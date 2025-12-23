DALI Alliance 發佈適用於無線至 DALI 網關的測試與認證規格

新澤西州皮斯卡塔韋, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 獲公認為照明技術標準化國際權威的 DALI Alliance，現榮幸宣佈其全新無線至 DALI 網關測試與認證規格。 是次發佈破格創新，讓有線 DALI 裝置可透過 Bluetooth® NLC（網絡照明控制）或 Zigbee 無線生態系統實現無縫控制，並提供從 DALI 系統存取數據的途徑，為開創互聯互通、靈活多變的照明業界奠定基礎。

新規範容許照明系統內進行有線及無線連接，並賦予靈活特性，可因應不同應用選擇最佳照明控制方案。 測試與認證規格將確保標準化網關能在 DALI 系統與無線協定(Bluetooth NLC 或 Zigbee)之間有效轉換，在這些不同技術之間建立重要橋樑。 這些標準化網關使市場更有信心，並在智能建築技術不斷演進的環境中，加快採用 DALI 為本的解決方案。

關鍵功能及優點

新規格容許有線 DALI 產品（包括 DALI-2 及 D4i）在無線生態系統內受控，更加靈活、更易適應。

網關實現 DALI 與 Bluetooth NLC 或 Zigbee 無線協定的無縫轉換，跨系統互通能力穩固。

這些標準化網關讓無線生態系統得以讀取有線 DALI 裝置的數據，包括來自 D4i 燈具的燈具、電力與能源及診斷豐富數據。



DALI Alliance 總經理 Paul Drosihn 解釋道：「推出這套無線至 DALI 網關測試與認證規格，實乃一大重要里程碑。 此舉開創 DALI 與無線系統融合的新機遇，為行業帶來更加廣泛多元的解決方案。 透過標準化這些網關，我們正提升互通能力，並為建築自動化領域的開發者、製造商及專業人士鋪設未來發展道路。」

Bluetooth SIG 行政總裁 Neville Meijers 指出：「Bluetooth® NLC 至 DALI Gateway Specification 套裝的完成，意味著照明控制系統迎來一大重要里程碑。 有賴這些標準化網關，DALI 可靠的有線系統與領先無線照明標準之間得以無縫整合。 是次合作彰顯由業界定義的開放標準有多強大地推動創新、建立市場信心以及激發智能照明系統全部潛能，從而為樓宇管理與使用者提供貫徹一致且具附加價值的解決方案。」

綜合來看，此系列標準化網關讓 DALI 得以進駐 Bluetooth NLC 及 Zigbee 生態系統，確保在領先行內的無線平台之間實現互聯互通。

Connectivity Standards Alliance 主席兼行政總裁 Tobin Richardson 表示：「Zigbee 與 DALI 的結合，象徵智能照明與建築自動化發展中的關鍵時刻。 Zigbee 互聯互通的穩健無線網狀技術，加上 DALI 數碼照明控制的精準性能及可擴充特性，彌補現場級照明裝置與無線物聯網 (IoT) 網絡之間的差距。 標準化網關令系統更具靈活彈性，簡化部署程序，並為建造更智能、更節能的建築開闢前路。」

DALI Alliance 對推行由業界定義的開放規格秉持堅定承諾，這對確保網關正確運作而言非常重要。 有別於封閉的專有解決方案，標準化網關有助排除兼容方面的問題，並保證用戶在不同系統享有統一體驗。

如欲進一步了解無線至 DALI 網關測試與認證規格，請瀏覽 DALI Alliance 網站 www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

關於 DALI AllianceDALI Alliance 是全球化開放式非牟利行業組織，負責在照明領域發展和推廣 DALI 技術。 DALI Alliance 提供一套標準生態系統，以鼓勵兼容發展，並支援不斷擴展的照明與建築自動化應用。

