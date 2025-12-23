DALI 얼라이언스, 무선-DALI 게이트웨이를 위한 시험 및 인증 규격 출시

뉴저지주 피스카타웨이, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 조명 기술 표준화 분야의 국제적 권위로 인정받는 DALI 얼라이언스(The DALI Alliance)는 무선-DALI 게이트웨이를 위한 새로운 시험 및 인증 규격의 출시를 공식 발표했다. 이번 획기적인 규격은 Bluetooth® NLC(Networked Lighting Control) 또는 Zigbee 무선 생태계에서 유선 DALI 장치를 원활하게 제어할 수 있도록 하며, DALI 시스템의 데이터 접근도 가능하게 해 조명 산업 전반의 상호운용성과 유연성을 한층 높이는 길을 연다.

새로운 규격은 조명 시스템 내에서 유선과 무선 연결을 모두 지원해, 적용 환경에 가장 적합한 조명 제어 솔루션을 선택할 수 있는 유연성을 제공한다. 시험 및 인증 규격은 표준화된 게이트웨이가 DALI 시스템과 Bluetooth NLC 또는 Zigbee 무선 프로토콜 간을 효과적으로 변환하도록 보장함으로써, 서로 다른 기술을 연결하는 핵심 고리 역할을 하게 된다. 이러한 표준화된 게이트웨이는 시장의 신뢰를 높이고, 스마트 빌딩 기술이 진화하는 환경에서 DALI 기반 솔루션의 채택을 가속화할 것으로 기대된다.

주요 기능 및 혜택

새로운 규격을 통해 DALI-2 및 D4i를 포함한 유선 DALI 제품을 무선 생태계 내에서 제어할 수 있어, 보다 높은 유연성과 적용성을 제공한다.

게이트웨이는 DALI와 Bluetooth NLC 또는 Zigbee 무선 프로토콜 간을 원활하게 변환해, 강력한 상호운용성을 구현한다.

표준화된 게이트웨이를 통해 무선 생태계에서 유선 DALI 장치의 데이터에 접근할 수 있으며, 여기에는 D4i 등기구에서 제공되는 풍부한 등기구 정보, 전력·에너지 데이터, 진단 데이터가 포함된다.



DALI 얼라이언스의 총괄 매니저인 폴 드로신(Paul Drosihn)은 “무선-DALI 게이트웨이를 위한 이번 시험 및 인증 규격의 도입은 매우 중요한 이정표에 해당한다. 이는 DALI를 무선 시스템과 통합할 수 있는 새로운 가능성을 열어주며, 산업 전반에 걸쳐 보다 폭넓은 솔루션을 창출하고 있다. 이러한 게이트웨이를 표준화함으로써 우리는 상호운용성을 촉진하고, 빌딩 자동화 분야의 개발자, 제조사, 전문가들에게 명확한 발전 경로를 제시하고 있다.”고 밝혔다.

Bluetooth SIG의 최고경영자(CEO) 네빌 메이어스(Neville Meijers)는 “Bluetooth® NLC-DALI 게이트웨이 규격 세트의 완성은 조명 제어 시스템 분야에서 중요한 이정표”라며, “이 표준화된 게이트웨이는 DALI의 신뢰받는 유선 시스템과 선도적인 무선 조명 표준 간의 원활한 통합을 가능하게 한다. 이번 협력은 개방적이고 산업 주도로 정의된 표준이 혁신을 촉진하고, 시장 신뢰를 구축하며, 지능형 조명 시스템의 잠재력을 최대한 끌어내어 빌딩 관리 주체와 이용자 모두에게 일관되고 부가가치 있는 솔루션을 제공할 수 있음을 보여준다”라고 말했다.

이처럼 표준화된 게이트웨이는 Bluetooth NLC와 Zigbee 생태계 전반으로 DALI의 적용 범위를 확장해, 업계를 대표하는 주요 무선 플랫폼 전반에서 상호운용성을 보장한다.Paul

커넥티비티 표준 연합(Connectivity Standards Alliance)의 회장 겸 CEO인 토빈 리처드슨(Tobin Richardson)은 “Zigbee와 DALI의 통합은 스마트 조명과 빌딩 자동화의 진화 과정에서 중대한 전환점”이라며, “상호운용성이 뛰어난 Zigbee의 견고한 무선 메시 기술과 DALI의 정밀하고 확장 가능한 디지털 조명 제어가 결합되면서, 현장 수준의 조명 장치와 무선 IoT 네트워크 간의 간극을 효과적으로 연결하게 됐다”고 말했다. 그는 이어 “표준화된 게이트웨이는 유연성을 높이고 구축 복잡성을 낮추며, 보다 지능적이고 에너지 효율적인 건물을 구현하는 길을 열어준다”고 강조했다.

DALI 얼라이언스가 추진하는 개방형, 산업 주도 규격에 대한 확고한 의지는 이러한 게이트웨이가 올바르게 작동하도록 보장하는 데 핵심적인 역할을 한다. 폐쇄적이고 독점적인 솔루션과 달리, 표준화된 게이트웨이는 호환성 문제를 방지하고 서로 다른 시스템 전반에서 일관된 사용자 경험을 제공하는 데 기여한다.

무선-DALI 게이트웨이를 위한 시험 및 인증 규격에 대한 보다 자세한 정보는 DALI 얼라이언스 웹사이트(www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html)에서 확인할 수 있다.

DALI Alliance 소개

DALI 얼라이언스(The DALI Alliance)는 조명 산업에서 DALI 기술의 개발과 보급을 담당하는 글로벌 개방형 비영리 산업 단체다. DALI 얼라이언스는 상호 호환성을 촉진하고, 조명 및 빌딩 자동화 분야에서 확대되고 있는 다양한 적용 사례를 지원하기 위해 표준 생태계를 제공하고 있다.

