ミニマム・デポジット・カジノの警告: FRBの決済口座提案が、カジノ取引コストを変貌させる可能性

アイルランド、ウォーターフォード発, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ワン・トゥエンティ・グループ (OneTwenty Group) の一部門であるミニマム・デポジット・カジノ (Minimum Deposit Casinos) (MDC) は、米連邦準備制度理事会 (FRB) が提案している「決済口座」枠組みと、それがオンラインギャンブル取引に与える可能性のある影響に関して、新たな見解を発表した。 12月19日に正式にパブリックコメントコメントを募り始めたこの提案は、適格なノンバンク金融機関に対し、完全な銀行業務特権を付与することなく、フェドナウ (FedNow) やフェドワイヤー (Fedwire) を含む連邦準備制度の中核決済システムへの限定的なアクセスを認めることになる。

MDCの広報担当者は次のように述べている。「連邦準備制度理事会 (FRB) がその決済インフラをフィンテック企業に開放しようとする動きは、歴史的な展開です。 イノベーションの促進と摩擦の低減を目的としているものですが、認可を受けたギャンブル事業者に大きな影響が生じる可能性があります。 決済の迅速化とダイレクトクリアリングは払い出しの速度を向上させる可能性がありますが、新たなリスクとコンプライアンス要件も生じます。 これらにはコストがかかることになります。」

しばしば「スキニーマスターアカウント」と呼ばれている、この提案中の口座は、米国経済における資金移動の現代化を目的としている。 残高、アクセスとリスク管理に厳しい制限が課される一方、従来の銀行仲介機関を通さない直接の経路を決済事業者に提供する。 これにより、ギャンブルプラットフォームにおける資金の出入方法が根本的に変わる可能性がある。

この提案はまだ広聴段階にあるが、MDCはこれがデジタル決済に対する監視強化という広範な規制動向を反映していると指摘している。 この枠組みが実施されると、決済パートナーに新たな監査や不正防止要件が課される可能性があり、そのコストは最終的にプラットフォーム運営やプレイヤー体験に影響を及ぼすかもしれない。

広報担当者は次のように付け加えている。「ここに本当の緊張があるのです。 低コスト決済システムは、オンラインカジノのアクセシビリティ向上に貢献してきました。 しかし業務監視の強化は新たな費用を伴い、出金遅延、検証確認の厳格化、取引手数料上昇を招く恐れがあります。」

MDCは認可カジノ事業者とその決済プロバイダーに対し、FRBの取り組みを注視し、現行インフラのレジリエンスとコンプライアンス対応準備の評価を開始するよう促している。

MDCについて

ミニマム・デポジット・カジノ (MDC) は、ワン・トゥウェンティ・グループの一部門であり、透明性が高く、認可を受け、規制に準拠したオンラインカジノ体験を推進する、信頼を受けているグローバルポータルである。 MDCは、KYC、責任あるゲーミング、および安全な決済処理の最高基準を遵守するプラットフォームのレビューと推奨に重点を置いている。

問い合わせ先メール: jonathan@onetwentygroup.com