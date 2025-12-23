AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" – nekilnojamojo turto pardavimas

2025 m. gruodžio 17 d. akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – „Bendrovė“) sudarė nekilnojamojo turto pardavimo sandorį, kuriuo už 530 000 eurų sumą su Bendrove susijusioms šalims - kontroliuojantiems akcininkams (fiziniams asmenims) pardavė nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą ir ant jos stovinčius pastatus bei inžinerinius statinius, esančius Telšių r.sav. Telšių m. Mažeikių g. 4.
Nekilnojamas turtas buvo parduotas rinkos verte, kurią nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „Verslavita“.
2025 m. gruodžio 5 d. dėl nekilnojamojo turto pardavimo buvo priimtas Bendrovės valdybos sprendimas. Sandorio vertė neviršijo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 1 dalyje reikalaujamos Bendrovės 2024 m. balanse nurodytos turto vertės ribos, todėl audito komiteto nuomonė dėl šio sandorio nebuvo rengiama.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt