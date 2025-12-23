Alkane fördubblar den testade djupsträckningen av Storheden-fyndigheten vid Björkdal

PERTH, Western Australia, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att meddela de senaste prospekteringsresultaten från djupborrningen vid Storheden-fyndigheten i dess verksamhet i Björkdal i norra Sverige.

Programöversikt

Storheden-fyndigheten ligger cirka 600 meter norr om den aktiva Björkdal-gruvan, som sedan 1988 har producerat 1,66 miljoner uns guld och har 1,40 miljoner uns i beräknade och indikerade mineralresurser per den 30 juni 2025 (20,35 miljoner ton med en halt på 2,14 g/t guld). 1

Borrarbetet under de två senaste kartläggningarna har fokuserat på djuptestning och potentiell resursförlängning under den initiala antagna mineralresursen för Storheden-fyndigheten, som 2025 uppskattades till cirka 99 koz (1 769 kt med 1,74 g/t guld). 1

Guldbärande kvartsgångar har påträffats på ett djup av 464 meter, vilket är mer än dubbelt så djupt som det tidigare testade djupet på 200 meter. Borrningen i östlig och västlig riktning har dessutom utökat den kända mineraliseringens strykningslängd till mer än 2,7 km. Fyndigheten är fortfarande öppen och det finns inga tecken på att halten minskar på djupet.

Storhedens Björkdal-liknande gångar tolkas som att de förekommer i tre gynnsamma litologiska enheter som liknar dem som förekommer i Björkdal, och det tolkas som att de två systemen möts på djupet.

Analysen i korthet

Från kartläggningen av djuptestning: 16,2 g/t guld över 0,70 m (ETW 0,60 m) i SH24-003 på 475 m; 14,0 g/t guld över 1,2 m (ETW 0,85 m) i SH24-004 på 317 m; 34,3 g/t guld över 1,6 m (ETW 0,68 m) i SH24-006 på 470 m.

Från kartläggningen av resursförlängningen: 142,0 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m); 111,0 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,25 m); och 41,4 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,34 m) i SH25-006; 57,7 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,41 m) i SH25-009; och 45,2 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,38 m) i SH25-014.



Observera: ETW avser den uppskattade verkliga bredden för skärningspunkten. En fullständig lista över betydande skärningspunkter vid Storheden finns i bilaga 1.

Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner säger: ”Dessa mycket uppmuntrande resultat från Storheden-fyndigheten stärker vår uppfattning att det större Björkdal-systemet är omfattande och underutforskat. Vårt fokus för Björkdal är att få in malm med högre halt i anrikningsverket genom att ersätta låghaltig malm från malmupplaget med malm från underjordsbrytning. Storheden erbjuder en möjlighet att skapa ett separat produktionsområde vid sidan av de som redan är i drift och att uppnå detta mål.”

________________________

1 Se ALK:s tillkännagivande daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”Björkdal resurs- och reservredovisning för räkenskapsåret 2025.



Björkdalgruvan

Alkane Resources Ltd 100 %

Björkdal-fyndigheten upptäcktes ursprungligen 1983 av Terra Mining AB under ett provtagningsprogram som visade på avvikande guldvärden i glacialmoränprofilen. Upptäckten av guldavvikelser på plats gjordes 1985 och ett borrprogram för att kartlägga fyndigheten inleddes i början av 1986. Efter framgångsrika infillborrningar och genomförbarhetsstudier inleddes gruvdriften 1988 med dagbrott, vilket ledde till att underjordsbrytning inleddes 2012. Dagbrottsbrytningen pausades 2019, och merparten av råvaran för bearbetning kom från underjordsverksamheten och kompletterades med ett låghaltigt lager som byggts upp före 2019 från dagbrottsbrytningen.

Mineraliseringen vid Björkdal förekommer i kvartsfyllda spänningssprickor, främst under en marmorhorisont inom ett komplex av vulkaniska sedimentära enheter.

Sedan gruvbrytningen inleddes har cirka 1,66 miljoner uns guld producerats från anläggningen, med en genomsnittlig malmkvalitet på 1,49 g/t. Prospekteringen har fortsatt att öka mineralresurserna och reserverna, och de nuvarande uppmätta och indikerade mineralresurserna per den 30 juni 2025 uppgår till 20,35 miljoner ton med en halt på 2,14 g/t guld.1

Alkane innehar för närvarande prospekterings- och gruvkoncessioner på 211 kvadratkilometer centrerade kring Björkdal-domen, med ett antal prospekteringsområden som aktivt har prospekterats och utvecklats under de senaste fem åren. Det huvudsakliga fokuset för den regionala prospekteringen har dock varit på Storheden-fyndigheten, som ligger cirka 600 meter nord-nordost om den nuvarande underjordiska infrastrukturen.

Figur 1. Regional geologisk karta som visar platserna för prospekteringsfokus och de angränsande gruvrättigheterna runt Björkdal-domen.

Guldfyndigheten Storheden

Guldmineraliseringen vid Storheden upptäcktes ursprungligen av Terra Mining i samband med att verksamheten i Björkdal inleddes 1987. Prover från jordlagret och berggrunden som samlades in under kartläggningen visade på en nordväst-sydöstlig klunga av guldanomalier. Dessa blev därefter föremål för på varandra följande kartläggningar med slagborrning (RC/DC) och diamantborrning av Terra Mining (1988–1997), GoldOre (2007–2011) och Mandalay Resources (2015–2017), som tillsammans påvisade mineralisering i kvartsgångar av Björkdal-typ och skjuvningsgångar.

Uppföljande borrningar under 2023 av Mandalay Resources Corporation undersökte djupförlängningen av guldgångarna vid Storheden, samtidigt som täckningen av riktade borrkärnor ökades för att kunna avgränsa det mineraliserade systemets geometri bättre. Denna borrning fördubblade det kända systemets djup till cirka 200 meter och bekräftade att systemet fortsatte över 1,6 kilometer. Den nya tillförsikten i fråga om kontinuerliga gångar ledde också till att den första mineralresursen rapporterades för projektet 2025. En sammanfattning av prospekteringsresultaten för 2023 och resursen Storheden finns beskrivna i resurs- och reservberäkningen för Björkdal som publicerades i oktober 20251

Sedan prospekteringen i Storheden återupptogs 2023 har två borrningskartläggningar genomförts. År 2024 genomfördes en djuptestningskartläggning på 6 598 meter över 14 hål, där fyndigheten testades framgångsrikt på ett djup av 464 meter med lovande halter på 34,3 g/t guld över 1,6 meter (ETW 0,68 meter) i SH24-006 och 16,2 g/t guld över 0,70 meter (ETW 0,60 m) i SH24-003 på vertikala djup under ytan på 443 m respektive 436 m. Eftersom det var ett betydande avstånd mellan djuptestningskartläggningen och borrningen 2023, ingick inte resultaten från djupborrningskartläggningen 2024 i den beräknade mineralresurs som uppskattades i slutet av 2024.

