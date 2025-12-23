Minimum Deposit Casinos analyse l’effet potentiel de la proposition de la Fed sur les frais de transaction des casinos

WATERFORD, Irlande, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos, ci-après MDC, une division de OneTwenty Group, publie une nouvelle analyse consacrée à la directive sur les « comptes de paiement » proposée par la Réserve fédérale américaine et ses éventuelles conséquences sur les opérations liées aux jeux d’argent en ligne. Officiellement soumise à consultation publique le 19 décembre, la proposition permettrait à certaines institutions financières non bancaires d’accéder aux principaux systèmes de paiement de la Fed sous certaines restrictions, notamment FedNow et Fedwire, sans leur conférer un statut bancaire à part entière.

« La Réserve fédérale exprime la volonté d’ouvrir son infrastructure de paiement aux fintechs, ce qui constitue une grande première », observe un porte-parole de MDC. « Si l’objectif consiste à encourager l’innovation et à apaiser les tensions, les conséquences pourraient s’avérer considérables pour les opérateurs de jeux agréés. Des règlements plus rapides et un traitement direct peuvent donner un coup d’accélérateur aux paiements, mais soulèvent également de nouvelles exigences en matière de risques et de conformité, auxquelles répondre représentera un coût. »

Les comptes proposés, souvent appelés « comptes maîtres à périmètre restreint », visent à moderniser les mécanismes de circulation des fonds au sein de l’économie américaine. Ils s’adossent à des restrictions strictes en matière de soldes, d’accès et de maîtrise du risque, tout en proposant aux prestataires de paiement une voie alternative directe aux intermédiaires bancaires traditionnels. Une telle évolution pourrait profondément révolutionner les modalités de dépôt et de retrait des fonds sur les plateformes de jeux.

Si la proposition n’en est encore qu’au stade de la consultation publique, MDC relève qu’elle s’inscrit dans une tendance réglementaire plus large de renforcement de la surveillance des paiements numériques. Si la directive devait entrer en vigueur, elle pourrait s’adosser à de nouvelles exigences en matière d’audit et de prévention de la fraude pour les partenaires de paiement, et représenter en définitive des charges supplémentaires susceptibles d’affecter l’exploitation des plateformes et l’expérience des joueurs.

« C’est bien là tout l’enjeu », ajoute le porte-parole. « Les systèmes de paiement à structure de coûts allégée ont favorisé l’accessibilité de l’iGaming. Or, un contrôle opérationnel accru s’accompagnera de nouvelles dépenses, ce qui pourrait se traduire par des encaissements moins rapides, des vérifications renforcées ou des frais de transaction plus élevés. »

MDC encourage les opérateurs de casinos agréés et leurs prestataires de paiement à suivre de près le projet de la Fed et à commencer à évaluer la résilience de leurs infrastructures actuelles, ainsi que les efforts de mise en conformité nécessaires.

À propos de MDC

Minimum Deposit Casinos (ou MDC), une division de OneTwenty Group, est un portail mondial de référence qui défend des expériences de casino en ligne transparentes, sous licence et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. MDC se concentre sur l’évaluation et la recommandation de plateformes qui respectent les normes les plus strictes de vérification de l’identité des joueurs, de jeu responsable et de traitement sécurisé des paiements.

E-mail de contact : jonathan@onetwentygroup.com