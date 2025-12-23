Alkane fördubblar den testade djupsträckningen av Storheden-fyndigheten vid Björkdal

PERTH, Western Australia, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att meddela de senaste prospekteringsresultaten från djupborrningen vid Storheden-fyndigheten i dess verksamhet i Björkdal i norra Sverige.
Programöversikt
- Storheden-fyndigheten ligger cirka 600 meter norr om den aktiva Björkdal-gruvan, som sedan 1988 har producerat 1,66 miljoner uns guld och har 1,40 miljoner uns i beräknade och indikerade mineralresurser per den 30 juni 2025 (20,35 miljoner ton med en halt på 2,14 g/t guld).1
- Borrarbetet under de två senaste kartläggningarna har fokuserat på djuptestning och potentiell resursförlängning under den initiala antagna mineralresursen för Storheden-fyndigheten, som 2025 uppskattades till cirka 99 koz (1 769 kt med 1,74 g/t guld).1
- Guldbärande kvartsgångar har påträffats på ett djup av 464 meter, vilket är mer än dubbelt så djupt som det tidigare testade djupet på 200 meter. Borrningen i östlig och västlig riktning har dessutom utökat den kända mineraliseringens strykningslängd till mer än 2,7 km. Fyndigheten är fortfarande öppen och det finns inga tecken på att halten minskar på djupet.
- Storhedens Björkdal-liknande gångar tolkas som att de förekommer i tre gynnsamma litologiska enheter som liknar dem som förekommer i Björkdal, och det tolkas som att de två systemen möts på djupet.
Analysen i korthet
- Från kartläggningen av djuptestning:
- 16,2 g/t guld över 0,70 m (ETW 0,60 m) i SH24-003 på 475 m;
- 14,0 g/t guld över 1,2 m (ETW 0,85 m) i SH24-004 på 317 m;
- 34,3 g/t guld över 1,6 m (ETW 0,68 m) i SH24-006 på 470 m.
- Från kartläggningen av resursförlängningen:
- 142,0 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m);
- 111,0 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,25 m); och
- 41,4 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,34 m) i SH25-006;
- 57,7 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,41 m) i SH25-009; och
- 45,2 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,38 m) i SH25-014.
Observera: ETW avser den uppskattade verkliga bredden för skärningspunkten. En fullständig lista över betydande skärningspunkter vid Storheden finns i bilaga 1.
Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner säger: ”Dessa mycket uppmuntrande resultat från Storheden-fyndigheten stärker vår uppfattning att det större Björkdal-systemet är omfattande och underutforskat. Vårt fokus för Björkdal är att få in malm med högre halt i anrikningsverket genom att ersätta låghaltig malm från malmupplaget med malm från underjordsbrytning. Storheden erbjuder en möjlighet att skapa ett separat produktionsområde vid sidan av de som redan är i drift och att uppnå detta mål.”
________________________
1 Se ALK:s tillkännagivande daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”Björkdal resurs- och reservredovisning för räkenskapsåret 2025.
Björkdalgruvan
Alkane Resources Ltd 100 %
Björkdal-fyndigheten upptäcktes ursprungligen 1983 av Terra Mining AB under ett provtagningsprogram som visade på avvikande guldvärden i glacialmoränprofilen. Upptäckten av guldavvikelser på plats gjordes 1985 och ett borrprogram för att kartlägga fyndigheten inleddes i början av 1986. Efter framgångsrika infillborrningar och genomförbarhetsstudier inleddes gruvdriften 1988 med dagbrott, vilket ledde till att underjordsbrytning inleddes 2012. Dagbrottsbrytningen pausades 2019, och merparten av råvaran för bearbetning kom från underjordsverksamheten och kompletterades med ett låghaltigt lager som byggts upp före 2019 från dagbrottsbrytningen.
Mineraliseringen vid Björkdal förekommer i kvartsfyllda spänningssprickor, främst under en marmorhorisont inom ett komplex av vulkaniska sedimentära enheter.
Sedan gruvbrytningen inleddes har cirka 1,66 miljoner uns guld producerats från anläggningen, med en genomsnittlig malmkvalitet på 1,49 g/t. Prospekteringen har fortsatt att öka mineralresurserna och reserverna, och de nuvarande uppmätta och indikerade mineralresurserna per den 30 juni 2025 uppgår till 20,35 miljoner ton med en halt på 2,14 g/t guld.1
Alkane innehar för närvarande prospekterings- och gruvkoncessioner på 211 kvadratkilometer centrerade kring Björkdal-domen, med ett antal prospekteringsområden som aktivt har prospekterats och utvecklats under de senaste fem åren. Det huvudsakliga fokuset för den regionala prospekteringen har dock varit på Storheden-fyndigheten, som ligger cirka 600 meter nord-nordost om den nuvarande underjordiska infrastrukturen.
Figur 1. Regional geologisk karta som visar platserna för prospekteringsfokus och de angränsande gruvrättigheterna runt Björkdal-domen.
