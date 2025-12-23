Minimum Deposit Casinos 警告：聯儲局的支付帳戶提案可能會令賭場交易成本發生轉變

禾達福特，愛爾蘭, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下業務部門 Minimum Deposit Casinos (MDC) 就美國聯邦儲備局提出的「支付帳戶」框架及其對網上博彩交易的潛在影響發表了最新評論。 該提案於 12 月 19 日正式開放徵詢公眾意見，擬允許符合資格的非銀行金融機構有限度地存取包括 FedNow 及 Fedwire 在內的聯儲局核心支付系統，惟不會賦予其全面的銀行特權。

MDC 發言人表示：「聯儲局推動向金融科技公司開放其支付基礎設施，是一項歷史性的轉變。 儘管此舉在於促進創新及減少阻力，惟對持牌博彩運營商的影響可能相當重大。 更迅速的交收及直接結算可能會提高支付速度，但同時亦帶來了新的風險與合規期望。 這些都需要付出代價。」

該等擬議帳戶通常被稱之為「精簡版主帳戶」(“skinny master account”)，其目的在於令資金在美國經濟中的流動方式更趨現代化。 它們對於帳戶結餘、存取權限及風險控制各方面都設有嚴格限制，但同時亦為支付服務供應商提供了繞過傳統銀行中介機構的直接途徑。 這可能會從基礎上改變資金在博彩平台上的存入和提取方式。

儘管該提案仍處於公眾諮詢階段，MDC 注意到此舉反映了監管當局加強對數碼支付審查的更廣泛趨勢。 若該框架予以實施，支付合作夥伴可能會面對新的審計與防止詐騙要求，而這些成本最終可能會影響平台營運及玩家體驗。

發言人補充道：「真正令人緊張之處就在於此。 成本低廉的支付系統曾幫助推動互聯網博彩的可及程度。 然而加強營運監管將令新開支隨之而來，可能會導致提取速度變慢、驗證檢查更為嚴格，或交易費用更高。」

MDC 鼓勵持牌賭場營運商及其支付服務供應商密切關注聯儲局這項舉措，並開始評估其現有基礎設施的強韌性及合規準備程度。

