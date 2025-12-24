ZenaTech cierra la adquisición de Vara 3D, una firma de topografía y cartografía con sede en Utah, ampliando el modelo Drones como Servicio hacia el mercado de infraestructura solar de alto crecimiento

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de soluciones tecnológicas empresariales especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia la adquisición de Vara 3D Inc., una empresa consolidada de topografía y cartografía 3D ubicada en el área de Salt Lake City. Vara 3D atiende clientes en todo Utah y cuenta con una sólida presencia en el ecosistema de energía solar de California. Esta adquisición marca la expansión del negocio de Drones como Servicio de ZenaTech hacia el mercado de infraestructura solar de alto crecimiento y sienta las bases para ampliar las ofertas habilitadas por drones que aceleran la planificación de nuevos sitios, así como las inspecciones y el mantenimiento continuos.
"Cerrar la adquisición de Vara 3D amplía nuestras capacidades de servicio y acelera nuestra entrada a un mercado de alto crecimiento con un potencial significativo a largo plazo”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. "Los drones están transformando fundamentalmente la forma en que se inspecciona y mantiene la infraestructura solar. Al combinar imágenes de alta resolución, analítica avanzada y vuelo autónomo, podemos detectar problemas en cientos de acres en minutos, no en días, desbloqueando enormes ganancias en eficiencia, seguridad y producción energética para los operadores. A medida que los parques solares escalan a cientos de megavatios y los activos envejecidos requieren monitoreos más frecuentes, la demanda de soluciones de inspección rápidas, ricas en datos y rentables está preparada para acelerarse".
Ubicada en Murray, Utah, dentro del área metropolitana de Salt Lake City, Vara 3D se especializa en proyectos comerciales, residenciales y de empresas de energía solar, con una amplia base de clientes recurrentes. Sus servicios incluyen topografía de terrenos, mapeo 3D y replanteo de construcción, así como la planificación de instalaciones solares comerciales y a escala de servicios públicos y de arreglos solares. Tras la adquisición, la dirección planea ampliar la oferta para incluir inspección de paneles solares basada en drones, mantenimiento y lavado.
Según Grand View Horizon, el mercado de sistemas de energía solar en Norteamérica crece a una tasa superior al 15 % anual. A pesar de esta rápida expansión, muchos desarrolladores solares aún dependen en gran medida de levantamientos manuales y métodos tradicionales de evaluación de sitios, lo que crea oportunidades significativas para la automatización basada en drones a fin de reducir costos, mejorar la precisión y acelerar los plazos de los proyectos.
El servicio de Drones como Servicio de ZenaTech brinda a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible, bajo demanda o por suscripción, a servicios con drones más rápidos y de mayor calidad para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios, agricultura de precisión y otros servicios, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología, propicios para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global, multiservicio de DaaS con ubicaciones ancladas en clientes y flujos de ingresos existentes.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de defensa, agricultura y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.
Contactos para más información:
Empresa, inversores y medios de comunicación:
Linda Montgomery
ZenaTech
312-241-1415
Inversores:
Michael Mason
CORE IR
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 IQ Square e IQ Nano; La capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados tal como se contempla actualmente; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech, así como otros riesgos e incertidumbres relacionados divulgados bajo el título ‘Factores de riesgo’ en el Formulario F-1, Formulario 20-F y otros informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (‘SEC’) en EDGAR, a través del sitio web de la SEC www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.