Guldfyndigheten Storheden
Guldmineraliseringen vid Storheden upptäcktes ursprungligen av Terra Mining i samband med att verksamheten i Björkdal inleddes 1987. Prover från jordlagret och berggrunden som samlades in under kartläggningen visade på en nordväst-sydöstlig klunga av guldanomalier. Dessa blev därefter föremål för på varandra följande kartläggningar med slagborrning (RC/DC) och diamantborrning av Terra Mining (1988–1997), GoldOre (2007–2011) och Mandalay Resources (2015–2017), som tillsammans påvisade mineralisering i kvartsgångar av Björkdal-typ och skjuvningsgångar.
Uppföljande borrningar under 2023 av Mandalay Resources Corporation undersökte djupförlängningen av guldgångarna vid Storheden, samtidigt som täckningen av riktade borrkärnor ökades för att kunna avgränsa det mineraliserade systemets geometri bättre. Denna borrning fördubblade det kända systemets djup till cirka 200 meter och bekräftade att systemet fortsatte över 1,6 kilometer. Den nya tillförsikten i fråga om kontinuerliga gångar ledde också till att den första mineralresursen rapporterades för projektet 2025. En sammanfattning av prospekteringsresultaten för 2023 och resursen Storheden finns beskrivna i resurs- och reservberäkningen för Björkdal som publicerades i oktober 20251
Sedan prospekteringen i Storheden återupptogs 2023 har två borrningskartläggningar genomförts. År 2024 genomfördes en djuptestningskartläggning på 6 598 meter över 14 hål, där fyndigheten testades framgångsrikt på ett djup av 464 meter med lovande halter på 34,3 g/t guld över 1,6 meter (ETW 0,68 meter) i SH24-006 och 16,2 g/t guld över 0,70 meter (ETW 0,60 m) i SH24-003 på vertikala djup under ytan på 443 m respektive 436 m. Eftersom det var ett betydande avstånd mellan djuptestningskartläggningen och borrningen 2023, ingick inte resultaten från djupborrningskartläggningen 2024 i den beräknade mineralresurs som uppskattades i slutet av 2024.
Figur 2. Översiktskarta över Björkdal-Storheden med markering av borrningskartläggningen i Storheden 2024 och 2025.
Förlängning tvärs över strykningen var också ett fokus för 2024 års borrningskartläggning, och även om halterna var relativt låga påträffades guldförande gångar även i den yttersta stryktestningen. Detta visar på kontinuerlig mineralisering över 2,7 km (Fig. 3).
Figur 3. Lång sektion längs den bekräftade mineraliseringen vid Storheden i förhållande till de senaste borrresultaten. Utvalda betydande skärningspunkter har kommenterats.
År 2025 hade borrningskartläggningen vid Storheden ett mer avgränsat fokus, där målet var att fortsätta att definiera gångar och slutligen bygga upp resurser på djup där det finns potential att nå fyndigheten från den nuvarande underjordiska gruvdriften. 7 938 meter över 14 hål borrades i systemets tolkade kärna. Den tätare placerade och orienterade kärnan möjliggjorde också en mer ingående strukturell analys av ådringen.
Den ådring som är typisk för Björkdal observerades i alla hål, där guld och tsumoit identifierades regelbundet i kvarts (figur 4). Programmets viktigaste analysresultat inkluderar 142,0 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m) och 111,0 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,25 m) i SH25-006 samt 57,7 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,41 m) i SH25-009 (figur 3).
Figur 4. Borrkärnfoton från SH25-006 som visar en skärningspunkt med en halt på 142 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m) (A) och en närbild av mineraliserad kvartsgång (B).
Geologisk tolkning
Storheden-mineraliseringen ligger stratigrafiskt över Björkdal-fyndigheten och förekommer i mafiska till intermediära vulkaniska formationer i den övre Skellefte-gruppen, nära kontakten med sedimentära sekvenser i Vargfors-gruppen (fig. 1 och 5). Synligt guld, scheelit och tsumoit har påträffats i höghaltiga spänningsgångar vid Storheden, vilket tyder på att mineraliseringen härrör från samma vätskekälla som Björkdal-fyndigheten. Sällsynt spridd arsenopyrit kan dock återspegla ett vätskeinslag från närliggande sedimentära sekvenser i Vargfors-gruppen
Björkdal-Storheden-systemet ligger i en veck- och förkastningsarkitektur på den nordvästra kanten av Björkdal-domen (fig. 1), där korsningar mellan flera generationer av förkastningar och förskjutningar skapade gynnsamma vägar för sent mineraliserade vätskor. Vätskeflödet var främst lokaliserat längs stratigrafiska kontaktytor som kännetecknades av betydande reologiska kontraster och som genomgick upprepade deformationer under övergången från duktila till duktila-spröda förhållanden.
