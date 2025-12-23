Robex effectue sa première coulée d’or à Kiniéro, dans les délais et le budget prévus

Points clés :

Un lingot d’or pesant 2,64 kg (85 oz) a été fondu lors de la première coulée effectuée sur le site du projet aurifère de Kiniéro, en Guinée.

Une première coulée d’or livrée dans les délais et le budget prévus.

Près de 5 millions d’heures travaillées sans accident nécessitant un arrêt de travail (LTI).

La croissance se poursuit sans encombre ; l’usine atteint des taux de récupération conformes aux attentes.

L’usine de Kiniéro devrait atteindre sa capacité nominale au début du premier trimestre de l’année civile 2026.

Intensification de l’exploitation à ciel ouvert depuis la fosse de démarrage de Sabali Sud, avec la poursuite de la constitution de stocks de minerai sur la plateforme ROM.

Matthew Wilcox est nommé directeur général et PDG en mai 2024 ; l’équipe de construction est mobilisée en juillet 2024. La construction est achevée en 17 mois. Il s’agit de la sixième construction réussie de l’équipe en 15 ans, toutes livrées dans les délais et dans le respect du budget.

Robex obtient une option exclusive pour racheter et mettre un terme définitif aux redevances de Mansounia.

Kiniéro devient le deuxième actif de production de Robex, aux côtés de Nampala au Mali (prévisions de 46 000 à 48 000 onces/an).

Le succès de l’équipe Robex sur le site de Kiniéro est une justification convaincante de la fusion proposée avec Predictive Discovery avant la construction de son projet aurifère de Bankan, en Guinée, situé à moins de 25 km de Kiniéro.

Grâce à la fusion proposée le prochain pôle minier aurifère de premier plan verra le jour en Afrique de l’Ouest, réunissant Kiniéro et Bankan avec une production annuelle prévue de plus de 400 000 onces d’or d’ici 2029 et des ressources combinées d’environ 9,5 millions d’onces d’or.





Illustration 1 : L’équipe de construction de Robex avec Matthew Wilcox, PDG et directeur général, et Alain William, directeur financier, célébrant la première coulée d’or à Kiniéro.

VILLE DE QUÉBEC, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc (ci-après « Robex » ou la « Société ») (ASX : RXR | TSX-V : RBX) a le plaisir d’annoncer sa première coulée d’or, dans les délais et dans les limites du budget prévus, dans le cadre de son projet aurifère de Kiniéro (« Kiniéro ») en Guinée, en Afrique de l’Ouest.Matthew Wilcox, PDG et directeur général de Robex, a déclaré :

« Il s’agit d’une étape importante pour Robex, et tous les membres de notre équipe peuvent être fiers de ce que nous avons accompli ensemble à Kiniéro. L’achèvement de la construction et le début de la production d’or sont l’aboutissement de 17 mois de dévouement et de travail acharné, menés à bien de manière sûre et responsable, avec près de 5 millions d’heures travaillées sans accident nécessitant un arrêt de travail.

La première coulée d’or à Kiniéro reflète le calibre de notre personnel, le dynamisme de notre opération et constitue la sixième construction réussie en 15 ans par cette même équipe, toutes réalisées dans les délais et dans les limites du budget. Ces résultats exceptionnels, combinés à notre récente expérience de construction en Guinée, nous donnent la certitude absolue que cette équipe est actuellement la meilleure du secteur pour mettre le site de Bankan en production et réaliser un autre projet aurifère de classe mondiale en Afrique de l’Ouest.

Nous sommes impatients de finaliser notre fusion avec Predictive, et la société issue de cette fusion est en passe de devenir le prochain producteur d’or de taille moyenne en Afrique de l’Ouest, et d’établir un centre minier aurifère de premier plan en Guinée. »

Mise à jour opérationnelle

Les activités de mise en service de l’usine de traitement de Kiniéro progressent conformément aux prévisions. Les systèmes mécaniques, électriques et d’instrumentation fonctionnent conformément aux spécifications de conception.

La livraison du minerai à l’usine a commencé au début du mois, et l’usine atteint des taux de récupération conformes aux hypothèses de l’étude de faisabilité.

L’exploitation à ciel ouvert s’est intensifiée à la fosse de démarrage de Sabali Sud, où des travaux de forage et de dynamitage sont en cours et où des stocks de minerai s’accumulent sur la plateforme ROM.

Ces activités faciliteront une transition en douceur vers la production commerciale, prévue pour le premier trimestre de l’année civile 2026.

Illustration 2 : Vue aérienne du projet aurifère de Kiniéro – Minerai livré au train de cuves CIL A

Activités opérationnelles du projet aurifère de Kiniéro :

Illustration 3 : Opérations de transport sur le site de Kiniéro

Illustration 4 : Alimentation en minerai du broyeur de saprolite

Illustration 5 : Première cargaison de minerai traitée par le broyeur de saprolite

Illustration 6 : Matériaux livrés au circuit de broyage

Illustration 7 : Traitement de l’or au train de cuves CIL A

Illustration 8 : Installation de traitement des eaux

Rachat de la redevance de Mansounia – Penta Goldfields Company

Robex a obtenu une option exclusive pour racheter et mettre un terme définitif à la redevance de Mansounia, qui s’élève actuellement à :

3 % nets de fonderie pour les 150 000 premières onces d’or produites à partir des permis d’exploitation de Mansounia,

3,25 % nets de fonderie pour 150 000 à 300 000 onces,

3,5 % nets de fonderie pour une production supérieure à 300 000 onces.



En vertu de l’accord signé :

Robex a versé une option non remboursable d’un million de dollars américains.

Lors de l’exercice de l’option, Robex versera 5 millions de dollars américains en espèces et 15 millions de dollars américains en actions pour mettre un terme définitif à la redevance.

Redevance d’Oragem

De plus, Robex a obtenu une option exclusive de rachat et de mise à terme définitive de la redevance d’Oragem, qui s’élève actuellement à 0,5 % nets de fonderie sur le permis de Mansounia.

Robex a versé une option non remboursable de 250 000 dollars américains. Lors de l’exercice de l’option, Robex versera 3,5 millions de dollars américains en espèces pour mettre un terme définitif à la redevance d’Oragem.

Conditions préalables

Les options de rachat et de mises à terme définitives des redevances de Mansounia sont soumises à des conditions préalables, notamment l’octroi des permis d’exploitation de Mansounia, et resteront valables jusqu’à la date limite du permis (10 ans à compter de la signature).

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans les politiques de TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

À PROPOS DE ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources est une société minière aurifère canadienne cotée à la Bourse de Toronto et sur l’ASX, et domiciliée dans la ville de Québec au Canada. Ses actifs principaux comprennent le projet Nampala au Mali et le projet Kiniéro en Guinée.

Le présent communiqué ne vaut pas offre

Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune vente de titres ne saurait par ailleurs se réaliser aux États-Unis ni dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. Les titres en question n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi fédérale américaine de 1933 portant sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et ne sauraient être vendus aux États-Unis, ni à un quelconque ressortissant américain, que ce soit pour son compte ou à son profit, hors dépôt ou exemption propre aux exigences américaines en matière d’enregistrement et aux lois souveraines sur les valeurs mobilières américaines en vigueur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renseigne certaines données et déclarations de nature prospective au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, (ci-après collectivement les « Données prospectives »). Elles visent des déclarations relatives aux perspectives futures et prévisions, comme la réalisation et le calendrier de l’Opération, la satisfaction des conditions de clôture prévues par la Convention d’arrangement, la date de l’Assemblée et le calendrier de la nouvelle date limite de dépôt des procurations, la Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS, le dépôt et la réception de l’Addendum, du communiqué de presse et de tout autre document accessoire, la détention pro forma des actions de la Société fusionnée à l’issue de l’Opération, et l’ensemble des plans, prévisions, objectifs, estimations et projections futures qui s’y rapportent et leurs calendriers respectifs. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des circonstances, événements, activités ou développements dont la réalisation future est attendue constitue une Donnée prospective. Les Données prospectives se caractérisent habituellement par l’emploi de termes comme « sera », « créer », « améliorer », « renforcer », « potentiel », « s’attendre à », « progression », « croissance », « estimer », « anticiper ». D’autres expressions de même sens, ou des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » se réaliser, ou leurs alternatives et/ou leurs formes négatives sont employées à dessein pour signaler des Données prospectives. Si Robex estime que les attentes exprimées dans ces Données prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, il est recommandé de ne pas s’y fier indûment, car rien ne permet de garantir leur réalisation. Les Données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de Robex au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Les Données prospectives induisent de nombreux risques et incertitudes. Ces facteurs visent plus particulièrement, sans toutefois s’y limiter, les risques liés à la finalisation de l’Arrangement, les fluctuations des cours des matières premières et des taux de change, les conditions économiques générales, l’inflation des coûts et la hausse de la demande en intrants de production, la nature spéculative des activités d’exploration et de développement de projets, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations, permis et licences nécessaires et de l’affaiblissement des quantités ou des teneurs des réserves, les risques à caractère politique et social (y compris, entre autres, ceux propres à la Guinée, à la Côte d’Ivoire, au Mali et à l’Afrique de l’Ouest en général), les évolutions du cadre juridique et réglementaire dans lequel Robex exerce ses activités ou pourrait les exercer à l’avenir, le contexte environnemental, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les enjeux relationnels propres au secteur et les litiges, ainsi que les risques renseignés au chapitre « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de Robex, disponible sur SEDAR+ www.sedarplus.ca. Les Données prospectives entendent aider les lecteurs à comprendre la position de Robex au moment de leur formulation en ce qui concerne des événements futurs et ne sont valables qu’à la date de leur publication. Sauf si la loi applicable l’exige, Robex décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement au regard de toute évolution pressentie de ses données pour se rapprocher des résultats réels, des événements ou développements futurs, ou s’aligner sur toute révision d’hypothèses ou d’autres facteurs affectant ces Données prospectives. Si Robex actualise des Données prospectives, il ne faut pas en déduire qu’il sera procédé à d’autres mises à jour relatives à ces données ou à d’autres Données prospectives. Toutes les données prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément et intégralement visées par cette mise en garde.