Figur 2. Översiktskarta över Björkdal-Storheden med markering av borrningskartläggningen i Storheden 2024 och 2025.

Förlängning tvärs över strykningen var också ett fokus för 2024 års borrningskartläggning, och även om halterna var relativt låga påträffades guldförande gångar även i den yttersta stryktestningen. Detta visar på kontinuerlig mineralisering över 2,7 km (Fig. 3).

Figur 3. Lång sektion längs den bekräftade mineraliseringen vid Storheden i förhållande till de senaste borrresultaten. Utvalda betydande skärningspunkter har kommenterats.

År 2025 hade borrningskartläggningen vid Storheden ett mer avgränsat fokus, där målet var att fortsätta att definiera gångar och slutligen bygga upp resurser på djup där det finns potential att nå fyndigheten från den nuvarande underjordiska gruvdriften. 7 938 meter över 14 hål borrades i systemets tolkade kärna. Den tätare placerade och orienterade kärnan möjliggjorde också en mer ingående strukturell analys av ådringen.

Den ådring som är typisk för Björkdal observerades i alla hål, där guld och tsumoit identifierades regelbundet i kvarts (figur 4). Programmets viktigaste analysresultat inkluderar 142,0 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m) och 111,0 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,25 m) i SH25-006 samt 57,7 g/t guld över 0,50 m (ETW 0,41 m) i SH25-009 (figur 3).

Figur 4. Borrkärnfoton från SH25-006 som visar en skärningspunkt med en halt på 142 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,25 m) (A) och en närbild av mineraliserad kvartsgång (B).

Geologisk tolkning

Storheden-mineraliseringen ligger stratigrafiskt över Björkdal-fyndigheten och förekommer i mafiska till intermediära vulkaniska formationer i den övre Skellefte-gruppen, nära kontakten med sedimentära sekvenser i Vargfors-gruppen (fig. 1 och 5). Synligt guld, scheelit och tsumoit har påträffats i höghaltiga spänningsgångar vid Storheden, vilket tyder på att mineraliseringen härrör från samma vätskekälla som Björkdal-fyndigheten. Sällsynt spridd arsenopyrit kan dock återspegla ett vätskeinslag från närliggande sedimentära sekvenser i Vargfors-gruppen

Björkdal-Storheden-systemet ligger i en veck- och förkastningsarkitektur på den nordvästra kanten av Björkdal-domen (fig. 1), där korsningar mellan flera generationer av förkastningar och förskjutningar skapade gynnsamma vägar för sent mineraliserade vätskor. Vätskeflödet var främst lokaliserat längs stratigrafiska kontaktytor som kännetecknades av betydande reologiska kontraster och som genomgick upprepade deformationer under övergången från duktila till duktila-spröda förhållanden.

En viktig struktur är den nord-sydliga, måttligt västligt stupande korsförkastningen (fig. 3), som sträcker sig över både Björkdal- och Storheden-fyndigheterna och är parallell med axialplanet för den stora veckning som rymmer Björkdal och Storheden (fig. 1). Högvärdig mineralisering förekommer där den skär genom större stratigrafiska kontaktytor och interagerar med andra förkastningar. Dessa skärningspunkter utgör ett viktigt prospekteringsmål på djupet i Storheden, liksom regionalt över Björkdal-domen.

På grund av den liknande mineraliseringen och ådringen i Björkdal och Storheden tolkas de två systemen som sammankopplade på djupet och med en gemensam vätskekälla. Förtjockningen av den stratigrafiska sekvensen har lett till en separation mellan marmor och Skellefte-Vargfors-kontaktytan på cirka 750–1000 m vid ytan. De två kontaktytorna förväntas dock konvergera på djupet och nå en separationsnivå som är jämförbar med andra delar av Björkdal-domstrukturen (<200 m, se figur 1).

Figur 5. Tvärsnitt i riktning västnordväst som visar det geografiska förhållandet mellan Björkdal-fyndigheten och gruvan till vänster och det framväxande Storheden- systemet i öster.

Fortsatt Arbete

Tolkningen av de två borrningskartläggningarna pågår och resursmodellen har ännu inte uppdaterats, men de hittills lovande resultaten och närheten till den befintliga underjordiska infrastrukturen talar för och motiverar redan fortsatta borrningar.

Alkane avser att återuppta borrningarna i januari 2026 och fortsätta att utöka resurserna och mineraliseringen vid Storheden i syfte att skapa en grund för ett beslut om gruvdrift. Kommande program fokuserar på målområden som definierats utifrån nuvarande borrningar (A–C, se figurerna 2–3, 5), där den litostrukturella miljön verkar ha skapat lämpliga förhållanden för kvartsådring och mineralisering.

Förutom borrningen i Storheden kommer Alkane även att fortsätta arbetet i Eastern Extension-området och den norra förlängningen av den angränsande Björkdal-fyndigheten. I dessa system finns det ännu inga tecken på att guldfyndigheterna minskar, och prospekteringen fortsätter i takt med att borrplattformar blir tillgängliga

Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.

Uttalande från sakkunniga personer

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inget annat anges ovan, eller i de relevanta ASX-meddelanden som det hänvisas till, baseras den information i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på, och ger en rättvisande bild av, information som har sammanställts av Chris Davis, som är medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Chris Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och den typ av fyndighet som är aktuell, samt för den verksamhet som bedrivs, för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt JORC-koden 2012 och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chris Davis samtycker till att de uppgifter som baseras på hans information inkluderas i detta meddelande i den form och det sammanhang som de förekommer i. Den information i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver har hämtats från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte har kännedom om någon ny information eller några nya data som väsentligt påverkar informationen i de ursprungliga meddelandena och att, när det gäller uppskattningar av mineralresurser eller malmreserver, alla väsentliga antaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i det relevanta marknadsmeddelandet fortfarande gäller och inte har förändrats väsentligt. Bolaget bekräftar att den form och det sammanhang som den sakkunniga personens slutsatser presenteras i inte har ändrats väsentligt jämfört med det ursprungliga marknadsmeddelandet.

Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market

Den NI 43-101-kompatibla tekniska rapporten med titeln ”NI 43-101 Technical Report, Björkdal Gold Mine, Sweden”, daterad den 28 mars 2025, med ett giltighetsdatum från den 31 december 2024, ligger till grund för och styrker den information som presenteras häri. Rapporten finns tillgänglig på ASX samt under Alkanes bolagsprofil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca.