En viktig struktur är den nord-sydliga, måttligt västligt stupande korsförkastningen (fig. 3), som sträcker sig över både Björkdal- och Storheden-fyndigheterna och är parallell med axialplanet för den stora veckning som rymmer Björkdal och Storheden (fig. 1). Högvärdig mineralisering förekommer där den skär genom större stratigrafiska kontaktytor och interagerar med andra förkastningar. Dessa skärningspunkter utgör ett viktigt prospekteringsmål på djupet i Storheden, liksom regionalt över Björkdal-domen.
På grund av den liknande mineraliseringen och ådringen i Björkdal och Storheden tolkas de två systemen som sammankopplade på djupet och med en gemensam vätskekälla. Förtjockningen av den stratigrafiska sekvensen har lett till en separation mellan marmor och Skellefte-Vargfors-kontaktytan på cirka 750–1000 m vid ytan. De två kontaktytorna förväntas dock konvergera på djupet och nå en separationsnivå som är jämförbar med andra delar av Björkdal-domstrukturen (<200 m, se figur 1).
Figur 5. Tvärsnitt i riktning västnordväst som visar det geografiska förhållandet mellan Björkdal-fyndigheten och gruvan till vänster och det framväxande Storheden- systemet i öster.
Fortsatt Arbete
Tolkningen av de två borrningskartläggningarna pågår och resursmodellen har ännu inte uppdaterats, men de hittills lovande resultaten och närheten till den befintliga underjordiska infrastrukturen talar för och motiverar redan fortsatta borrningar.
Alkane avser att återuppta borrningarna i januari 2026 och fortsätta att utöka resurserna och mineraliseringen vid Storheden i syfte att skapa en grund för ett beslut om gruvdrift. Kommande program fokuserar på målområden som definierats utifrån nuvarande borrningar (A–C, se figurerna 2–3, 5), där den litostrukturella miljön verkar ha skapat lämpliga förhållanden för kvartsådring och mineralisering.
Förutom borrningen i Storheden kommer Alkane även att fortsätta arbetet i Eastern Extension-området och den norra förlängningen av den angränsande Björkdal-fyndigheten. I dessa system finns det ännu inga tecken på att guldfyndigheterna minskar, och prospekteringen fortsätter i takt med att borrplattformar blir tillgängliga
Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.
OM ALKANE ‐ www.alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF
Alkane (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Alkanes helägda produktionsanläggningar är Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.
Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.
Uttalande från sakkunniga personer
Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.
Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.
Om inget annat anges ovan, eller i de relevanta ASX-meddelanden som det hänvisas till, baseras den information i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på, och ger en rättvisande bild av, information som har sammanställts av Chris Davis, som är medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Chris Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och den typ av fyndighet som är aktuell, samt för den verksamhet som bedrivs, för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt JORC-koden 2012 och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chris Davis samtycker till att de uppgifter som baseras på hans information inkluderas i detta meddelande i den form och det sammanhang som de förekommer i. Den information i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver har hämtats från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte har kännedom om någon ny information eller några nya data som väsentligt påverkar informationen i de ursprungliga meddelandena och att, när det gäller uppskattningar av mineralresurser eller malmreserver, alla väsentliga antaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i det relevanta marknadsmeddelandet fortfarande gäller och inte har förändrats väsentligt. Bolaget bekräftar att den form och det sammanhang som den sakkunniga personens slutsatser presenteras i inte har ändrats väsentligt jämfört med det ursprungliga marknadsmeddelandet.
Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market
Den NI 43-101-kompatibla tekniska rapporten med titeln ”NI 43-101 Technical Report, Björkdal Gold Mine, Sweden”, daterad den 28 mars 2025, med ett giltighetsdatum från den 31 december 2024, ligger till grund för och styrker den information som presenteras häri. Rapporten finns tillgänglig på ASX samt under Alkanes bolagsprofil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca.
Det bör hänvisas till den fullständiga texten i den ovannämnda tekniska rapporten för de antaganden, kvalifikationer och begränsningar som rör de mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår däri och som även behandlas här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.
Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden
Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.
Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.
Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.
Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.
Ansvarsfriskrivning
Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.
Anteckningar:
- När den verkliga bredden överstiger 1 m späds halterna inte ut, utan redovisas som halten över skärningspunktens verkliga bredd.
- Skärningspunkter som är lägre än 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m redovisas inte i denna tabell.
Detaljer om borrhålskragar från 2023 års borrningsprogram vid Storheden:
|Hål-ID
|SWEREF
Nord
|SWEREF
Öst
|SWEREF
Höjd
|DJUP
|Azimut
(SWEREF)
|STUPNING
|Datum för slutförande
|SH24-001
|7214323
|763165
|152
|315,65
|135
|-61
|04/06/2024
|SH24-002
|7214092
|764647
|159
|530,70
|173
|-73
|13/06/2024
|SH24-003
|7214158
|764742
|158
|580,60
|154
|-74
|24/06/2024
|SH24-004
|7214172
|763670
|164
|470,70
|145
|-76
|1/07/2024
|SH24-005
|7214162
|764478
|163
|521,50
|165
|-74
|9/07/2024
|SH24-006
|7214202
|764628
|161
|530,00
|167
|-74
|16/07/2024
|SH24-007
|7213906
|765856
|144
|461,20
|165
|-60
|20/07/2024
|SH24-008
|7213670
|765848
|136
|300,60
|165
|-64
|23/07/2024
|SH24-009
|7213804
|765527
|142
|452,20
|225
|-60
|27/07/2024
|SH24-010
|7214201
|765083
|145
|610,70
|165
|-55
|3/08/2024
|SH24-011
|7214202
|765085
|145
|592,00
|150
|-45
|10/08/2024
|SH24-012
|7213582
|764933
|146
|350,50
|15
|-64
|14/08/2024
|SH24-013
|7213582
|764935
|146
|452,00
|60
|-50
|18/08/2024
|SH24-014
|7214070
|763628
|162
|430,10
|165
|-77
|24/08/2024
|SH25-001
|7214033
|764605
|159
|481,80
|141
|-77
|14/05/2025
|SH25-002
|7214038
|764658
|158
|431,90
|156
|-71
|19/05/2025
|SH25-003
|7214146
|764637
|160
|497,25
|157
|-79
|25/05/2025
|SH25-004
|7214136
|764701
|158
|446,90
|142
|-73
|3/06/2025
|SH25-006
|7213540
|764916
|147
|551,35
|331
|-45
|13/06/2025
|SH25-007
|7213562
|764927
|147
|527,50
|344
|-45
|19/06/2025
|SH25-008
|7213542
|764918
|147
|434,80
|340
|-51
|24/06/2025
|SH25-009
|7213562
|764927
|147
|463,60
|321
|-43
|29/06/2025
|SH25-010
|7213568
|764837
|147
|530,60
|348
|-49
|5/07/2025
|SH25-011
|7213556
|764821
|148
|440,60
|343
|-43
|10/07/2025
|SH25-012
|7213542
|764916
|148
|598,70
|340
|-44
|18/07/2025
|SH25-013
|7213563
|764926
|147
|599,60
|332
|-43
|25/07/2025
|SH25-014
|7213513
|764906
|148
|532,30
|328
|-43
|1/08/2025
|SH25-015
|7213567
|764837
|147
|602,30
|343
|-48
|9/08/2025
|SH25-016
|7213868
|764400
|158
|351,30
|150
|-66
|13/08/2025
|SH25-017
|7213980
|764525
|158
|447,00
|150
|-71
|18/08/2025
Anteckningar:
- Koordinatsystem: SWEREF 99
BILAGA 2
JORC-koden, 2012 års utgåva – Tabell 1 Rapport – Björkdal guldgruva
Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter
(Kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Tekniker för provtagning
|
|Björkdalgruvan har utvärderats med hjälp av kärnprover från diamantborrning (DD), omvänd cirkulationsborrning (RC) i dagbrottet, flis-/kanalprover (CH) från underjordiska brytningsytor och kanalprover från sprängd sten i dagbrottet för kvalitetskontroll. Satellitfyndigheterna Storheden och Norrberget har utvärderats enbart med hjälp av DD-kärnprover och RC-prover.
Databaserna för mineralresursberäkningar (MRE) innehåller prover som samlats in av olika operatörer mellan 1986 och den 30 september 2024. Alla provtyper som inte anses ha godtagbar provkvalitet och representativitet utesluts från MRE. Detta inkluderar slamprover från Björkdal från utvecklingsborrning, direktcirkulationsprover från historisk dagbrottsborrning för kvalitetskontroll och prover som är kortare än 0,1 m.
Kommentaren nedan beskriver de viktigaste provtagningstekniker som har använts sedan Mandalay Resources (numera Alkane Resources) förvärvade projektet 2014. Den 30 september 2024 hade företaget genomfört totalt cirka 420 km DD-kärnborrning och cirka 120 km RC-borrning.
|
|DD – mätmarkörer placeras i kärnbrickan i slutet av varje återvunnen borrning. Vid mottagandet på Björkdals anläggning för kärnbearbetning orienteras kärnan, mäts för att kontrollera längden och varje kärnbox märks upp med längdvärden. Selektiv provtagning av hela kärnan används vanligtvis, med provintervall som bestäms av loggningsgeologen, för att omfatta potentiell mineralisering och respektera geologiska kontaktytor. Minimilängderna för prover säkerställer rimliga minimala provvikter för en given kärndiameter.
RC – borrkaxet faller från cyklonen ned i en riffeldelare eller roterande delare efter avslutat 1-meters borrintervall, för att generera ett homogent prov om cirka 3–4 kg.
CH – efter att geologer märkt upp det området som ska provtas samlar provtagaren med hjälp av hammare och hink flisor från axel- till knähöjd och över hela bergytan, vilket ger ett sammansatt prov på cirka 5 kg.
|
|Proverna prepareras och analyseras av CRS-laboratoriet i Kempele, Finland (DD-prospektering) eller Björkdal-laboratoriet på plats som för närvarande drivs av CRS (resursutveckling och DD-produktion, RC-prover och flis-/kanalprover från underjordiska brytningsytor). CRS är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ackrediterat av FINAS Finnish Accreditation Service, ISO 17025:2017 (T342).
Proverna torkas, krossas till >70 % som passerar 2 mm och delas upp i delprover om 500 g. Som en del av analysmetoden PAL1000 pulveriseras sedan delprovet (vanligtvis till mer än 90 % < 75 µm) och lakas samtidigt med cyanid, varefter lösningens guldhalt analyseras med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi (AAS). PAL1000-metoden anses lämplig för fyndigheter med grovt eller partikulärt guld och bör, i fallet med Björkdal, ge en minskning av provtagningsfel jämfört med eldprovningstekniker.
|Borrningstekniker
|
|Borrteknikerna omfattar diamantkärnborrning på ytan och under jord med kabel. DD-prospektering utförs vanligtvis av borrentreprenörer som använder standardutrustning för kabelborrning och en rad olika kärnstorlekar, inklusive WL66 (50,5 mm kärndiameter), NQ2 (50,7 mm kärndiameter) och WL76 (57,5 mm kärndiameter). Kärnorienteringsverktyg används på alla prospekteringsborrhål där diamant används. Hål för optimering av produktionen och utvecklingen borras främst med Mandalay-ägda och -drivna underjordiska kabelborriggar med mindre kärndiametrar (28,8 till 39 mm).
RC-borrning har använts för prospektering nära ytan och borrning för kvalitetskontroll i dagbrott, med en provtagningshammare med en diameter på 5 till 5,5 tum och borrstänger på 3 till 6 m.
|Upptagning av borrprov
|
|DD – kärnprovsutvinningen registreras av borrarna på markörer i slutet av varje borrning och kontrolleras mot mätningar av kärnan av loggningsgeologen.
RC – provvikterna kontrolleras för utvalda provintervall och övervakas mot den förväntade provvikten.
|
|DD – borrarna justerar borrningshastigheten och borrningsmetoden om återvinningsproblem uppstår. Kärnåtervinningsvärdena är i allmänhet högre än 95 %.
RC – en boosterkompressor används för att hålla proverna torra och återföra prover från djupare borrhål.
|
|Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt.
|Loggning
|
|Loggdata registreras direkt i en lokal GeoSpark-databas för att säkerställa att de inmatade uppgifterna begränsas till ett giltigt intervall av godkända koder. De insamlade geologiska uppgifterna beskriver berggrundens litologi, omvandling, ådring, strukturer och geotekniska egenskaper. Loggningsrutinerna anses vara tillräckligt detaljerade för att stödja lämpliga mineralresursberäkningar, brytningsstudier och metallurgiska studier.
|
|Loggningen är kvalitativ eller kvantitativ beroende på vilken variabel som registreras. Digitala fotografier tas av våta borrkärnor och utvecklingsgångar i malmådern före provtagning.
|
|Alla borrhålssnitt loggas av kvalificerade geologer.
|Teknik för delprovtagning och provberedning
|
|Helkärnprovtagning används vanligtvis för DD-prover.
|
|RC-prover delas med hjälp av en riffel- eller rotationsdelare. En boosterkompressor används för att hålla proverna torra vid djupare borrhål.
|
|Proverna torkas i ugn, krossas till >70 % och passerar 2 mm med hjälp av en käftkross och delas upp i ett delprov på 500 g med hjälp av en roterande delare eller roterande provdelare. Detta anses vara ett lämpligt förberedelseförfarande för att leverera representativa delprover för analys.
|
|All utrustning rengörs med tryckluft efter varje prov, och krossen rengörs med tomma stenar mellan partierna. Regelbundna siktprov utförs för att övervaka partikelstorleken.
|
|Utvalda partier av grova avvisade dubbletter har slutförts för DD-kärnprover och underjordiska flis-/kanalprover under 2023 och 2024. Ingen tydlig, konsekvent avvikelse mellan originalprovet och det duplicerade provet har observerats.
|
|Provstorlekarna anses vara lämpliga för mineraliseringstypen.
|Kvalitet på analysdata och laboratorietester
|
|I analysmetoden PAL1000 pulveriseras ett delprov på 500 g (vanligtvis till mer än 90 % < 75 µm) och lakas samtidigt med cyanid, varefter lösningens guldhalt analyseras med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi (AAS). Analysens detektionsgränser varierar vanligtvis från en nedre gräns på 0,05 g/t Au till en övre gräns på 300 g/t Au. Den nedre detektionsgränsen sänks till 0,01 g/t Au för prospekteringsprover via lösningsmedelsextraktion
PAS1000-tekniken är partiell och bestämmer det cyanidlösliga guldet i proverna. Kontroller har utförts på restmaterial som återstår efter PAL-analys för att bekräfta att nedbrytningsfasen är fullständig och att guldet har överförts till lösningen. Kontrollerna visar generellt att mineraliseringen i Björkdal fungerar väl med denna metod och ger restvärden på 0,6 till 1 % av det rapporterade guldprovvärdet.
|
|Inga geofysiska verktyg används för att analysera proverna.
|
|Sedan 2014 har protokollen för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll inkluderat regelbundet införande av blindprover och certifierade referensmaterial (CRM) i varje parti om 20 prover, med ytterligare blindprover införda efter prover som innehåller synligt guld. Fel som rör kvalitetssäkring och kvalitetskontroll resulterar i omprovning av delar av de berörda provpartierna. CRM och tomma resultat indikerar godtagbara noggrannhetsnivåer och ingen väsentlig kontaminering.
Valda partier av grova avvisade dubbletter genomfördes för DD-kärnprover och underjordiska flis-/kanalprover under 2023 och 2024, vilket visade att det inte fanns någon systematisk snedvridning och att noggrannheten i fråga om provberedningen och provanalysen var godtagbar.
Laboratoriets kvalitetssäkring och kvalitetskontroll omfattar blindtester under hela PAL1000-proceduren, där AAS-resultatet kontrolleras mot standardlösningar med kända guldhalter.
|Verifiering av provtagning och analys
|
|Borrhålsdata sammanställs och granskas av senior personal på plats.
SLR har slutfört dataverifieringen under platsbesök, inklusive visuell granskning av mineraliserade skärningspunkter, stickprovskontroller mellan databasens analystabeller och ursprungliga laboratoriecertifikat. SLR CP tog inga kontrollprover för att oberoende bekräfta förekomsten av guldmineralisering, eftersom platsen har en lång historia av guldproduktion och förekomsten av guld observerades direkt under besöket på bearbetningsanläggningen.
|
|Inga tvillingborrhål har färdigställts.
|
|Loggdata registreras direkt i en Datashed-databas, med valideringskontroller inbyggda i datainmatningsprocessen. Primära analysdata erhålls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler. All information om borrhål, provtagning och analys laddas upp i Datashed-databasen. Delmängder från denna huvuddatabas extraheras och används för modellering och uppskattning.
SLR validerade databasen med hjälp av standardprogramvara för att kontrollera om det fanns fel i databasen. En kontroll genomfördes också för att säkerställa att borrhålets höjd var jämförbar med den digitala terrängmodellens (DTM) yta.
Elektroniska kopior av alla primära platser, loggning och provresultatdata arkiveras för varje hål.
|
|Provresultaten har inte justerats.
|Datapunkternas placering
|
|DD-kragar – mätta med antingen Total Station-utrustning för underjordiska borrhål eller DGPS-utrustning (Differential Global Positioning System) för borrhål på ytan.
RC-kragar – borrhål för kvalitetskontroll i dagbrott mätta med en Trimble TSC3 GPS-kontrollenhet.
DD-borrhålsundersökningar – utförs sedan 2015 med hjälp av ett Reflex Gyro Smart-verktyg med 3 meters intervall efter det att hålet färdigställts.
RC-borrhålsundersökningar – inga borrhålsundersökningar utfördes för borrhål för haltkontroll som var kortare än 70 meter. Alla prospekteringsborrhål undersöks längs hela sin längd efter färdigställande med hjälp av gyroskopiska verktyg.
Underjordiska flis-/kanalprover – undersöks med hjälp av Total Station-mätutrustning.
Dagbrott och lager – undersöks med hjälp av LiDAR-metoder monterade på drönare.
Underjordisk gruva – den utgrävda volymen av utvecklingsobjekten bestäms med hjälp av en handhållen Hovermap-skanner. Skanningar med hålrumsövervakningssystem (CMS) används vanligtvis för att undersöka tomrum i gruvgångar.
|
|Det koordinatsystem som används för Björkdalgruvan och Storheden-fyndigheten är Björkdalgruvans rutnät, som uttrycks i SI-enheter. Gruvnätet är orienterat 29,67° väster om rakt norrut. Höjden 0 RL baserades på den högsta punkten i gruvans omgivning.
Det koordinatsystem som används vid Norrberget är SWEREF99, det officiella svenska referenssystemet.
|
|En LiDAR-undersökning genomfördes i juli 2016 och uppdaterades efter det att gruvdriften i dagbrottet upphörde den 1 augusti 2019. Den topografiska ytan överlämnades till SLR i ett digitalt format som lämpade sig för kodning av blockmodellerna och uppskattning av mineralresurserna och malmreserverna.
|Dataavstånd och -distribution
|
|Björkdal dagbrott – RC-borrning för kvalitetskontroll i dagbrottet utfördes vanligtvis på ett rutnät med måtten 7,5 m x 15 m. Varje borrhål täcker i allmänhet tre eller fyra nivåer, eller cirka 20 meters vertikalt djup för ett 32 meter långt hål.
Björkdal under jord – avståndet mellan diamantborrarna under jord varierar på grund av fläktliknande borrkonfigurationer som skär igenom flera staplade subparallella gångar på olika djup nedåt i borrhålet. 10 x 10 m till 20 x 20 m mellanrum mellan borrpunkterna uppnås vanligtvis på de huvudsakliga mineraliserade gångarna. Sedan 2015 har provtagning på ytan genomförts för varje 4 m skärning under utvecklingen av malmådran.
Storheden-fyndigheten – ytliga DD- och RC-kragar har vanligtvis ett avstånd på mellan 30 x 30 m och 60 x 60 m.
Norrberget-fyndigheten – ytliga DD-kragar varierar vanligtvis mellan 25 x 25 m och 50 x 50 m.
|
|Borrhålens och kanalprovens avstånd och fördelning i förhållande till geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet anses vara tillräckliga för att stödja uppskattningen av mineralresurser och malmreserver samt de tillämpade klassificeringarna.
|
|Ingen sammansättning av prover tillämpas under provtagningsprocessen.
|Orientering av data i förhållande till geologisk struktur
|
|Borrningen syftar till att skära igenom mineraliseringen ungefär vinkelrätt mot den tolkade strykningen och stupningen av de huvudsakliga mineraliserade gångarna, där åtkomsten möjliggör detta.
|
|Alla fyndigheter tolkas som att de har en relativt stabil dominerande gångriktning, utifrån vilken borriktningen har optimerats. Borriktningen i förhållande till strukturen anses inte ha lett till några fel i materialproverna.
|Provsäkerhet
|
|Alla prover samlas in i säkra märkta påsar tillsammans med provnumret markerat. Alla prover transporteras till Björkdals anläggning för kärnloggning och provberedning, som ligger inom ett säkert område. Endast personer som har tillstånd från Björkdal får hantera proverna. Endast kommersiella fraktföretag eller företagspersonal transporterar proverna till laboratorierna. Provtransportlistor skickas via e-post till analyslaboratorierna.
Datashed-databasen finns på Björkdal-servern, med säkerhetskopiering varje dag och åtkomstbegränsningar som fastställs på användarnivå.
|Revisioner eller granskningar
|
|SLR har granskat borrhålsdatabaserna och provtagningsmetoderna på plats. Provberedningen, analysen och säkerhetsrutinerna för Björkdal, Storheden och Norrberget anses vara adekvata för uppskattningen av mineralresurser och malmreserver.
Avsnitt 2: Rapportering av prospekteringsresultat
(Kriterier som anges i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt).
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Status för mineralinnehav och markinnehav
|
|Alkane Resources Ltd. (Alkane) äger 100 % av Björkdal genom det svenska registrerade bolaget Björkdalsgruvan AB och dess dotterbolag Björkdal Exploration AB. Björkdalsgruvan AB äger 13 gruvkoncessioner i Björkdal (inklusive Storheden) och en gruvkoncession vid Norrberget. Den totala arealen för gruvkoncessionerna uppgår till cirka 490,63 hektar.
Innehavaren av en gruvkoncession måste betala en årlig mineralavgift till markägarna i koncessionsområdet och till staten. Avgiften uppgår till 0,2 % av det genomsnittliga värdet av de mineraler som bryts från koncessionen, varav 0,15 % betalas till markägarna i proportion till deras ägarandel av koncessionsområdet. De återstående 0,05 % betalas till staten för att användas till forskning och utveckling inom området hållbar utveckling av mineralresurser.
Alla markrättigheter som krävs för gruvkoncessionerna i Björkdal har tilldelats bolaget. Inga yträttigheter för gruvdrift har förvärvats vid Norrberget-fyndigheten.
|
|Det finns inga kända hinder och gruvkoncessionerna är fullt giltiga. Gruvdriften i Norrberget kräver ett miljötillstånd innan verksamheten kan påbörjas.
|Undersökningar utförda av andra parter
|
|Viktiga milstolpar i prospekteringen och utvecklingen av Björkdalgruvan och Storhedenfyndigheten inkluderar följande:
1983 till 1985 – Björkdal-guldmineraliseringen upptäcks av Terra Mining AB (Terra Mining) genom jordprovtagning, med efterföljande identifiering av guld i berggrunden.
1986 till 1988 – definitionsborrning, metallurgiska tester och en genomförbarhetsstudie slutförs, vilket leder till att dagbrottsproduktion inleds i Björkdal. Guldmineralisering upptäcks högst upp i berggrunden i samband med borrning vid Storheden.
1996 till 1999 – Terra Mining köps upp av William Resources Ltd (William). Verksamheten stängs av William i juni 1999.
2001 till 2003 – Björkdal köps på offentlig auktion av International Gold Exploration och produktionen återupptas.
2003 till 2006 – förvärvas av Minmet plc.
2006 till 2012 – förvärvas av Gold-Ore Resources Ltd (Gold-Ore). Inledande produktion från lager och dagbrott. Fullskalig underjordisk verksamhet inleds i mitten av 2008.
2012 till 2014 – i maj 2012 förvärvar Elgin Mining Inc. (Elgin) Gold-Ore.
2014 till 2025 – i september 2014 förvärvar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) Elgin.
2025 till idag – i augusti 2025 går Mandalay samman med Alkane Resource Ltd.
