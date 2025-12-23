Minimum Deposit Casinos 发出警告：美联储支付账户提案或将重塑赌场交易成本

爱尔兰沃特福德, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下子公司 Minimum Deposit Casinos (MDC) 就美联储提出的“支付账户”框架及其对在线博彩交易的潜在影响发布最新评论。 该提案于 12 月 19 日正式公开征求意见，拟允许符合条件的非银行金融机构在无需获得完整银行特许权的前提下，有限接入美联储核心支付系统，包括 FedNow 与 Fedwire。

MDC 发言人表示：“美联储向金融科技公司开放其支付基础设施的做法是一次历史性转变。 虽然此举旨在促进创新、减少摩擦，但对持牌博彩运营商的影响可能十分显著。 更快的结算和直接清算可能提高派彩速度，但同时也带来了新的风险和合规要求。 而这些都不会是无偿的。”

拟议账户常被称为“精简主账户”，旨在实现美国经济中资金流动方式的现代化。 它对账户余额、访问权限和风险控制设有严格限制，但为支付提供商绕开传统银行中介提供了直接路径。 这可能从根本上改变博彩平台的资金存取方式。

尽管该提案仍处于公众咨询阶段，MDC 指出这反映出监管层面一个更广泛的趋势：对数字支付的审查日益严格。 若最终实施，框架或要求支付合作伙伴新增审计与防欺诈义务，相关成本最终可能影响平台运营及玩家体验。

发言人补充道：“这才是真正的痛点所在。 低成本支付系统曾帮助提升了网络博彩的可及性。 但随着运营监管的加强，新的成本也将随之产生，这可能导致提现速度变慢、验证检查更严格或交易费用上涨。”

MDC 建议持牌赌场运营商及其支付提供商密切关注美联储的此项动议，并开始评估当前基础设施的韧性和合规就绪度。

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC) 是 OneTwenty Group 旗下子公司，作为值得信赖的全球行业门户，致力于推动透明、持牌且符合监管要求的在线博彩体验。 MDC 专注于审核并推荐符合最高客户身份识别 (KYC)、负责任博彩和安全支付处理标准的平台。

联系电邮：jonathan@onetwentygroup.com