Det bör hänvisas till den fullständiga texten i den ovannämnda tekniska rapporten för de antaganden, kvalifikationer och begränsningar som rör de mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår däri och som även behandlas här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.

BILAGA 1

Borresultat

Guldfyndigheten Storheden

Viktiga skärningspunkter från borrningsprogrammen 2024 och 2025 vid Storheden:

Hål-ID Från (m) Till (m) Intervall (m) Beräknad

verklig bredd

(m) Guldhalt

(g/t) Guldhalt

utspädd till 1 m

(g/t) SH24-001 265,80 266,85 1,05 1,01 0,94 0,94 SH24-001 290,40 291,40 1,00 0,94 1,52 1,43 SH24-002 158,00 158,90 0,90 0,78 0,92 0,72 SH24-002 244,20 245,15 0,95 0,25 14,83 3,65 SH24-002 251,50 252,10 0,60 0,42 1,44 0,61 SH24-002 342,50 343,50 1,00 0,50 6,24 3,12 SH24-002 376,40 376,90 0,50 0,17 5,21 0,89 SH24-002 486,00 489,00 3,00 1,03 2,98 2,98 SH24-003 288,30 289,00 0,70 0,35 1,77 0,62 SH24-003 292,10 295,80 3,70 1,85 3,20 3,20 SH24-003 422,00 422,80 0,80 0,66 1,10 0,72 SH24-003 463,20 464,20 1,00 0,50 2,04 1,02 SH24-003 475,50 476,20 0,70 0,60 16,20 9,72 SH24-004 297,70 298,60 0,90 0,58 1,39 0,80 SH24-004 316,90 318,10 1,20 0,85 14,00 11,88 SH24-004 321,60 323,00 1,40 0,36 3,37 1,22 SH24-004 337,70 338,20 0,50 0,32 29,90 9,61 SH24-004 346,70 347,20 0,50 0,17 43,90 7,51 SH24-004 397,80 398,40 0,60 0,49 2,36 1,16 SH24-005 123,80 125,80 2,00 1,53 2,59 2,59 SH24-005 176,80 177,80 1,00 0,71 11,90 8,41 SH24-005 214,80 215,80 1,00 0,77 1,19 0,91 SH24-005 216,80 217,80 1,00 0,71 1,55 1,10 SH24-005 226,00 228,00 2,00 1,53 1,63 1,63 SH24-005 343,70 344,70 1,00 0,77 1,14 0,87 SH24-005 478,40 479,30 0,90 0,78 0,88 0,69 SH24-005 488,40 488,90 0,50 0,38 1,63 0,62 SH24-006 84,20 85,20 1,00 0,64 0,91 0,58 SH24-006 252,00 253,00 1,00 0,57 2,77 1,59 SH24-006 296,40 297,00 0,60 0,34 4,21 1,45 SH24-006 403,00 403,60 0,60 0,25 2,79 0,71 SH24-006 407,50 408,20 0,70 0,54 3,20 1,72 SH24-006 461,50 462,10 0,60 0,49 1,23 0,60 SH24-006 468,10 469,70 1,60 0,68 34,27 23,17 SH24-006 499,30 500,00 0,70 0,57 2,38 1,36 SH24-007 239,00 240,00 1,00 0,87 0,93 0,81 SH24-007 281,40 282,10 0,70 0,54 2,49 1,34 SH24-008 87,40 88,00 0,60 0,46 1,59 0,73 SH24-009 279,00 279,70 0,70 0,54 0,99 0,53 SH24-009 291,90 292,60 0,70 0,24 3,28 0,79 SH24-010 180,20 181,20 1,00 0,71 6,33 4,48 SH24-010 600,60 602,00 1,40 0,48 6,21 2,97 SH24-011 173,80 174,80 1,00 0,94 0,85 0,80 SH24-011 180,80 181,80 1,00 0,87 1,91 1,65 SH24-011 373,20 374,10 0,90 0,45 13,97 6,29 SH24-011 494,00 495,10 1,10 0,71 2,22 1,57 SH24-013 314,00 315,00 1,00 0,57 1,30 0,74 SH24-014 64,20 64,75 0,55 0,35 2,83 1,00 SH24-014 73,50 74,80 1,30 1,00 1,54 1,54 SH24-014 75,60 76,10 0,50 0,43 1,40 0,61 SH24-014 77,90 78,90 1,00 0,64 1,32 0,85 SH24-014 81,90 82,90 1,00 0,77 2,08 1,59 SH25-001 106,30 106,80 0,50 0,21 6,10 1,29 SH25-001 145,70 146,15 0,45 0,29 4,91 1,42 SH25-001 338,25 339,20 0,95 0,73 2,15 1,56 SH25-001 383,00 383,40 0,40 0,14 8,79 1,20 SH25-001 417,00 417,90 0,90 0,78 2,49 1,94 SH25-001 428,40 429,30 0,90 0,69 1,05 0,72 SH25-002 81,20 82,00 0,80 0,57 1,93 1,09 SH25-002 144,90 146,75 1,85 0,63 9,68 6,13 SH25-002 324,30 325,20 0,90 0,64 6,33 4,03 SH25-003 205,30 206,50 1,20 0,60 1,02 0,61 SH25-003 479,30 479,90 0,60 0,46 3,38 1,55 SH25-004 248,30 249,00 0,70 0,30 11,40 3,37 SH25-004 405,60 406,15 0,55 0,39 3,08 1,20 SH25-006 168,00 168,80 0,80 0,51 1,06 0,55 SH25-006 186,80 187,30 0,50 0,25 2,77 0,69 SH25-006 189,30 189,90 0,60 0,46 4,79 2,20 SH25-006 203,85 205,00 1,15 0,81 8,37 6,81 SH25-006 218,00 219,40 1,40 1,07 4,88 4,88 SH25-006 224,35 224,80 0,45 0,37 9,08 3,35 SH25-006 251,35 251,80 0,45 0,23 2,31 0,52 SH25-006 253,40 