Viktiga milstolpar i prospekteringen av Norrberget-fyndigheten inkluderar följande:
1994 till 1996 – upptäcks av COGEMA, vilket följs av stegvisa borrprovningar.
1997 till 2007 – COGEMA lämnar Sverige och prospekteringsrättigheterna för Norrberget övertas av North Atlantic Nickel (NAN).
2007 till 2025 – Gold-Ore köper prospekteringsrättigheterna kring Björkdal-fastigheten från NAN. Därefter följde fyndigheten samma historia som huvudgruvan Björkdal.
|Geologi
|
|Guldfyndigheterna Björkdal, Storheden och Norrberget ligger inom Skellefteåbältet i Fennoskandiska fältet, en 120 km lång och 30 km bred zon med deformerade och metamorfoserade paleoproterozoiska vulkaniska, sedimentära och magmatiska bergarter som sträcker sig i västlig till nordvästlig riktning.
Björkdal- och Storheden-fyndigheterna är huvudsakligen åderformade, skiktade åderfyndigheter. Guld finns i kvartsgångar som varierar i tjocklek från mindre än en centimeter till flera decimeter. Gångarna har vanligtvis vertikala till subvertikala stupnings- och strykningsriktningar mellan azimut 030° och 090° (rakt norrut).
Vid Björkdal är de mineraliserade kvartsgångarna staplade inom en svagt nordligt stupande värdsekvens. I de övre delarna av gruvan är de skiktade kvartsgångarna koncentrerade till den mellanliggande vulkaniska enheten i bottenväggen, som ligger under en marmormarkör. Björkdal-förkastningszonen följer noggrant marmormarkörens orientering och fungerar som en avgränsning för de övre gränserna för kvartsgångarna i bottenväggens strukturella block. I de djupare delarna av gruvan fungerar Björkdal-förkastningszonen som den nedre gränsen för kvartsgångarna i det hängande strukturella väggblocket, genom sammanflätade mafiska till mellanliggande vulkaniska bergarter.
Guldrika kvartsgångar är ofta förknippade med mindre mängder pyrit, magnetkis, kopparkis, scheelit eller vismuttelluridföreningar. Guld förekommer främst som fritt guld. Förändringar i bergväggen består vanligtvis av kiselbildning och albitisering.
I områden av gruvan där intensiv omvandling är i kontakt med marmormarkörenheten kan stark skarnifiering observeras, vilket bildar diskreta linser av guldmineralisering som har koppling till 1–2 cm spridda kiseldioxid-pyrrhotit-aktinolit-klumpar.
Vid Norrberget är guldmineraliseringen lagerbunden inom ett mellanlagrat omvandlat vulkaniskt paket som ligger ojämnt under en 30 till 40 meter tjock marmorformation. Guldmineralisering har observerats upp till 50 m under denna kontaktyta. Mineraliseringen är främst förknippad med amfibol-albit-alterationsband och små ådror. Guldet är mycket finkornigt och sällan synligt. Högkvalitativt guld finns främst i områden med låg eller ingen pyrithalt.
|Information om borrhål
|
|Sammanfattande information om de senaste prospekteringsborrhålen finns i bilaga 1 till denna rapport.
|
|Uteslutandet av tidigare borrhålsinformation påverkar inte förståelsen av denna rapport. Med tanke på databasernas storlek anses det inte relevant eller praktiskt att sammanfatta all borrhålsinformation som använts i de rapporterade uppskattningarna av mineralresurser och malmreserver.
|Metoder för aggregering av data
|
|Halter i skärningspunkter är längdviktade genomsnittliga halter i borrhålet för prover över 0,5 g/t Au. Om den verkliga bredden för skärningspunkten är mindre än 1 m, späds skärningspunktens halt ut till 1 m verklig bredd före urval enligt kriteriet för gränsvärdet 0,5 g/t Au.
|
|Beräkningar av skärningspunkter möjliggör en maximal intern utspädning på 3 meter.
|
|Inga metallekvivalenter rapporteras.
|Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningspunktens längd
|
|Den verkliga bredden har uppskattats för varje skärningspunkt baserat på förhållandet mellan borrningsriktningen och den tolkade strukturella riktningen.
|Diagram
|
|Lämpliga kartor och avsnitt har inkluderats i denna rapport. Tabeller över skärningspunkter finns i bilaga 1.
|Balanserad rapportering
|
|Både låg- och höghaltiga och/eller breda skärningspunkter har angetts för de senaste prospekteringsprogram som ingår i denna rapport.
|Annan väsentlig prospekteringsdata
|
|Inga andra prospekteringsdata anses betydelsefulla eller väsentliga för denna rapport.
|Fortsatt arbete
|
|Resursdefinitionen planeras för att fylla ut områden med antagna resurser. Prospekteringsborrning planeras för att testa nedåtgående och djupgående förlängningar av alla fyndigheter.
Lämpliga diagram som visar områden där förlängningar är möjliga ingår i denna rapport.
