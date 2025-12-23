Viroflay, 22 décembre 2025

Communiqué de Presse

Savencia Fromage & Dairy signe un accord d’acquisition de Quatá Alimentos au Brésil

Savencia Fromage & Dairy, groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans l’univers des fromages et produits laitiers, annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Quatá Alimentos (Quatá), fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil.

Ce développement renforcera le portefeuille local de Savencia grâce à l’intégration de marques solidement implantées telles que Glória et Quatá, qui occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens et proposent une gamme large et complémentaire de produits laitiers et fromagers.

Entreprise familiale, Quatá s’est distinguée par son exigence en matière de qualité et de tradition. La société s’approvisionne en lait de haute qualité auprès des bassins situés dans les États de São Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro. Elle occupe une position solide sur le marché brésilien, portée par un solide héritage fromager.

« Cette acquisition renforce la présence historique de Savencia au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plusieurs décennies avec des marques locales patrimoniales comme Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho et Frescatino. Il s’agit d’une étape importante dans notre trajectoire de croissance au Brésil, car elle permettra à Savencia de compléter son portefeuille et de consolider sa position sur le marché laitier brésilien », a déclaré Olivier Delaméa, Directeur Général du Groupe Savencia.

« Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape dans notre histoire en rejoignant la grande famille Savencia. Cette alliance honore le parcours de Quatá et renforce notre volonté de poursuivre son développement », ont indiqué José Henrique Coutinho et Maurício Franco, fondateurs de Quatá Alimentos.

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités brésiliennes de la concurrence (CADE), conformément à la réglementation locale. Dans l’attente de cette validation, les deux entreprises continueront de fonctionner de manière indépendante, garantissant la continuité de leurs activités ainsi qu’un service optimal auprès de leurs clients et consommateurs.

À propos de Savencia Fromage & Dairy :

Savencia Fromage & Dairy est un groupe alimentaire international, familial et indépendant. Avec ses 22 751 collaborateurs dans le monde, il figure parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur laitier : deuxième groupe fromager en France et cinquième au niveau mondial. Son développement s’appuie sur un portefeuille de marques fortes en France et à l’international (notamment Caprice des Dieux, Saint Agur, St Môret, Tartare, Le Rustique, Polenghi, Elle & Vire).