254,00 0,60 0,25 142,00 36,01 SH25-006 269,20 270,50 1,30 0,84 1,25 1,04 SH25-006 283,80 284,30 0,50 0,29 17,20 4,93 SH25-006 292,85 293,30 0,45 0,29 9,51 2,75 SH25-006 306,90 307,70 0,80 0,51 1,25 0,64 SH25-006 312,00 312,60 0,60 0,34 41,40 14,25 SH25-006 341,20 342,20 1,00 0,64 1,75 1,12 SH25-006 343,90 344,70 0,80 0,61 1,01 0,62 SH25-006 347,80 348,70 0,90 0,58 1,19 0,69 SH25-006 360,50 361,10 0,60 0,52 1,09 0,57 SH25-006 368,80 369,70 0,90 0,58 2,34 1,35 SH25-006 395,30 395,85 0,55 0,35 6,25 2,21 SH25-006 434,00 434,50 0,50 0,25 111,00 27,75 SH25-006 484,90 486,20 1,30 0,65 1,14 0,74 SH25-006 493,40 494,30 0,90 0,45 10,00 4,50 SH25-006 495,30 496,15 0,85 0,65 1,22 0,79 SH25-006 510,80 511,70 0,90 0,58 0,95 0,55 SH25-007 213,10 213,80 0,70 0,54 1,74 0,93 SH25-007 327,40 336,30 8,90 5,72 1,44 1,44 SH25-007 497,90 498,30 0,40 0,20 4,45 0,89 SH25-008 317,60 318,60 1,00 0,50 1,12 0,56 SH25-009 6,50 7,20 0,70 0,35 2,39 0,84 SH25-009 227,80 228,80 1,00 0,50 1,06 0,53 SH25-009 258,00 258,70 0,70 0,45 1,93 0,87 SH25-009 299,10 300,00 0,90 0,23 2,73 0,64 SH25-009 312,70 313,20 0,50 0,41 57,70 23,63 SH25-009 328,80 329,60 0,80 0,57 2,08 1,18 SH25-009 346,70 347,20 0,50 0,32 4,34 1,39 SH25-009 365,00 365,40 0,40 0,28 12,30 3,48 SH25-009 370,80 371,30 0,50 0,32 4,67 1,50 SH25-009 376,60 378,30 1,70 0,58 7,25 4,21 SH25-009 393,80 394,20 0,40 0,26 3,20 0,82 SH25-009 445,90 446,30 0,40 0,33 30,10 9,86 SH25-009 460,90 461,60 0,70 0,40 1,26 0,51 SH25-010 134,00 134,65 0,65 0,42 14,40 6,02 SH25-010 201,20 201,70 0,50 0,21 14,70 3,11 SH25-010 219,50 220,00 0,50 0,13 5,89 0,76 SH25-010 228,35 230,00 1,65 0,83 1,02 0,84 SH25-010 262,30 263,30 1,00 0,42 2,36 1,00 SH25-010 303,80 305,50 1,70 0,85 2,51 2,13 SH25-010 348,80 349,80 1,00 0,42 3,12 1,32 SH25-010 394,10 396,90 2,80 0,96 1,83 1,75 SH25-010 400,00 403,00 3,00 1,03 1,89 1,89 SH25-010 407,10 408,10 1,00 0,42 26,00 10,99 SH25-011 109,80 111,30 1,50 0,86 0,90 0,77 SH25-011 236,60 237,30 0,70 0,49 7,08 3,50 SH25-011 275,30 275,80 0,50 0,29 11,00 3,15 SH25-011 374,00 374,60 0,60 0,46 3,22 1,48 SH25-012 142,90 143,40 0,50 0,21 2,49 0,53 SH25-012 283,30 283,80 0,50 0,17 3,50 0,60 SH25-012 296,40 297,10 0,70 0,45 23,80 10,71 SH25-012 351,30 352,50 1,20 0,69 10,46 7,20 SH25-012 589,50 590,00 0,50 0,43 2,85 1,23 SH25-012 594,00 594,50 0,50 0,41 4,12 1,69 SH25-013 170,10 171,50 1,40 0,59 1,12 0,66 SH25-013 218,00 218,90 0,90 0,45 2,64 1,19 SH25-013 254,80 255,20 0,40 0,33 1,88 0,62 SH25-013 312,60 313,20 0,60 0,25 10,70 2,71 SH25-013 449,00 450,70 1,70 1,30 2,98 2,98 SH25-014 31,80 32,80 1,00 0,34 1,57 0,54 SH25-014 35,80 36,75 0,95 0,61 0,82 0,50 SH25-014 43,20 43,80 0,60 0,34 2,34 0,81 SH25-014 66,60 67,10 0,50 0,32 16,40 5,27 SH25-014 92,40 93,05 0,65 0,50 1,00 0,50 SH25-014 120,00 120,50 0,50 0,32 8,21 2,64 SH25-014 176,30 177,00 0,70 0,49 1,73 0,86 SH25-014 215,05 215,55 0,50 0,38 45,20 17,31 SH25-014 252,30 253,70 1,40 0,90 8,08 7,27 SH25-015 192,60 193,20 0,60 0,21 18,80 3,86 SH25-015 265,00 265,70 0,70 0,35 1,47 0,51 SH25-015 312,20 313,70 1,50 0,51 16,19 8,31 SH25-015 344,30 345,30 1,00 0,34 1,96 0,67 SH25-015 359,20 359,70 0,50 0,29 3,94 1,13 SH25-015 448,20 448,70 0,50 0,50 7,13 3,55 SH25-015 451,50 452,00 0,50 0,32 2,55 0,82 SH25-015 555,40 556,80 1,40 0,70 2,07 1,45 SH25-015 571,40 572,20 0,80 0,40 1,58 0,63 SH25-015 587,35 587,95 0,60 0,21 2,55 0,52 SH25-015 590,70 591,20 0,50 0,21 23,30 4,92 SH25-016 59,00 60,00 1,00 0,57 3,31 1,90 SH25-017 53,40 54,00 0,60 0,30 1,76 0,53 SH25-017 69,30 69,80 0,50 0,25 6,82 1,71 SH25-017 83,60 84,60 1,00 0,50 1,76 0,88 SH25-017 105,20 105,70 0,50 0,25 19,60 4,90 SH25-017 134,20 134,90 0,70 0,35 2,64 0,92

