À la clôture de son offre publique, Aduro Clean Technologies annonce la levée de 20 millions de dollars

LONDON, Ontario, 23 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres qui exploite la puissance de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur — tels que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables — en ressources pour le 21e siècle, a annoncé aujourd’hui l’estimation de son offre publique américaine souscrite (l’« Offre »), portant sur 1 739 130 actions ordinaires, accompagnées de bons de souscription permettant d’acheter 869 565 actions ordinaires pour un produit brut d’environ 20 millions de dollars américains, avant déduction des commissions de souscription et des frais d’offre. Les actions ordinaires ont été vendues chacune avec un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier donnant droit à l’achat d’une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier, au prix d’exercice de 16 dollars par action, devient exerçable immédiatement et expire trois ans après sa date d’émission.

D. Boral Capital LLC a assuré le rôle de souscripteur principal de l’Offre. Roth Capital Partners a agi à titre de conseiller financier pour cette Offre.

Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de construction de son usine pilote. Le solde (le cas échéant) sera réinjecté dans la recherche et le développement continus, les besoins généraux de l’entreprise et son fonds de roulement.

La Société accorde en outre aux souscripteurs un délai de 45 jours assorti de l’option d’acheter jusqu’à 260 869 actions ordinaires supplémentaires et/ou bons de souscription visant l’achat de 130 434 actions ordinaires supplémentaires.

L’Offre a été réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-10 en vigueur, telle que modifiée (dossier n° 333-292023), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et entrée en vigueur le 15 décembre 2025, ainsi qu’au prospectus préalable de base canadien simplifié de la Société daté du 15 décembre 2025 (le « Prospectus préalable de base »). Aduro a limité le périmètre de son offre et la vente des titres correspondants aux États-Unis. Aucun titre n’a été proposé ni vendu au Canada.

Le prospectus préalable de base relatif à l’Offre et décrivant les modalités de celle-ci a fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada et auprès de la SEC des États-Unis. Il est disponible gratuitement en consultant les profils de la Société sur le site SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov , le cas échéant. Un supplément final au prospectus détaillant les modalités définitives a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces canadiennes de Colombie-Britannique et d’Ontario, et auprès de la SEC. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif pourront être obtenus sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès du cabinet D. Boral Capital LLC, à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, États-Unis, ou par courriel à l’adresse suivante : info@dboralcapital.com , ou encore par téléphone en appelant le +1(212)-970-5150.

Nous recommandons aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris ceux à venir, en amont de tout investissement en vue d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour le recyclage des matières premières à faible valeur en ressources adaptées au 21e siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.

dbccapitalmarkets@dboralcapital.com

+1 212 970 5150

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans s’y limiter, aux attentes de la Société concernant la clôture de l’offre publique et l’usage qu’elle entend faire de son produit net. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées comprennent notamment les risques et incertitudes rapportés à la satisfaction des conditions habituelles de clôture à l’échéance de l’Offre, ou d’autres facteurs susceptibles de faire évoluer l’utilisation anticipée de son produit par la Société. Ces facteurs, de même que d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire d’information annuel de la Société daté du 20 mai 2025, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment les lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis.