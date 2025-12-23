Minimum Deposit Casinos מזהירה: ההצעה חשבון תשלומים של הפד עלולה לעצב מחדש את העלויות של עסקאות בקזינו

ווטרפורד, אירלנד, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Minimum Deposit Casinos (MDC), חטיבה של קבוצת OneTwenty, פרסמה פרשנות חדשה על מסגרת "חשבון התשלומים" המוצעת בידי הפדרל ריזרב האמריקאי וההשפעה הפוטנציאלית שלה על עסקאות הימורים מקוונות. ההצעה, שנפתחה באופן לטובת הערות הציבור ב-19 בדצמבר, תאפשר למוסדות פיננסיים שאינם בנקאיים בעלי זכאות גישה מוגבלת למערכות התשלומים המרכזיות של הפדרל ריזרב, כולל FedNow ו-Fedwire, מבלי להעניק להם זכויות בנקאיות מלאות.

"הדחיפה של הפדרל ריזרב לפתוח את תשתית התשלומים שלו בפני חברות פינטק היא שינוי היסטורי", אמר דובר MDC. "בעוד שהדבר נועד לקדם חדשנות ולהפחית חיכוכים, ההשפעה על מפעילי הימורים מורשים עשויה להיות משמעותית. סליקה מהירה יותר וסליקה ישירה עשויים לשפר את מהירויות התשלום, אך הם גם מציגים ציפיות חדשות לסיכון ותאימות. זה לא יהיה בחינם".

החשבונות המוצעים, המכונים לעתים קרובות "חשבונות מאסטר רזים", נועדו להכניס מודרניזציה בתנועת הכסף בכלכלת ארצות הברית. הם מגיעים עם מגבלות מחמירות על יתרות, גישה ובקרות סיכונים, אך הם מציעים נתיב ישיר לספקי תשלומים לעקוף מתווכים בנקאיים מסורתיים. זה יכול לשנות באופן מהותי את האופן שבו כספים מופקדים ונמשכים בפלטפורמות הימורים.

בעוד שההצעה עדיין נמצאת בשלב ההתייעצות הציבורית, MDC מציינת שהיא משקפת מגמה רגולטורית רחבה יותר להגברת הפיקוח על תשלומים דיגיטליים. אם תיושם, המסגרת עשויה להוביל לדרישות חדשות לביקורת ומניעת הונאות לשותפי תשלום, עלויות שעשויות בסופו של דבר להשפיע על פעילות הפלטפורמה וחוויית השחקנים.

"כאן טמון המתח האמיתי," הוסיף הדובר. "מערכות תשלום בעלות נמוכה סייעו לקדם את הנגישות ב-iGaming. אבל עם פיקוח תפעולי מוגבר יגיעו הוצאות חדשות, וזה עלול להוביל למשיכות איטיות יותר, בדיקות אימות קפדניות יותר או עמלות עסקה גבוהות יותר".

MDC מעודדת את מפעילי הקזינו המורשים ואת ספקי התשלומים שלהם לעקוב מקרוב אחרי יוזמת הפד ולהתחיל להעריך את החוסן והמוכנות לעמידה בתשתית הנוכחית שלהם.

