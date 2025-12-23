Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 23. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 19/2025





Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder at have modtaget følgende meddelelse dags dato:

Maj Invest Holding A/S meddeler herved, at Maj Invest Holding A/S i dag, d. 23. december 2025, har afhændet alle sine 310.081 aktier á nominelt DKK 10 i SKAKO A/S, svarende til ca. 9,8% af aktierne og stemmerettighederne i SKAKO A/S. Maj Invest Holding A/S ejer dermed ikke længere aktier i SKAKO A/S.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33