Anteckningar:

När den verkliga bredden överstiger 1 m späds halterna inte ut, utan redovisas som halten över skärningspunktens verkliga bredd. Skärningspunkter som är lägre än 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m redovisas inte i denna tabell.

Detaljer om borrhålskragar från 2023 års borrningsprogram vid Storheden:

Hål-ID SWEREF

Nord SWEREF

Öst SWEREF

Höjd DJUP Azimut

(SWEREF) STUPNING Datum för slutförande SH24-001 7214323 763165 152 315,65 135 -61 04/06/2024 SH24-002 7214092 764647 159 530,70 173 -73 13/06/2024 SH24-003 7214158 764742 158 580,60 154 -74 24/06/2024 SH24-004 7214172 763670 164 470,70 145 -76 1/07/2024 SH24-005 7214162 764478 163 521,50 165 -74 9/07/2024 SH24-006 7214202 764628 161 530,00 167 -74 16/07/2024 SH24-007 7213906 765856 144 461,20 165 -60 20/07/2024 SH24-008 7213670 765848 136 300,60 165 -64 23/07/2024 SH24-009 7213804 765527 142 452,20 225 -60 27/07/2024 SH24-010 7214201 765083 145 610,70 165 -55 3/08/2024 SH24-011 7214202 765085 145 592,00 150 -45 10/08/2024 SH24-012 7213582 764933 146 350,50 15 -64 14/08/2024 SH24-013 7213582 764935 146 452,00 60 -50 18/08/2024 SH24-014 7214070 763628 162 430,10 165 -77 24/08/2024 SH25-001 7214033 764605 159 481,80 141 -77 14/05/2025 SH25-002 7214038 764658 158 431,90 156 -71 19/05/2025 SH25-003 7214146 764637 160 497,25 157 -79 25/05/2025 SH25-004 7214136 764701 158 446,90 142 -73 3/06/2025 SH25-006 7213540 764916 147 551,35 331 -45 13/06/2025 SH25-007 7213562 764927 147 527,50 344 -45 19/06/2025 SH25-008 7213542 764918 147 434,80 340 -51 24/06/2025 SH25-009 7213562 764927 147 463,60 321 -43 29/06/2025 SH25-010 7213568 764837 147 530,60 348 -49 5/07/2025 SH25-011 7213556 764821 148 440,60 343 -43 10/07/2025 SH25-012 7213542 764916 148 598,70 340 -44 18/07/2025 SH25-013 7213563 764926 147 599,60 332 -43 25/07/2025 SH25-014 7213513 764906 148 532,30 328 -43 1/08/2025 SH25-015 7213567 764837 147 602,30 343 -48 9/08/2025 SH25-016 7213868 764400 158 351,30 150 -66 13/08/2025 SH25-017 7213980 764525 158 447,00 150 -71 18/08/2025

Anteckningar:

Koordinatsystem: SWEREF 99





BILAGA 2

JORC-koden, 2012 års utgåva – Tabell 1 Rapport – Björkdal guldgruva

Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter

(Kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Tekniker för provtagning











Provtagningens art och kvalitet (t.ex. borrade kanaler, slumpmässiga flisor eller specifika specialiserade mätinstrument som uppfyller branschstandard och är lämpliga för de mineraler som undersöks, såsom gammasonder för borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar. Björkdalgruvan har utvärderats med hjälp av kärnprover från diamantborrning (DD), omvänd cirkulationsborrning (RC) i dagbrottet, flis-/kanalprover (CH) från underjordiska brytningsytor och kanalprover från sprängd sten i dagbrottet för kvalitetskontroll. Satellitfyndigheterna Storheden och Norrberget har utvärderats enbart med hjälp av DD-kärnprover och RC-prover.



Databaserna för mineralresursberäkningar (MRE) innehåller prover som samlats in av olika operatörer mellan 1986 och den 30 september 2024. Alla provtyper som inte anses ha godtagbar provkvalitet och representativitet utesluts från MRE. Detta inkluderar slamprover från Björkdal från utvecklingsborrning, direktcirkulationsprover från historisk dagbrottsborrning för kvalitetskontroll och prover som är kortare än 0,1 m.



Kommentaren nedan beskriver de viktigaste provtagningstekniker som har använts sedan Mandalay Resources (numera Alkane Resources) förvärvade projektet 2014. Den 30 september 2024 hade företaget genomfört totalt cirka 420 km DD-kärnborrning och cirka 120 km RC-borrning. Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används. DD – mätmarkörer placeras i kärnbrickan i slutet av varje återvunnen borrning. Vid mottagandet på Björkdals anläggning för kärnbearbetning orienteras kärnan, mäts för att kontrollera längden och varje kärnbox märks upp med längdvärden. Selektiv provtagning av hela kärnan används vanligtvis, med provintervall som bestäms av loggningsgeologen, för att omfatta potentiell mineralisering och respektera geologiska kontaktytor. Minimilängderna för prover säkerställer rimliga minimala provvikter för en given kärndiameter.



RC – borrkaxet faller från cyklonen ned i en riffeldelare eller roterande delare efter avslutat 1-meters borrintervall, för att generera ett homogent prov om cirka 3–4 kg.



CH – efter att geologer märkt upp det området som ska provtas samlar provtagaren med hjälp av hammare och hink flisor från axel- till knähöjd och över hela bergytan, vilket ger ett sammansatt prov på cirka 5 kg. Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten. I fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”omvänd cirkulationsborrning användes för att erhålla 1 m prover, varav 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g laddning för brandprovning”). I andra fall kan ytterligare förklaringar krävas, till exempel när det finns grovt guld som medför inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera offentliggörande av detaljerad information. Proverna prepareras och analyseras av CRS-laboratoriet i Kempele, Finland (DD-prospektering) eller Björkdal-laboratoriet på plats som för närvarande drivs av CRS (resursutveckling och DD-produktion, RC-prover och flis-/kanalprover från underjordiska brytningsytor). CRS är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ackrediterat av FINAS Finnish Accreditation Service, ISO 17025:2017 (T342).



Proverna torkas, krossas till >70 % som passerar 2 mm och delas upp i delprover om 500 g. Som en del av analysmetoden PAL1000 pulveriseras sedan delprovet (vanligtvis till mer än 90 % < 75 µm) och lakas samtidigt med cyanid, varefter lösningens guldhalt analyseras med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi (AAS). PAL1000-metoden anses lämplig för fyndigheter med grovt eller partikulärt guld och bör, i fallet med Björkdal, ge en minskning av provtagningsfel jämfört med eldprovningstekniker. Borrningstekniker Borrtyp (t.ex. kärnborr, omvänd cirkulation, öppen hålhammare, roterande tryckluft, skruvborr, Bangka, ultraljudsborr etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippel- eller standardrör, djup på diamantspetsar, borrkrona för ytprovtagning eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.). Borrteknikerna omfattar diamantkärnborrning på ytan och under jord med kabel. DD-prospektering utförs vanligtvis av borrentreprenörer som använder standardutrustning för kabelborrning och en rad olika kärnstorlekar, inklusive WL66 (50,5 mm kärndiameter), NQ2 (50,7 mm kärndiameter) och WL76 (57,5 mm kärndiameter). Kärnorienteringsverktyg används på alla prospekteringsborrhål där diamant används. Hål för optimering av produktionen och utvecklingen borras främst med Mandalay-ägda och -drivna underjordiska kabelborriggar med mindre kärndiametrar (28,8 till 39 mm).



RC-borrning har använts för prospektering nära ytan och borrning för kvalitetskontroll i dagbrott, med en provtagningshammare med en diameter på 5 till 5,5 tum och borrstänger på 3 till 6 m. Upptagning av borrprov











Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och flisprover och utvärderade resultat. DD – kärnprovsutvinningen registreras av borrarna på markörer i slutet av varje borrning och kontrolleras mot mätningar av kärnan av loggningsgeologen.