CODE JORC ET NORMES DE DÉFINITION CIM

Le terme « réserve en minerai », tel que défini par le Code australasien de déclaration des données d’exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai préparé par le Joint Ore Reserves Committee de l’Australasian Institute of Mining and Metallurgy, l’Australian Institute of Geoscientists et le Minerals Council of Australia (le « Code JORC ») équivaut au terme « réserve minérale » selon les normes de définition CIM applicables aux ressources et réserves minérales, telles qu’adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole le 19 mai 2014 (les « Normes CIM »). Les termes « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales mesurées » ont la même signification dans le Code JORC et les Normes CIM. Les « réserves minérales prouvées » définies dans le Code JORC sont égales aux mêmes « réserves minérales prouvées » en vigueur dans les Normes CIM. Il en va de même pour les « réserves minérales probables ». Le Code JORC est reconnu comme un code étranger acceptable au sens de la norme canadienne NI 43-101.

Ressources et réserves minérales et objectifs de production

Le présent communiqué fait état de ressources minérales et de réserves en minerai PDI et Robex conjointes respectivement chiffrées à près de 9,5 millions d’onces d’or pour les ressources, et quelque 4,5 millions d’onces d’or pour les réserves. Nous présentons ci-après des estimations complémentaires sur les ressources minérales et réserves en minerai respectives de PDI et Robex.

PDI

Ressources minérales et réserves de minerai estimées

Les estimations des ressources minérales relatives aux gisements de NEB et de BC ont été publiées sur l’ASX le 7 août 2023, dans une annonce de PDI intitulée « Hausse des ressources minérales du projet Bankan à hauteur de 5,38 millions d’onces d’or ». Les estimations des ressources minérales relatives aux gisements de Fouwagbe et de Sounsoun ont quant à elles été publiées le 23 avril 2025 sur l’ASX dans une annonce de PDI intitulée « Ressources minérales estimées à 153 000 onces d’or à Maiden Argo ». L’estimation des réserves en minerai propres au gisement Bankan a été publiée sur l’ASX le 25 juin 2025, dans une annonce de PDI intitulée « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet ». PDI confirme ne pas avoir connaissance de nouvelles informations ou données susceptibles de réviser substantiellement ses estimations de ressources minérales ou de réserves en minerai, et maintient l’invariabilité et la validité de toutes les hypothèses majeures et paramètres techniques sous-jacents aux estimations communiquées dans les annonces précédentes. Il convient de souligner l’intention de PDI de rappeler ses rétractations à Argo et Bokoro annoncées le 28 mai 2025, conformément au Code minier. Les ressources minérales présumées de la zone Argo ne représentent que 2,8 % des ressources minérales totales de PDI.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières relatives au gisement de Bankan ont été publiés sur l’ASX le 25 juin 2025, dans une annonce de PDI intitulée « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet ». PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production et prévisions financières qui en découlent restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle des estimations communiquées dans les annonces précédentes.

