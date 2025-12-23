DALI Alliance Melancarkan Spesifikasi Ujian dan Pensijilan bagi Wireless to DALI Gateways

PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance, yang diiktiraf sebagai pihak berkuasa antarabangsa dalam penyeragaman teknologi pencahayaan, dengan bangga mengumumkan pelancaran spesifikasi ujian dan pensijilan baharu untuk Wireless to DALI Gateways. Pelancaran inovatif ini membolehkan kawalan lancar ke atas peranti DALI berwayar sama ada melalui ekosistem tanpa wayar Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) atau Zigbee dan menyediakan akses kepada data daripada sistem DALI, sekali gus membuka jalan kepada peningkatan interoperabiliti dan fleksibiliti dalam industri pencahayaan.

Spesifikasi baharu ini membolehkan sambungan berwayar dan tanpa wayar dalam sistem pencahayaan serta memberikan fleksibiliti untuk memilih penyelesaian kawalan pencahayaan yang paling sesuai bagi sesuatu aplikasi. Spesifikasi ujian dan pensijilan akan memastikan gateway berpiawaian dapat menterjemah secara berkesan antara sistem DALI dengan protokol tanpa wayar, sama ada Bluetooth NLC atau Zigbee, sekali gus menjadi pautan penting antara teknologi yang berbeza ini. Gateway berpiawaian ini meningkatkan keyakinan pasaran serta mempercepatkan penerimaan penyelesaian berasaskan DALI dalam dunia teknologi bangunan pintar yang sedang berkembang.

Ciri-ciri dan Manfaat Utama

Spesifikasi baharu ini membolehkan produk DALI berwayar, termasuk DALI-2 dan D4i, dikawal dalam ekosistem tanpa wayar, sekali gus menawarkan fleksibiliti dan kebolehsuaian yang lebih tinggi.

Gateway menterjemah secara lancar antara DALI dan protokol tanpa wayar Bluetooth NLC atau Zigbee, memastikan interoperabiliti yang kukuh.

Gateway berpiawaian ini membolehkan ekosistem tanpa wayar mengakses data daripada peranti DALI berwayar, termasuk set data yang komprehensif daripada luminaire D4i, merangkumi data luminaire, kuasa, tenaga serta diagnostik.



Paul Drosihn, Pengurus Besar DALI Alliance, menjelaskan: “Pengenalan spesifikasi ujian dan pensijilan untuk Wireless to DALI Gateways merupakan satu pencapaian penting. Ia membuka kemungkinan baharu untuk mengintegrasikan DALI dengan sistem tanpa wayar, sekali gus mewujudkan rangkaian penyelesaian yang lebih luas bagi industri. Dengan menyeragamkan gateway ini, kami menggalakkan interoperabiliti serta menyediakan hala tuju kepada pembangun, pengeluar dan para profesional dalam automasi bangunan.”

“Penyempurnaan suite Spesifikasi Bluetooth® NLC to DALI Gateway menandakan satu pencapaian penting bagi sistem kawalan pencahayaan,” kata Neville Meijers, Ketua Pegawai Eksekutif Bluetooth SIG. “Melalui gateway berpiawaian ini, penyepaduan lancar antara sistem berwayar DALI yang dipercayai dengan piawaian pencahayaan tanpa wayar terkemuka kini dapat direalisasikan. Kerjasama ini menyerlahkan kekuatan piawaian terbuka yang ditakrifkan industri dalam usaha memacu inovasi, membina keyakinan pasaran serta memanfaatkan potensi penuh sistem pencahayaan pintar untuk menyampaikan penyelesaian yang konsisten dan bernilai tambah bagi pengurusan bangunan serta penghuni.”

Gabungan gateway berpiawaian ini memperluas capaian DALI ke dalam ekosistem Bluetooth NLC dan Zigbee, sekali gus memastikan interoperabiliti merentas platform tanpa wayar terkemuka industri.

“Integrasi Zigbee dan DALI mewakili detik penting dalam evolusi pencahayaan pintar dan automasi bangunan,” kata Tobin Richardson, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Connectivity Standards Alliance. “Teknologi rangkaian mesh tanpa wayar Zigbee yang mantap serta mengekalkan interoperabel, digabungkan dengan ketepatan dan skalabiliti kawalan pencahayaan digital DALI, berperanan merapatkan jurang antara peranti pencahayaan di peringkat lapangan dengan rangkaian IoT tanpa wayar. Gateway berpiawaian ini mempertingkatkan fleksibiliti, mengurangkan kerumitan pelaksanaan serta membuka jalan ke arah bangunan yang lebih pintar dan cekap tenaga.”

Komitmen DALI Alliance terhadap spesifikasi terbuka yang ditakrifkan oleh industri adalah penting bagi memastikan gateway ini berfungsi dengan betul. Gateway berpiawaian, tidak seperti penyelesaian tertutup dan proprietari, membantu mengelakkan isu keserasian serta memastikan pengalaman pengguna yang konsisten merentasi sistem yang berbeza.

Untuk maklumat lanjut mengenai spesifikasi ujian dan pensijilan bagi Wireless to DALI Gateways, sila layari laman web DALI Alliance www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

Perihal DALI Alliance DALI Alliance ialah sebuah organisasi industri global, terbuka dan tidak berasaskan keuntungan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan serta promosi teknologi DALI dalam sektor pencahayaan. DALI Alliance menawarkan ekosistem piawaian bagi menggalakkan keserasian serta menyokong pelbagai aplikasi pencahayaan dan automasi bangunan yang semakin berkembang.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi press@parrotprandmarketing.com

Layari laman web kami: www.dali-alliance.org

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174