けているDALIの有線システムと、主要な無線照明規格とのシームレスな統合を可能にします。 このコラボレーションは、業界が定義するオープン規格がイノベーションを推進し、市場の信頼を構築し、インテリジェント照明システムの潜在能力を最大限に引き出して、ビル管理会社と居住者向けの一貫した付加価値ソリューションを提供する力を示しています。」

これらの標準化ゲートウェイを組み合わせることで、DALIの適用範囲をブルートゥースNLCとジグビーの両エコシステムに拡大し、業界をリードする無線プラットフォーム間の相互運用性を確証する。

コネクティビティ・スタンダーズ・アライアンス (Connectivity Standards Alliance) のトービン・リチャードソン (Tobin Richardson) 社長兼CEOは次のように述べている。「ジグビーとDALIの統合は、スマート照明とビルオートメーションの進化における重要な転換点です。 ジグビーの堅牢で相互運用可能な無線メッシュ技術と、DALIのデジタル照明制御の精度・拡張性を組み合せることで、現場レベルの照明器具と無線IoTネットワークの間のギャップが埋まります。 標準化ゲートウェイは柔軟性を高め、導入の複雑性を低減し、よりインテリジェントでエネルギー効率の高いビルへの道を切り開きます。」

DALIアライアンスが推進する、業界によって定義されたオープン仕様への取り組みは、これらのゲートウェイの正しい機能性を確証するために不可欠である。 クローズ型の独自規格とは異なり、標準化ゲートウェイは互換性の問題を回避し、異なるシステム間でも一貫したユーザー体験を保証する。

無線・DALI間ゲートウェイの試験・認証仕様に関して詳しくは、DALIアライアンスのウェブサイトを参照されたい。 www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

DALIアライアンスについて DALIアライアンスは、照明分野におけるDALI技術の開発と普及を担う、グローバルでオープンな非営利業界団体である。 DALIアライアンスは、互換性を促進し、拡大しつつある照明およびビルオートメーション用途をサポートするための標準規格エコシステムを提供している。

