Aviso da Minimum Deposit Casinos: Proposta de Conta de Pagamento do Federal Reserve Pode Afetar os Custos das Transações dos Cassinos

WATERFORD, Irlanda, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC), uma divisão do OneTwenty Group, emitiu novos comentários sobre a estrutura de "conta de pagamento" proposta pelo Federal Reserve dos EUA e seu potencial impacto nas transações de jogos de azar online. A proposta, oficialmente aberta para comentários do público em 19 de dezembro, permite que instituições financeiras não bancárias elegíveis tenham acesso limitado aos principais sistemas de pagamento do Federal Reserve, incluindo FedNow e Fedwire, sem concessão de privilégios bancários completos.

“A tentativa do Federal Reserve de abrir sua infraestrutura de pagamentos às fintechs é uma mudança histórica”, disse um porta-voz do MDC. “Embora o seu objetivo seja promover a inovação e reduzir o atrito, os operadores de jogos de azar licenciados pode ser afetados substancialmente. As liquidações mais rápidas e a compensação direta podem aumentar a velocidade do pagamento, mas também introduzem novas expectativas de risco e conformidade. E ainda terão um custo.”

As contas propostas, muitas vezes chamadas de "contas mestre enxutas", são criadas para modernizar a forma como o dinheiro se move pela economia dos EUA. Elas têm limites rígidos de saldos e de acesso, e controle de risco, mas oferecem um caminho direto para os provedores de pagamento evitarem os intermediários bancários tradicionais. Isso pode mudar fundamentalmente a forma como os fundos são depositados e retirados nas plataformas de jogo.

Embora a proposta ainda esteja em fase de consulta pública, a MDC ressalta que ela reflete uma tendência regulatória mais ampla no sentido de aumentar a vigilância dos pagamentos digitais. Se implementada, a estrutura pode levar a novos requisitos de auditoria e de prevenção de fraudes para os parceiros de pagamento, resultando em custos que podem afetar as operações da plataforma e a experiência do jogador.

“E isso é que pode causar uma verdadeira tensão”, acrescentou o porta-voz. “Os sistemas de pagamento de baixo custo ajudaram a impulsionar a acessibilidade no iGaming. Mas, o aumento da vigilância operacional resultará em novas despesas que podem levar a saques mais lentos, verificações mais rigorosas ou taxas de transação mais altas.”

A MDC sugere que os operadores de cassino licenciados e seus provedores de pagamento acompanhem de perto a iniciativa do Federal Reserve, e avaliem a adaptabilidade e a conformidade da sua infraestrutura atual.

