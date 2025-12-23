Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 23. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 17/2025





Meddelelse om forhøjelse af tilbudspris i pligtmæssigt tilbud

SKAKO A/S (“SKAKO”) meddeler herved, at selskabet den 23. december 2025 har modtaget vedhæftede meddelelse fra storaktionæren Frederik2 ApS.

Af meddelelsen fremgår, at Frederik2 ApS den 23. december 2025 har erhvervet yderligere aktier i SKAKO til en pris på DKK 53,00 pr. aktie. Som følge heraf forhøjes tilbudsprisen i det pligtmæssige tilbud, som Frederik2 ApS er forpligtet til at fremsætte efter erhvervelsen den 19. december 2025 (jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2025), til DKK 53,00 pr. aktie.

Frederik2 ApS har oplyst, at tilbudsdokument vedrørende det pligtmæssige tilbud vil blive offentliggjort inden for den frist, der følger af bekendtgørelse om overtagelsestilbud, og at tilbuddet vil være kontant og uden betingelser.

SKAKOs bestyrelse vil efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, og i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud, udsende en redegørelse om fordele og ulemper ved det pligtmæssige tilbud og anbefaler aktionærerne at afvente denne redegørelse.

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33

