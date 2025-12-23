Minimum Deposit Casinos advierte: la propuesta de cuentas de pago de la Fed podría redefinir los costos de transacción en los casinos

WATERFORD, Irlanda, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, ha publicado un nuevo análisis sobre el marco propuesto de “cuentas de pago” por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y su posible impacto en las transacciones de juego en línea. La propuesta, que se abrió oficialmente a comentarios públicos el 19 de diciembre, permitiría a determinadas instituciones financieras no bancarias acceder de forma limitada a los principales sistemas de pago de la Reserva Federal, incluidos FedNow y Fedwire, sin otorgarles plenos privilegios bancarios.

"El impulso de la Reserva Federal para abrir su infraestructura de pagos a las fintech es un cambio histórico", dijo un portavoz del MDC. "Si bien el objetivo es fomentar la innovación y reducir fricciones, el impacto en los operadores de juego con licencia podría ser significativo. Las liquidaciones más rápidas y la compensación directa pueden mejorar la velocidad de los pagos, pero también introducen nuevas exigencias de riesgo y cumplimiento normativo. Y eso no será gratuito".

Las cuentas propuestas, a menudo denominadas “skinny master accounts”, están diseñadas para modernizar la forma en que el dinero circula en la economía estadounidense. Estas cuentas incluyen límites estrictos en cuanto a saldos, acceso y controles de riesgo, pero ofrecen a los proveedores de pagos una vía directa para evitar intermediarios bancarios tradicionales. Esto podría cambiar de manera fundamental la forma en que se realizan los depósitos y retiros en las plataformas de juego.

Aunque la propuesta aún se encuentra en fase de consulta pública, MDC señala que refleja una tendencia regulatoria más amplia hacia un mayor escrutinio de los pagos digitales. De implementarse, el nuevo marco podría dar lugar a requisitos adicionales de auditoría y prevención del fraude para los socios de pago, costos que, en última instancia, podrían repercutir en las operaciones de las plataformas y en la experiencia del jugador.

"Aquí es donde radica la verdadera tensión", agregó el portavoz. “Los sistemas de pago de bajo costo han ayudado a impulsar la accesibilidad en el iGaming. Pero un mayor control operativo traerá nuevos gastos, lo que podría traducirse en retiros más lentos, verificaciones más rigurosas o comisiones de transacción más elevadas".

MDC anima a los operadores de casinos con licencia y a sus proveedores de pagos a seguir de cerca la iniciativa de la Reserva Federal y a comenzar a evaluar la solidez y el nivel de preparación normativa de su infraestructura actual.

Acerca de MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, es un portal global de confianza que promueve experiencias de casino en línea transparentes, con licencia y en cumplimiento normativo. MDC se centra en analizar y recomendar plataformas que cumplan con los más altos estándares de KYC, juego responsable y procesamiento seguro de pagos.

Email de contacto: jonathan@onetwentygroup.com