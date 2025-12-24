ZenaTech cierra la adquisición de Vara 3D, una firma de topografía y cartografía con sede en Utah, ampliando el modelo Drones como Servicio hacia el mercado de infraestructura solar de alto crecimiento

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de soluciones tecnológicas empresariales especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia la adquisición de Vara 3D Inc., una empresa consolidada de topografía y cartografía 3D ubicada en el área de Salt Lake City. Vara 3D atiende clientes en todo Utah y cuenta con una sólida presencia en el ecosistema de energía solar de California. Esta adquisición marca la expansión del negocio de Drones como Servicio de ZenaTech hacia el mercado de infraestructura solar de alto crecimiento y sienta las bases para ampliar las ofertas habilitadas por drones que aceleran la planificación de nuevos sitios, así como las inspecciones y el mantenimiento continuos.

"Cerrar la adquisición de Vara 3D amplía nuestras capacidades de servicio y acelera nuestra entrada a un mercado de alto crecimiento con un potencial significativo a largo plazo”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. "Los drones están transformando fundamentalmente la forma en que se inspecciona y mantiene la infraestructura solar. Al combinar imágenes de alta resolución, analítica avanzada y vuelo autónomo, podemos detectar problemas en cientos de acres en minutos, no en días, desbloqueando enormes ganancias en eficiencia, seguridad y producción energética para los operadores. A medida que los parques solares escalan a cientos de megavatios y los activos envejecidos requieren monitoreos más frecuentes, la demanda de soluciones de inspección rápidas, ricas en datos y rentables está preparada para acelerarse".

Ubicada en Murray, Utah, dentro del área metropolitana de Salt Lake City, Vara 3D se especializa en proyectos comerciales, residenciales y de empresas de energía solar, con una amplia base de clientes recurrentes. Sus servicios incluyen topografía de terrenos, mapeo 3D y replanteo de construcción, así como la planificación de instalaciones solares comerciales y a escala de servicios públicos y de arreglos solares. Tras la adquisición, la dirección planea ampliar la oferta para incluir inspección de paneles solares basada en drones, mantenimiento y lavado.

Según Grand View Horizon , el mercado de sistemas de energía solar en Norteamérica crece a una tasa superior al 15 % anual. A pesar de esta rápida expansión, muchos desarrolladores solares aún dependen en gran medida de levantamientos manuales y métodos tradicionales de evaluación de sitios, lo que crea oportunidades significativas para la automatización basada en drones a fin de reducir costos, mejorar la precisión y acelerar los plazos de los proyectos.

El servicio de Drones como Servicio de ZenaTech brinda a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible, bajo demanda o por suscripción, a servicios con drones más rápidos y de mayor calidad para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios, agricultura de precisión y otros servicios, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología, propicios para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global, multiservicio de DaaS con ubicaciones ancladas en clientes y flujos de ingresos existentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de defensa, agricultura y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

