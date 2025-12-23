Une analyse de Visa : les dépenses des Fêtes en hausse de 4,4 % au Canada

Les ventes en magasin demeurent dominantes : 88 % des dépenses totales ont été effectuées en magasin, comparativement à 12 % en ligne.

Les ventes totales en commerce électronique ont augmenté de 7 % par rapport à l’an dernier, reflétant la valeur totale des achats effectués en ligne.

Les ventes de vêtements et d’accessoires ont augmenté de 10 %, plaçant le secteur en tête du commerce de détail.



TORONTO, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa, chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, a publié aujourd’hui son Retail Spend Monitor annuel, réalisé par Visa Conseil et Analyses (VCA). Cette étude dresse un portrait détaillé des activités du commerce de détail au Canada pendant la période des Fêtes. Les données préliminaires indiquent que les dépenses commerciales globales liées aux Fêtes ont augmenté de 4,4 % d’une année à l’autre, tous modes de paiement confondus, y compris l’argent comptant et les chèques. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’inflation.

« Les détaillants ont su offrir des expériences d’achat fluides, tant en magasin qu’en ligne, et les consommateurs ont répondu avec enthousiasme », a déclaré Wayne Best, économiste en chef chez Visa. « Cette saison a également marqué un tournant, alors que l’intelligence artificielle commence à influencer la manière dont les gens découvrent les produits, comparent les prix et interagissent avec les offres. Il en résulte une clientèle mieux informée et plus avisée, en mesure de maximiser ses dépenses discrétionnaires. »

Quelques faits saillants :

L’achat en magasin demeure fort : durant la période des Fêtes, 88 % des paiements ont été effectués dans des commerces physiques et 12 % en ligne.

durant la période des Fêtes, 88 % des paiements ont été effectués dans des commerces physiques et 12 % en ligne. Le commerce électronique poursuit sa croissance : les dépenses en ligne ont augmenté de 7 % d’une année à l’autre, soutenues par des promotions prolongées et une constante disponibilité des produits.

les dépenses en ligne ont augmenté de 7 % d’une année à l’autre, soutenues par des promotions prolongées et une constante disponibilité des produits. Tendances mondiales : L’essor des dépenses des Fêtes dépasse les frontières canadiennes, avec des hausses notables aux États-Unis (+4,2 %), au Royaume-Uni (+3,6 %) et en Australie (+5 %), reflétant un fort pouvoir d’achat des consommateurs à travers le monde.



Aperçu des dépenses saisonnières par catégorie :

Les achats de vêtements et d’accessoires sont en hausse : cette catégorie a progressé de 10 % (contre 5,3 % l’an dernier), ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide au Canada.

cette catégorie a progressé de 10 % (contre 5,3 % l’an dernier), ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide au Canada. Les magasins tout-en-un ( one-stop shops ) contribuent à l’ambiance des Fêtes : les commerces généralistes ont enregistré une hausse de 9 % (contre 2 % l’an dernier), les consommateurs privilégiant la commodité.

les commerces généralistes ont enregistré une hausse de 9 % (contre 2 % l’an dernier), les consommateurs privilégiant la commodité. La saison est propice à la santé et au bien-être : les détaillants de cette catégorie ont connu une hausse de 5,4 % (contre 3,5 % l’an dernier).



Le Retail Spend Monitor de VCA analyse l’activité des ventes au détail sur une période de sept semaines débutant le 1er novembre, à partir d’un sous-ensemble de données du réseau de paiements Visa au Canada et d’estimations basées sur des sondages pour les autres modes de paiement.

« VCA permet aux entreprises canadiennes de garder une longueur d’avance en transformant les tendances émergentes en stratégies concrètes fondées sur les données », a déclaré Lacy Lauks, cheffe de VCA chez Visa Canada. « Le Retail Spend Monitor met en lumière l’évolution des comportements des consommateurs et fournit aux entreprises les informations nécessaires pour prospérer dans un environnement commercial en constante évolution. »

Le Retail Spend Monitor est produit par le réseau mondial de Visa Conseil et Analyses (VCA), qui regroupe des milliers de consultants, d’experts en science des données et d’experts produits à travers le monde.

Leur expertise, combinée à la puissance des données de VisaNet — qui représentent plus de 329 milliards de transactions par année — permet aux clients d’identifier les tendances et de prendre des décisions fondées sur les données¹. Au cours de la dernière année, VCA a réalisé près de 4 500 mandats de consultation, aidant ses clients à générer environ 6,5 milliards de dollars en revenus additionnels.

Pour en savoir plus sur la façon dont Visa Conseil et Analyses aide ses clients à transformer les données et les observations en décisions d’affaires concrètes, visitez : visa.ca/fr_CA

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez Visa.com .

Les points de vue, opinions et/ou estimations, selon le cas (« points de vue »), exprimés dans le présent document sont ceux de l’équipe de Visa Consulting & Analytics et ne reflètent pas nécessairement ceux de la haute direction de Visa ni ceux d’autres employés ou sociétés affiliées de Visa. Ce contenu est fourni à des fins d’information uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un avis opérationnel, marketing, juridique, technique, fiscal, financier ou autre, et ne reflète en aucun cas la performance opérationnelle ou financière réelle ou prévisionnelle de Visa. Visa ne donne aucune garantie ni déclaration quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des points de vue présentés et n’assume aucune responsabilité découlant de l’utilisation ou de la confiance accordée à ces points de vue. Ceux-ci sont souvent fondés sur les conditions actuelles du marché et peuvent être modifiés sans préavis.



¹ Données relatives aux cartes au 30 juin 2025.

Relation avec les médias

Tracy Truong

Canadamediainquiries@visa.com