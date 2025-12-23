AS Ekspress Grupp müüb osaluse Leedu ettevõttes UAB Lrytas

AS Ekspress Grupp ja äriühing UAB Admisa sõlmisid 23. detsembril 2025. a müügilepingu, mille kohaselt müüb AS Ekspress Grupp endale kuuluva UAB Lrytas (registrikood 300781534) 100%-lise osaluse Leedu ettevõttele UAB Admisa.

UAB Lrytas haldab populaarset Leedu uudisteportaali lrytas.lt, mis on asutatud aastal 2006 ja annab tööd umbes 60 inimesele. Pärast tehingut jätkab Lrytas tegutsemist uudisteportaalina uue omaniku all.

Müük järgneb pikale regulatiivsele protsessile, mis algas 2023. aastal, kui Leedu konkurentsiamet alustas Lrytase omandamise uurimist Ekspress Grupi poolt. Tehingu tulemusena tekib müügist ühekordne puhaskahjum ca 2,3 miljonit eurot.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing viiakse lõpule veel selle aasta jooksul. Leedu konkurentsiamet on tehingu heaks kiitnud.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele“ kohaselt. Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatus ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.





