Storaktionærmeddelelse

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 23. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 19/2025
                
        
Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder at have modtaget følgende meddelelse dags dato:

Maj Invest Holding A/S meddeler herved, at Maj Invest Holding A/S i dag, d. 23. december 2025, har afhændet alle sine 310.081 aktier á nominelt DKK 10 i SKAKO A/S, svarende til ca. 9,8% af aktierne og stemmerettighederne i SKAKO A/S. Maj Invest Holding A/S ejer dermed ikke længere aktier i SKAKO A/S.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33


Recommended Reading

  • December 23, 2025 10:47 ET | Source: SKAKO A/S
    Storaktionærmeddelelse

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 23. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Storaktionærmeddelelse
  • December 23, 2025 10:35 ET | Source: SKAKO A/S
    Meddelelse om forhøjelse af tilbudspris i pligtmæssigt tilbud

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 23. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Meddelelse om forhøjelse af tilbudspris i pligtmæssigt tilbud