RC – provvikterna kontrolleras för utvalda provintervall och övervakas mot den förväntade provvikten. Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa. DD – borrarna justerar borrningshastigheten och borrningsmetoden om återvinningsproblem uppstår. Kärnåtervinningsvärdena är i allmänhet högre än 95 %.

RC – en boosterkompressor används för att hålla proverna torra och återföra prover från djupare borrhål. Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort. Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt. Loggning











Huruvida kärn- och flisprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier. Loggdata registreras direkt i en lokal GeoSpark-databas för att säkerställa att de inmatade uppgifterna begränsas till ett giltigt intervall av godkända koder. De insamlade geologiska uppgifterna beskriver berggrundens litologi, omvandling, ådring, strukturer och geotekniska egenskaper. Loggningsrutinerna anses vara tillräckligt detaljerade för att stödja lämpliga mineralresursberäkningar, brytningsstudier och metallurgiska studier. Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Kärnfotografering (eller skärningar, kanaler m.m.). Loggningen är kvalitativ eller kvantitativ beroende på vilken variabel som registreras. Digitala fotografier tas av våta borrkärnor och utvecklingsgångar i malmådern före provtagning. Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats. Alla borrhålssnitt loggas av kvalificerade geologer. Teknik för delprovtagning och provberedning



































Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits. Helkärnprovtagning används vanligtvis för DD-prover. Om det inte är kärnmaterial, huruvida det är rifflat, rörprovtaget, roterande klyvning etc. och om provet är vått eller torrt. RC-prover delas med hjälp av en riffel- eller rotationsdelare. En boosterkompressor används för att hålla proverna torra vid djupare borrhål. För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet. Proverna torkas i ugn, krossas till >70 % och passerar 2 mm med hjälp av en käftkross och delas upp i ett delprov på 500 g med hjälp av en roterande delare eller roterande provdelare. Detta anses vara ett lämpligt förberedelseförfarande för att leverera representativa delprover för analys. Kvalitetskontrollförfaranden som antagits för alla delprovtagningsstadier för att maximera provens representativitet. All utrustning rengörs med tryckluft efter varje prov, och krossen rengörs med tomma stenar mellan partierna. Regelbundna siktprov utförs för att övervaka partikelstorleken. Åtgärder vidtags för att säkerställa att provtagningen är representativ för det material som samlats in på plats, till exempel resultat för fältduplikat/provtagning under andra halvan. Utvalda partier av grova avvisade dubbletter har slutförts för DD-kärnprover och underjordiska flis-/kanalprover under 2023 och 2024. Ingen tydlig, konsekvent avvikelse mellan originalprovet och det duplicerade provet har observerats. Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas. Provstorlekarna anses vara lämpliga för mineraliseringstypen. Kvalitet på analysdata och laboratorietester











Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett. I analysmetoden PAL1000 pulveriseras ett delprov på 500 g (vanligtvis till mer än 90 % < 75 µm) och lakas samtidigt med cyanid, varefter lösningens guldhalt analyseras med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi (AAS). Analysens detektionsgränser varierar vanligtvis från en nedre gräns på 0,05 g/t Au till en övre gräns på 300 g/t Au. Den nedre detektionsgränsen sänks till 0,01 g/t Au för prospekteringsprover via lösningsmedelsextraktion

PAS1000-tekniken är partiell och bestämmer det cyanidlösliga guldet i proverna. Kontroller har utförts på restmaterial som återstår efter PAL-analys för att bekräfta att nedbrytningsfasen är fullständig och att guldet har överförts till lösningen. Kontrollerna visar generellt att mineraliseringen i Björkdal fungerar väl med denna metod och ger restvärden på 0,6 till 1 % av det rapporterade guldprovvärdet. Parametrar som används för att fastställa analysen med hjälp av geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc., inklusive instrumentmärke och -modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras härledning etc. Inga geofysiska verktyg används för att analysera proverna. Typ av kvalitetskontrollförfaranden som tillämpas (t.ex. standarder, blindprover, dubbletter, externa laboratoriekontroller) och om godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av systematiska fel) och precision har fastställts. Sedan 2014 har protokollen för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll inkluderat regelbundet införande av blindprover och certifierade referensmaterial (CRM) i varje parti om 20 prover, med ytterligare blindprover införda efter prover som innehåller synligt guld. Fel som rör kvalitetssäkring och kvalitetskontroll resulterar i omprovning av delar av de berörda provpartierna. CRM och tomma resultat indikerar godtagbara noggrannhetsnivåer och ingen väsentlig kontaminering.

Valda partier av grova avvisade dubbletter genomfördes för DD-kärnprover och underjordiska flis-/kanalprover under 2023 och 2024, vilket visade att det inte fanns någon systematisk snedvridning och att noggrannheten i fråga om provberedningen och provanalysen var godtagbar.

Laboratoriets kvalitetssäkring och kvalitetskontroll omfattar blindtester under hela PAL1000-proceduren, där AAS-resultatet kontrolleras mot standardlösningar med kända guldhalter. Verifiering av provtagning och analys



















Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget. Borrhålsdata sammanställs och granskas av senior personal på plats.



SLR har slutfört dataverifieringen under platsbesök, inklusive visuell granskning av mineraliserade skärningspunkter, stickprovskontroller mellan databasens analystabeller och ursprungliga laboratoriecertifikat. SLR CP tog inga kontrollprover för att oberoende bekräfta förekomsten av guldmineralisering, eftersom platsen har en lång historia av guldproduktion och förekomsten av guld observerades direkt under besöket på bearbetningsanläggningen. Användning av tvillingbundna hål. Inga tvillingborrhål har färdigställts. Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk). Loggdata registreras direkt i en Datashed-databas, med valideringskontroller inbyggda i datainmatningsprocessen. Primära analysdata erhålls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler. All information om borrhål, provtagning och analys laddas upp i Datashed-databasen. Delmängder från denna huvuddatabas extraheras och används för modellering och uppskattning.



SLR validerade databasen med hjälp av standardprogramvara för att kontrollera om det fanns fel i databasen. En kontroll genomfördes också för att säkerställa att borrhålets höjd var jämförbar med den digitala terrängmodellens (DTM) yta.



Elektroniska kopior av alla primära platser, loggning och provresultatdata arkiveras för varje hål. Diskutering av eventuella justeringar av analysdata. Provresultaten har inte justerats. Datapunkternas placering











Noggrannhet och kvalitet på undersökningar som används för att lokalisera borrhål (krage och borrhålsundersökningar), diken, gruvgångar och andra platser som används vid uppskattning av mineraltillgångar. DD-kragar – mätta med antingen Total Station-utrustning för underjordiska borrhål eller DGPS-utrustning (Differential Global Positioning System) för borrhål på ytan.

