Til Nasdaq Copenhagen A/S
Humlebæk, den 23. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 18/2025
Storaktionærmeddelelse
SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder at have modtaget følgende meddelelse dags dato:
Frederik2 ApS meddeler herved, at Frederik2 ApS i dag, d. 23. december 2025, har indgået en ubetinget købsaftale med Maj Invest Holding A/S om at erhverve alle Maj Invest Holding A/S 310.081 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 9,8% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S til kurs 53,00.
Forud for erhvervelsen har Frederik2 ApS ejet 1.113.197 aktier, svarende til ca. 35,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S. Som følge af denne erhvervelse har Frederik2 ApS opnået en direkte besiddelse på 1.423.278 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 45,1% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.
Idet Frederik2 ApS’ ultimative ejere (Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) samt deres nærtstående også ejer aktier i Skako A/S, resulterer transaktionen i, at der, hos Frederik2 ApS og de personer, der handler i forståelse med Frederik2 ApS, er et samlet ejerskab på 1.554.504 aktier, svarende til ca. 49,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.
En oversigt over Frederik2 ApS’ ejerskab i Skako A/S fremgår nedenfor:
|Navn
|CVR
|Adresse
|Ejerforhold
|Tidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S)
|Andel %
|Ejerskab dags dato
(antal aktier i Skako A/S)
|Andel %
|Storaktionærmeddelelse og indberetning af ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner
|Frederik2 ApS
(juridisk nærtstående til Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen)
|38526049
|Strandvænget 5
3050 Humlebæk
|50% ejet af HERSKIND VENTURE CAPITAL ApS og 50% ejet af COLONIAL ApS
|1.113.197 (direkte)
|35,3 (direkte)
|1.423.278 (direkte)
|45,1
(direkte)
|Storaktionærmeddelelse
|HERSKIND Venture Capital ApS
|29914737
|Strandvænget 5
3050 Humlebæk
|100% ejet af Christian Herskind Jørgensen
|556.598,5 (indirekte)
|17,7 (indirekte)
|711.639 (indirekte)
|22,6
(indirekte)
|COLONIAL ApS
|24220893
|Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk
|50% ejet af Jens Wittrup Willumsen og 50% ejet af Charlotte Sparre Willumsen
|556.598,5 (indirekte)
|17,7 (indirekte)
|711.639 (indirekte)
|22,6 (indirekte)
|Christian Herskind Jørgensen
|N/A
|109.000 (direkte) + 556.598,5 (indirekte)
|3,4 (direkte) + 17,7 (indirekte)
I alt: 21,1
|109.000 (direkte) + 711.639 (indirekte)
|3,4 (direkte) +
22,6 (indirekte)
I alt: 26,0
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33