Robex

Ressources minérales et réserves de minerai estimées

Les estimations des ressources minérales et des réserves en minerai de la mine de Kiniéro exploitée par Robex ont été publiées sur l’ASX le 22 août 2025, dans une annonce intitulée « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniéro ». Les estimations relatives au projet de Nampala ont quant à elles été publiées dans une annonce ASX de Robex datée du 6 mai 2025 et intitulée « Prospectus révisé ». Robex confirme ne pas avoir connaissance d’informations ou de données nouvelles susceptibles de faire sensiblement évoluer les estimations des ressources minérales et réserves en minerai renseignées dans cette annonce et que chaque hypothèse majeure et paramètre technique sous-jacents à ces estimations restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières relatives à la mine de Kiniéro exploitée par Robex ont été publiés sur l’ASX le 22 août 2025, dans une annonce intitulée « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniéro », et s’agissant de la mine de Nampala, dans une annonce ASX de Robex datée du 6 mai 2025 et intitulée « Prospectus révisé ». Robex confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production et prévisions financières qui en découlent restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle par rapport aux estimations communiquées dans les annonces précédentes.

Norme canadienne 43-101

M. Jeames McKibben, professionnel agréé de l’Australian Institute of Mining and Metallurgy, membre de l’Australian Institute of Geoscientists, et répondant au titre de « personne qualifiée » au sens de la norme canadienne NI 43-101 a révisé et validé toutes les données scientifiques et techniques sur Robex intégrées à cette présentation.

Nous invitons les lecteurs à consulter le rapport technique portant sur la mine de Nampala intitulé « Independent Technical Report on the Nampala, Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa » du 30 septembre 2024 (le « Rapport technique sur Nampala ») et le rapport technique portant sur la mine de Kiniéro « Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea (Amended) » du 6 décembre 2024, et republié tel que révisé et mis à jour le 12 juin 2025 (le « Rapport technique sur Kiniéro »). Ces deux rapports ont été rédigés conformément à la norme canadienne NI 43-101 et sont consultables depuis le profil de Robex sous SEDAR+ à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.

La Bourse de Toronto (ou TSX) et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Relevé des réserves en minerai et en ressources minérales de PDI

Relevé des réserves en minerai du gisement de Bankan1,2

Gisement Méthode

d’exploitation Classification Tonnage

(exprimé en

millions de tonnes) Teneur en or

(exprimée en grammes

par tonne de roche) Or contenu

(en milliers

d’onces d’or) NEB













Mine à ciel ouvert Réserves probables 40,2 1,36 1 751 Souterraine Réserves probables 7,9 3,95 1 002 Total 48,1 1,78 2 753 BC (ciel ouvert)





Mine à ciel ouvert Réserves probables 3,5 1,78 200 Total 3,5 1,78 200 Total à ciel ouvert 43,7 1,39 1 951 Total souterrain 7,9 3,95 1 002 Total gisement de Bankan 51,6 1,78 2 953



Estimation des ressources minérales du gisement de Bankan3,4

Gisement Classification Tonnage

(exprimé en

millions de tonnes) Teneur en or

(exprimée en grammes

par tonne de roche) Or contenu

(en milliers

d’onces d’or) NEB (ciel ouvert)













Ressources indiquées 78,4 1,55 3 900 Ressources présumées 3,1 0,91 92 Total 81,4 1,53 3 993 NEB (souterrain) Ressources présumées 6,8 4,07 896 Total gisement de NEB 88,3 1,72 4 888 BC (ciel ouvert)





Ressources indiquées 5,3 1,42 244 Ressources présumées 6,9 1,09 243 Total gisement de BC 12,2 1,24 487 Total zone de NEB 100,5 1,66 5 376 Fouwagbe Ressources présumées 2,2 1,68 119 Sounsoun Ressources présumées 0,9 1,19 34 Total zone d’Argo 3,1 1,54 153 Total gisement de Bankan 103,6 1,66 5 528