RC-kragar – borrhål för kvalitetskontroll i dagbrott mätta med en Trimble TSC3 GPS-kontrollenhet.

DD-borrhålsundersökningar – utförs sedan 2015 med hjälp av ett Reflex Gyro Smart-verktyg med 3 meters intervall efter det att hålet färdigställts.

RC-borrhålsundersökningar – inga borrhålsundersökningar utfördes för borrhål för haltkontroll som var kortare än 70 meter. Alla prospekteringsborrhål undersöks längs hela sin längd efter färdigställande med hjälp av gyroskopiska verktyg.

Underjordiska flis-/kanalprover – undersöks med hjälp av Total Station-mätutrustning.

Dagbrott och lager – undersöks med hjälp av LiDAR-metoder monterade på drönare.

Underjordisk gruva – den utgrävda volymen av utvecklingsobjekten bestäms med hjälp av en handhållen Hovermap-skanner. Skanningar med hålrumsövervakningssystem (CMS) används vanligtvis för att undersöka tomrum i gruvgångar. Specifikation av rutnätssystemet som användes. Det koordinatsystem som används för Björkdalgruvan och Storheden-fyndigheten är Björkdalgruvans rutnät, som uttrycks i SI-enheter. Gruvnätet är orienterat 29,67° väster om rakt norrut. Höjden 0 RL baserades på den högsta punkten i gruvans omgivning.



Det koordinatsystem som används vid Norrberget är SWEREF99, det officiella svenska referenssystemet. Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll. En LiDAR-undersökning genomfördes i juli 2016 och uppdaterades efter det att gruvdriften i dagbrottet upphörde den 1 augusti 2019. Den topografiska ytan överlämnades till SLR i ett digitalt format som lämpade sig för kodning av blockmodellerna och uppskattning av mineralresurserna och malmreserverna. Dataavstånd och -distribution











Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat. Björkdal dagbrott – RC-borrning för kvalitetskontroll i dagbrottet utfördes vanligtvis på ett rutnät med måtten 7,5 m x 15 m. Varje borrhål täcker i allmänhet tre eller fyra nivåer, eller cirka 20 meters vertikalt djup för ett 32 meter långt hål.



Björkdal under jord – avståndet mellan diamantborrarna under jord varierar på grund av fläktliknande borrkonfigurationer som skär igenom flera staplade subparallella gångar på olika djup nedåt i borrhålet. 10 x 10 m till 20 x 20 m mellanrum mellan borrpunkterna uppnås vanligtvis på de huvudsakliga mineraliserade gångarna. Sedan 2015 har provtagning på ytan genomförts för varje 4 m skärning under utvecklingen av malmådran.



Storheden-fyndigheten – ytliga DD- och RC-kragar har vanligtvis ett avstånd på mellan 30 x 30 m och 60 x 60 m.



Norrberget-fyndigheten – ytliga DD-kragar varierar vanligtvis mellan 25 x 25 m och 50 x 50 m. Om dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver. Borrhålens och kanalprovens avstånd och fördelning i förhållande till geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet anses vara tillräckliga för att stödja uppskattningen av mineralresurser och malmreserver samt de tillämpade klassificeringarna. Om sammansättning av prover har tillämpats. Ingen sammansättning av prover tillämpas under provtagningsprocessen. Orientering av data i förhållande till geologisk struktur



Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen. Borrningen syftar till att skära igenom mineraliseringen ungefär vinkelrätt mot den tolkade strykningen och stupningen av de huvudsakliga mineraliserade gångarna, där åtkomsten möjliggör detta. Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt. Alla fyndigheter tolkas som att de har en relativt stabil dominerande gångriktning, utifrån vilken borriktningen har optimerats. Borriktningen i förhållande till strukturen anses inte ha lett till några fel i materialproverna. Provsäkerhet De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet. Alla prover samlas in i säkra märkta påsar tillsammans med provnumret markerat. Alla prover transporteras till Björkdals anläggning för kärnloggning och provberedning, som ligger inom ett säkert område. Endast personer som har tillstånd från Björkdal får hantera proverna. Endast kommersiella fraktföretag eller företagspersonal transporterar proverna till laboratorierna. Provtransportlistor skickas via e-post till analyslaboratorierna.



Datashed-databasen finns på Björkdal-servern, med säkerhetskopiering varje dag och åtkomstbegränsningar som fastställs på användarnivå. Revisioner eller granskningar Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data. SLR har granskat borrhålsdatabaserna och provtagningsmetoderna på plats. Provberedningen, analysen och säkerhetsrutinerna för Björkdal, Storheden och Norrberget anses vara adekvata för uppskattningen av mineralresurser och malmreserver.



Avsnitt 2: Rapportering av prospekteringsresultat

(Kriterier som anges i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt).

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Status för mineralinnehav och markinnehav



Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer. Alkane Resources Ltd. (Alkane) äger 100 % av Björkdal genom det svenska registrerade bolaget Björkdalsgruvan AB och dess dotterbolag Björkdal Exploration AB. Björkdalsgruvan AB äger 13 gruvkoncessioner i Björkdal (inklusive Storheden) och en gruvkoncession vid Norrberget. Den totala arealen för gruvkoncessionerna uppgår till cirka 490,63 hektar.



Innehavaren av en gruvkoncession måste betala en årlig mineralavgift till markägarna i koncessionsområdet och till staten. Avgiften uppgår till 0,2 % av det genomsnittliga värdet av de mineraler som bryts från koncessionen, varav 0,15 % betalas till markägarna i proportion till deras ägarandel av koncessionsområdet. De återstående 0,05 % betalas till staten för att användas till forskning och utveckling inom området hållbar utveckling av mineralresurser.



Alla markrättigheter som krävs för gruvkoncessionerna i Björkdal har tilldelats bolaget. Inga yträttigheter för gruvdrift har förvärvats vid Norrberget-fyndigheten. Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området. Det finns inga kända hinder och gruvkoncessionerna är fullt giltiga. Gruvdriften i Norrberget kräver ett miljötillstånd innan verksamheten kan påbörjas. Undersökningar utförda av andra parter Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering. Viktiga milstolpar i prospekteringen och utvecklingen av Björkdalgruvan och Storhedenfyndigheten inkluderar följande:



1983 till 1985 – Björkdal-guldmineraliseringen upptäcks av Terra Mining AB (Terra Mining) genom jordprovtagning, med efterföljande identifiering av guld i berggrunden.



