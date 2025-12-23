COMMUNIQUÉ FINANCIER | 23 décembre 2025, 17h45

SYNERGIE RENFORCE SA PRÉSENCE EN SUISSE GRÂCE À L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE GROUPE HOUSE OF FLEXWORK

Le Groupe SYNERGIE a signé le 23 décembre 2025 un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe House of Flexwork AG. La signature de cet accord n’entraîne pas de transfert de contrôle à ce stade.

La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026, une fois que l’ensemble des conditions suspensives usuelles auront été remplies.

Fondée en 1998, House of Flexwork figure parmi les leaders de l’emploi flexible responsable en Suisse et opère sous les marques Induserv, Hardworker et Payroll House.

House of Flexwork fournit des services de travail temporaire, de placement permanent et de gestion de la paie à une base clients diversifiée grâce à son réseau de 7 agences et devrait générer en 2025 un chiffre d’affaires d’environ 75 millions de CHF (80 millions d’Euros).

Renforçant les positions existantes de SYNERGIE en Suisse, le réseau combiné bénéficiera d’une présence nationale. Le nouvel ensemble profitera de portefeuilles clients parfaitement complémentaires tant en termes géographiques qu’en termes d’expertise, offrant à Synergie une exposition solide à des secteurs résilients tels que l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou la logistique.

Les deux entités seront dirigées par Andreas Eichenberger, CEO de House of Flexwork et actuellement Président de l’association professionnelle Swiss Staffing.

Avec cette acquisition, SYNERGIE démontre sa volonté d’accélérer son développement en Suisse, marché stratégique au cœur de l’Europe.

Cette opération conforte la stratégie du Groupe visant à accompagner ses clients dans leur performance en mettant à leur disposition l’ensemble de l’expertise RH 360 et les services de son offre globale de solutions en ressources humaines en déploiement dans les 17 pays où le Groupe est présent.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication du Chiffre d’affaires annuel 2025 le mercredi 28 janvier 2026 après Bourse.

