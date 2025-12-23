DALI Alliance 推出无线转 DALI 网关测试与认证规范

新泽西州皮斯卡塔维, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance 作为国际照明技术标准化权威机构，欣然发布其全新无线转 DALI 网关测试与认证规范。 这项突破性规范使有线 DALI 设备能够通过 Bluetooth® NLC（网络化照明控制）或 Zigbee 无线生态系统实现无缝控制，同时支持访问 DALI 系统数据，为照明行业提升互操作性与灵活性奠定基础。

新规范支持照明系统中有线与无线的互联，并赋予用户根据具体应用选择最优照明控制解决方案的灵活性。 该测试与认证规范将确保标准化网关能够在 DALI 系统与无线协议(Bluetooth NLC 或 Zigbee)之间实现高效互通，为这些多样化技术之间搭建关键桥梁。 这些标准化网关将增强市场信心，并推动 DALI 解决方案在智能建筑技术快速发展的环境中更广泛地应用。

核心特性与优势：

新规范支持有线 DALI 产品(包括 DALI-2 和 D4i)在无线生态系统中实现受控运行，提供更高的灵活性与适应性。

网关可在 DALI 与 Bluetooth NLC 或 Zigbee 无线协议之间实现无缝转换，确保系统具备强大的互操作性。

这些标准化网关使无线生态系统能够访问有线 DALI 设备的数据，包括 D4i 灯具提供的丰富光度、功率、能耗及诊断信息。



正如 DALI Alliance 总经理 Paul Drosihn 所言：“无线转 DALI 网关测试与认证规范的推出是一个重要里程碑。 它为 DALI 与无线系统的集成开辟了全新可能，为行业带来更丰富的解决方案。 通过对这些网关进行标准化，我们不仅推动互操作性，也为楼宇自动化领域的开发者、制造商和专业人士指明了前进方向。”

Bluetooth SIG 首席执行官 Neville Meijers 表示：“Bluetooth® NLC 至 DALI 网关规范套件的完成，标志着照明控制系统的一个重要里程碑。 这些标准化网关实现了 DALI 可靠有线系统与主流无线照明标准之间的无缝集成。 此次合作彰显了开放、行业定义标准在推动创新、增强市场信心以及充分释放智能照明系统潜力方面的强大作用，从而为楼宇管理者和使用者提供持续稳定的增值解决方案。”

这些标准化网关共同将 DALI 的应用拓展至 Bluetooth NLC 和 Zigbee 生态系统，从而确保在行业主流无线平台之间的互操作性。

Connectivity Standards Alliance 主席兼首席执行官 Tobin Richardson 表示：“Zigbee 与 DALI 的集成，是智能照明和楼宇自动化发展历程中的一个关键时刻。 Zigbee 强大且互操作的无线网状网络技术，与 DALI 数字照明控制的精准性和可扩展性相结合，弥合了现场照明设备与无线物联网网络之间的鸿沟。 标准化网关提升了系统灵活性，降低了部署复杂度，为建设更智能、更节能的楼宇奠定了基础。”

DALI Alliance 对开放、行业定义规范的承诺，对于确保这些网关功能的可靠性至关重要。 与封闭的专有解决方案不同，标准化网关有助于避免兼容性问题，并保障用户在不同系统间获得一致的使用体验。

如需了解更多关于无线转 DALI 网关测试与认证规范的信息，请访问 DALI Alliance 网站：www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

关于 DALI AllianceDALI Alliance 是一个全球性、开放且非营利的行业组织，负责推动 DALI 技术在照明领域的开发与推广。 DALI Alliance 提供完整的标准生态体系，以促进兼容性，并支持日益扩展的照明及楼宇自动化应用。

如需了解更多信息，请联系 press@parrotprandmarketing.com

请访问官网：www.dali-alliance.org