1986 till 1988 – definitionsborrning, metallurgiska tester och en genomförbarhetsstudie slutförs, vilket leder till att dagbrottsproduktion inleds i Björkdal. Guldmineralisering upptäcks högst upp i berggrunden i samband med borrning vid Storheden.



1996 till 1999 – Terra Mining köps upp av William Resources Ltd (William). Verksamheten stängs av William i juni 1999.



2001 till 2003 – Björkdal köps på offentlig auktion av International Gold Exploration och produktionen återupptas.



2003 till 2006 – förvärvas av Minmet plc.



2006 till 2012 – förvärvas av Gold-Ore Resources Ltd (Gold-Ore). Inledande produktion från lager och dagbrott. Fullskalig underjordisk verksamhet inleds i mitten av 2008.



2012 till 2014 – i maj 2012 förvärvar Elgin Mining Inc. (Elgin) Gold-Ore.



2014 till 2025 – i september 2014 förvärvar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) Elgin.



2025 till idag – i augusti 2025 går Mandalay samman med Alkane Resource Ltd.



Viktiga milstolpar i prospekteringen av Norrberget-fyndigheten inkluderar följande:



1994 till 1996 – upptäcks av COGEMA, vilket följs av stegvisa borrprovningar.



1997 till 2007 – COGEMA lämnar Sverige och prospekteringsrättigheterna för Norrberget övertas av North Atlantic Nickel (NAN).



2007 till 2025 – Gold-Ore köper prospekteringsrättigheterna kring Björkdal-fastigheten från NAN. Därefter följde fyndigheten samma historia som huvudgruvan Björkdal. Geologi Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering. Guldfyndigheterna Björkdal, Storheden och Norrberget ligger inom Skellefteåbältet i Fennoskandiska fältet, en 120 km lång och 30 km bred zon med deformerade och metamorfoserade paleoproterozoiska vulkaniska, sedimentära och magmatiska bergarter som sträcker sig i västlig till nordvästlig riktning.



Björkdal- och Storheden-fyndigheterna är huvudsakligen åderformade, skiktade åderfyndigheter. Guld finns i kvartsgångar som varierar i tjocklek från mindre än en centimeter till flera decimeter. Gångarna har vanligtvis vertikala till subvertikala stupnings- och strykningsriktningar mellan azimut 030° och 090° (rakt norrut).



Vid Björkdal är de mineraliserade kvartsgångarna staplade inom en svagt nordligt stupande värdsekvens. I de övre delarna av gruvan är de skiktade kvartsgångarna koncentrerade till den mellanliggande vulkaniska enheten i bottenväggen, som ligger under en marmormarkör. Björkdal-förkastningszonen följer noggrant marmormarkörens orientering och fungerar som en avgränsning för de övre gränserna för kvartsgångarna i bottenväggens strukturella block. I de djupare delarna av gruvan fungerar Björkdal-förkastningszonen som den nedre gränsen för kvartsgångarna i det hängande strukturella väggblocket, genom sammanflätade mafiska till mellanliggande vulkaniska bergarter.



Guldrika kvartsgångar är ofta förknippade med mindre mängder pyrit, magnetkis, kopparkis, scheelit eller vismuttelluridföreningar. Guld förekommer främst som fritt guld. Förändringar i bergväggen består vanligtvis av kiselbildning och albitisering.



I områden av gruvan där intensiv omvandling är i kontakt med marmormarkörenheten kan stark skarnifiering observeras, vilket bildar diskreta linser av guldmineralisering som har koppling till 1–2 cm spridda kiseldioxid-pyrrhotit-aktinolit-klumpar.



Vid Norrberget är guldmineraliseringen lagerbunden inom ett mellanlagrat omvandlat vulkaniskt paket som ligger ojämnt under en 30 till 40 meter tjock marmorformation. Guldmineralisering har observerats upp till 50 m under denna kontaktyta. Mineraliseringen är främst förknippad med amfibol-albit-alterationsband och små ådror. Guldet är mycket finkornigt och sällan synligt. Högkvalitativt guld finns främst i områden med låg eller ingen pyrithalt. Information om borrhål



En sammanfattning av all information som är väsentlig för förståelsen av prospekteringsresultaten, inklusive en tabell med följande information för alla väsentliga borrhål: östlig och nordlig riktning för borrhålets krage höjd eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage hålets stupning och azimut borrhålets längd och skärningspunktens djup hålets längd.

Sammanfattande information om de senaste prospekteringsborrhålen finns i bilaga 1 till denna rapport. Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet. Uteslutandet av tidigare borrhålsinformation påverkar inte förståelsen av denna rapport. Med tanke på databasernas storlek anses det inte relevant eller praktiskt att sammanfatta all borrhålsinformation som använts i de rapporterade uppskattningarna av mineralresurser och malmreserver. Metoder för aggregering av data











Vid rapportering av prospekteringsresultat är viktningsmetoder, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och gränsvärden för halter vanligtvis väsentliga och bör anges. Halter i skärningspunkter är längdviktade genomsnittliga halter i borrhålet för prover över 0,5 g/t Au. Om den verkliga bredden för skärningspunkten är mindre än 1 m, späds skärningspunktens halt ut till 1 m verklig bredd före urval enligt kriteriet för gränsvärdet 0,5 g/t Au. När sammanlagda skärningspunkter inkluderar korta segment med höghaltiga resultat och längre segment med låghaltiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj. Beräkningar av skärningspunkter möjliggör en maximal intern utspädning på 3 meter. De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt. Inga metallekvivalenter rapporteras. Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningspunktens längd Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat. Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras. Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”).

Den verkliga bredden har uppskattats för varje skärningspunkt baserat på förhållandet mellan borrningsriktningen och den tolkade strukturella riktningen. Diagram Lämpliga kartor och avsnitt (med skalor) samt tabeller över skärningspunkter bör inkluderas för alla betydande fynd som rapporteras. Dessa bör inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålskragarnas placeringar och lämpliga sektionsvyer. Lämpliga kartor och avsnitt har inkluderats i denna rapport. Tabeller över skärningspunkter finns i bilaga 1. Balanserad rapportering Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat. Både låg- och höghaltiga och/eller breda skärningspunkter har angetts för de senaste prospekteringsprogram som ingår i denna rapport. Annan väsentlig prospekteringsdata Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen. Inga andra prospekteringsdata anses betydelsefulla eller väsentliga för denna rapport. Fortsatt arbete Det planerade fortsatta arbetets art och omfattning (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig step-out-borrning).

Diagram som tydligt visar områden där förlängningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig. Resursdefinitionen planeras för att fylla ut områden med antagna resurser. Prospekteringsborrning planeras för att testa nedåtgående och djupgående förlängningar av alla fyndigheter.



Lämpliga diagram som visar områden där förlängningar är möjliga ingår i denna rapport.



