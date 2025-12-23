Peringatan dari Minimum Deposit Casinos: Usulan Rekening Pembayaran The Fed Dapat Mengubah Biaya Transaksi Kasino

WATERFORD, Irlandia, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), divisi dari OneTwenty Group, telah merilis komentar terbaru mengenai kerangka kerja ‘rekening pembayaran’ yang diusulkan oleh bank sentral AS (Federal Reserve) serta potensi dampaknya terhadap biaya transaksi perjudian online. Usulan tersebut, yang secara resmi dibuka untuk menerima masukan dari publik pada 19 Desember, akan memungkinkan lembaga keuangan nonbank yang memenuhi syarat untuk memperoleh akses terbatas ke sistem pembayaran inti Federal Reserve, termasuk FedNow dan Fedwire, tanpa memberi mereka hak istimewa perbankan penuh.

“Upaya Federal Reserve untuk membuka infrastruktur sistem pembayarannya kepada perusahaan teknologi finansial merupakan sebuah pergeseran bersejarah,” ujar juru bicara MDC. “Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan mengurangi gesekan, dampaknya terhadap operator perjudian berlisensi bisa saja signifikan. Penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan kliring langsung dapat meningkatkan kecepatan pembayaran, tetapi juga menghadirkan risiko baru serta ekspektasi kepatuhan. Namun, kemudahan ini tidak datang secara cuma-cuma.”

Rekening yang diusulkan tersebut, yang sering disebut sebagai “skinny master accounts,” dirancang untuk memodernisasi cara pergerakan dana dalam perekonomian Amerika Serikat. Penggunaan rekening tersebut disertai pembatasan ketat atas saldo, akses, dan pengendalian risiko, namun tetap menawarkan jalur langsung bagi penyedia layanan pembayaran untuk melewati perantara bank tradisional. Hal ini dapat secara fundamental mengubah cara dana disetorkan dan ditarik di platform perjudian.

Meskipun usulan ini masih berada dalam tahap konsultasi publik, MDC menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan tren regulasi yang lebih luas menuju pengawasan lebih ketat terhadap pembayaran digital. Jika diterapkan, kerangka kerja ini dapat menimbulkan persyaratan baru terkait audit dan pencegahan penipuan bagi mitra pembayaran, dengan implikasi biaya yang dapat berdampak pada operasional platform serta pengalaman pemain.

“Di sinilah letak ketegangan yang sesungguhnya,” tambah juru bicara tersebut. “Sistem pembayaran berbiaya rendah telah membantu mendorong aksesibilitas dalam industri iGaming (perjudian online). Namun, peningkatan pengawasan operasional akan mendatangkan biaya baru yang berpotensi menyebabkan proses penarikan dana yang lebih lambat, pemeriksaan verifikasi yang lebih ketat, atau biaya transaksi yang lebih tinggi.”

MDC mengimbau operator kasino berlisensi serta penyedia layanan pembayarannya untuk memantau secara saksama inisiatif Federal Reserve ini serta mulai mengevaluasi ketahanan dan kesiapan infrastruktur mereka saat ini dalam mematuhi regulasi.