Relevé des réserves et ressources minérales de Robex

Relevé des réserves et ressources minérales de Kiniéro5,6

Gisement Tonnage

(exprimé en

millions de tonnes) Teneur en or

(exprimée en grammes

par tonne de roche) Or contenu

(en millions

d’onces d’or) Réserves probables Jean 4,2 1,53 0,20 SGA 5,1 1,52 0,25 SGD 3,4 1,34 0,14 Sabali Sud 7,4 0,89 0,21 Sabali Nord et Centre 1,5 0,96 0,05 Mansounia 17,7 0,81 0,46 Stocks 6,3 0,48 0,10 Total 45,5 0,97 1,41 Ressources indiquées SGA 12,1 1,46 0,57 Jean 4,7 1,69 0,26 Sabali Nord et Centre 3,7 1,21 0,14 Sabali Sud 11,1 0,91 0,32 Balan Ouest 3,0 1,45 0,14 Banfora 0,9 1,00 0,03 Mansounia Centre 24,0 0,78 0,60 Stocks 11,6 0,37 0,14 Total 71,2 0,96 2,20 Ressources présumées SGA 10,6 1,43 0,49 Jean 2,2 1,47 0,1 Sabali Nord et Centre 0,7 1,39 0,03 Sabali Sud 2,7 1,01 0,09 Balan Ouest 2,0 1,27 0,08 Banfora 0,7 1,45 0,03 Mansounia Centre 26,3 0,82 0,7 Stocks 0,2 1,31 0,01 Total 45,3 1,05 1,53



Relevé des réserves et ressources minérales de Nampala7,8

Type d’altération Tonnage

(exprimé en

millions de tonnes) Teneur en or

(exprimée en grammes

par tonne de roche) Or contenu

(en milliers

d’onces d’or) Réserves probables Oxyde 3,3 0,90 94,6 Transition 0,8 1,06 26,4 Total 4,0 0,93 121,0 Ressources indiquées Oxyde 5,9 0,84 158,3 Transition 2,1 1,13 76,0 Roche fraîche 0,1 3,00 9,4 Total 8,0 0,94 243,7 Ressources présumées Oxyde 0,3 0,79 8,1 Transition 0,2 1,62 8,5 Roche fraîche 0,01 2,53 0,4 Total 0,6 0,95 17,0





1 Voir le communiqué de PDI publié sur l’ASX intitulé « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet » en date du 25 juin 2025.

2 Seuils de coupure des réserves : entre 0,38 et 0,48 g/t d’or pour la fosse à ciel ouvert et 2,0 g/t d’or en souterrain.

3 Teneur de coupure pour les ressources : 0,5 g/t d’or pour la fosse NEB à ciel ouvert (indiquées et présumées), 2,0 g/t d’or pour la fosse NEB souterraine (présumées), 0,4 g/t d’or pour la fosse BC fosse à ciel ouvert (indiquées et présumées), et 0,5 g/t d’or pour les fosses Fouwagbe et Sounsoun (présumées).

4 S’agissant des gisements de Fouwagbe et de Sounsoun (permis d’exploitation Argo), PDI entend rappeler ses rétractations des permis Argo et Bokoro annoncées le 28 mai 2025 conformément au Code minier. Voir le communiqué de PDI publié sur l’ASX intitulé « Mise à jour des permis d’exploration d’Argo et de Bokoro » du 28 mai 2025.

5 Voir le communiqué de Robex intitulé « Révision du rapport technique sur la mine d’or de Kiniéro » du 22 août 2025 et le rapport technique correspondant.

6 Seuils de coupure des ressources et des réserves (à raison de 2 200 USD/once pour les ressources et 1 800 USD/once pour les réserves) : 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,3 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,4 g/t Au de roche fraîche pour les gisements SGA, Jean et de Banfora ; 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de zone tachetée/saprolite/sous-saprolite (oxydé), 0,5 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,6 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Sabali Sud ; 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,6 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,6 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Sabali Nord et Centre ; et 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,3 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,5 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Balan Ouest. Les stocks comptabilisés au titre de ressources se limitent aux gisements d’une teneur moyenne supérieure à 0,3 g/t Au pour l’ensemble du stock, en supposant l’absence de sélectivité.

7 Voir le communiqué de Robex « Prospectus révisé » du 6 mai 2025 et le rapport technique sur la mine de Nampala.

8 Seuils de coupure pour les ressources (à raison de 2 200 USD/once) : latérite 0,35 g/t Au, oxyde 0,35 g/t Au, transition 0,43 g/t Au et roche fraîche 1,89 g/t Au. Seuils de coupure pour les réserves (à raison de 1 800 USD/once) : 0,4 g/t Au (latérite, zone tachetée, saprolite et transition).

