DALI Alliance เปิดตัวข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสำหรับเกตเวย์เชื่อมต่อไร้สายสู่ระบบ DALI

พิสแคตอะเวย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรระดับสากลด้านการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีแสงสว่าง ประกาศเปิดตัวข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองมาตรฐานชุดใหม่สำหรับเกตเวย์เชื่อมต่อไร้สายสู่ระบบ DALI อย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งสำคัญนี้ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ DALI แบบใช้สายได้อย่างราบรื่น ผ่านระบบนิเวศไร้สายทั้ง Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) หรือ Zigbee พร้อมทั้งเปิดให้เข้าถึงข้อมูลจากระบบ DALI ซึ่งช่วยปูทางไปสู่การทำงานร่วมกันและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแสงสว่าง
ข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและไร้สายภายในระบบแสงสว่าง และมอบความยืดหยุ่นในการเลือกโซลูชันควบคุมแสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งาน ข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเกตเวย์ที่ได้มาตรฐานสามารถแปลและถ่ายทอดการทำงานระหว่างระบบ DALI และโพรโทคอลไร้สายอย่าง Bluetooth NLC หรือ Zigbee ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างเทคโนโลยีที่หลากหลายเหล่านี้ เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด และเร่งการนำโซลูชันที่ใช้ DALI เป็นพื้นฐานไปใช้งานอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ในโลกที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ
คุณสมบัติและประโยชน์สำคัญ
- ข้อกำหนดใหม่เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ DALI แบบใช้สาย ทั้ง DALI-2 และ D4i สามารถควบคุมการทำงานภายในระบบนิเวศไร้สายได้ มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับใช้งานที่มากยิ่งขึ้น
- เกตเวย์สามารถถ่ายทอดการทำงานระหว่าง DALI และโพรโทคอลไร้สายอย่าง Bluetooth NLC หรือ Zigbee ได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานร่วมกันของระบบได้อย่างแข็งแกร่ง
- เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้ระบบนิเวศไร้สายสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ DALI แบบใช้สายได้ รวมถึงชุดข้อมูลที่ครบถ้วนจากโคมไฟ D4i ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวโคม กำลังไฟ พลังงาน และข้อมูลการวินิจฉัยระบบ
ตามที่ Paul Drosihn ผู้จัดการทั่วไปของ DALI Alliance อธิบายว่า "การนำข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองสำหรับเกตเวย์ Wireless to DALI มาใช้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสใหม่ในการผสานระบบ DALI เข้ากับระบบไร้สาย สร้างขอบเขตของโซลูชันที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการทำให้เกตเวย์เหล่านี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรากำลังส่งเสริมการทำงานร่วมกันของระบบ และเปิดเส้นทางข้างหน้าสำหรับนักพัฒนา ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในอาคาร"
"การเสร็จสมบูรณ์ของชุดข้อกำหนด Bluetooth® NLC to DALI Gateway ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบควบคุมแสงสว่าง" Neville Meijers ประธานกรรมการบริหารของ Bluetooth SIG กล่าว "เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้การผสานการทำงานระหว่างระบบ DALI แบบใช้สายที่ได้รับความเชื่อถือ และมาตรฐานแสงสว่างไร้สายชั้นนำ เป็นไปอย่างราบรื่น ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของมาตรฐานแบบเปิดที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของระบบแสงสว่างอัจฉริยะ เพื่อมอบโซลูชันที่มีความสม่ำเสมอและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการบริหารจัดการอาคารและผู้ใช้งาน"
เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของ DALI ไปสู่ทั้งระบบนิเวศ Bluetooth NLC และ Zigbee ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มไร้สายชั้นนำของอุตสาหกรรม
"การผสานรวมระหว่าง Zigbee และ DALI ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาระบบแสงสว่างอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในอาคาร" Tobin Richardson ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Connectivity Standards Alliance กล่าว "เทคโนโลยีเครือข่ายตาข่ายไร้สายของ Zigbee ที่มีความแข็งแกร่งและรองรับการทำงานร่วมกัน ผสานกับความแม่นยำและความสามารถในการขยายระบบของการควบคุมแสงสว่างดิจิทัลแบบ DALI ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างอุปกรณ์แสงสว่างระดับหน้างานกับเครือข่าย IoT แบบไร้สาย เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนในการติดตั้งใช้งาน และปูทางไปสู่อาคารอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น"
ความมุ่งมั่นของ DALI Alliance ในการพัฒนาข้อกำหนดแบบเปิดที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันว่าเกตเวย์เหล่านี้จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน แตกต่างจากโซลูชันแบบปิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ของระบบ และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สม่ำเสมอในระบบที่หลากหลาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองสำหรับเกตเวย์ Wireless to DALI สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ DALI Alliance ได้ที่ www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html
เกี่ยวกับ DALI Alliance DALI Alliance เป็นองค์กรอุตสาหกรรมระดับโลกแบบเปิดและไม่แสวงหาผลกำไร มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี DALI ในภาคอุตสาหกรรมแสงสว่าง DALI Alliance นำเสนอระบบนิเวศของมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ และสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านแสงสว่างและระบบอัตโนมัติภายในอาคาร
