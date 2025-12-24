Communiqué de presse : Sanofi va acquérir Dynavax et ajouter un vaccin commercialisé contre l’hépatite B pour adultes et un candidat vaccin de phase 1⁄2 contre le zona au pipeline

Sanofi va acquérir Dynavax et ajouter un vaccin commercialisé contre l’hépatite B pour adultes et un candidat vaccin de phase 1⁄2 contre le zona au pipeline

Paris, le 24 décembre 2025. Sanofi a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation (« Dynavax »), entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes (HEPLISAV B®) et développe un candidat vaccin différencié contre le zona. Cette acquisition renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination pour adultes en combinant l'expertise vaccinale de Dynavax avec la dimension internationale, les capacités en développement et la force de distribution de Sanofi.

HEPLISAV B, le vaccin de Dynavax contre l'hépatite B pour adultes, est actuellement commercialisé aux États-Unis. Il se différencie par son schéma posologique à seulement deux doses sur un mois, qui permet d'obtenir des taux élevés de séroprotection plus rapidement que les autres vaccins contre l'hépatite B, qui nécessitent trois doses réparties sur six mois.

L'acquisition comprend aussi le candidat vaccin de Dynavax contre le zona (Z-1018), qui est actuellement en phase 1/2 de développement clinique, de même que d’autres projets de pipeline de vaccins.

« Dynavax renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination des adultes en apportant des vaccins différenciés qui complètent l'expertise de Sanofi », a déclaré Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi. « Son vaccin commercialisé contre l'hépatite B pour adultes et son candidat vaccin contre le zona ajoutent de nouvelles options à notre portefeuille et soulignent notre engagement à fournir une protection vaccinale tout au long de la vie. »

« Rejoindre Sanofi apportera l'envergure mondiale et l'expertise nécessaires pour maximiser l'impact de notre portefeuille de vaccins », a déclaré Ryan Spencer, Directeur Général de Dynavax. « Nous sommes persuadés que la présence commerciale de Sanofi, ses compétences en développement et sa vision d'une immunisation reposant sur des données scientifiques amplifieront les opportunités pour HEPLISAV-B et pour notre pipeline innovant de répondre à d'importants besoins de santé publique, faisant ainsi progresser notre mission d'aider à protéger le monde contre les maladies infectieuses. Nous sommes convaincus que cette transaction – et la valeur attractive qu'elle apporte – sert les meilleurs intérêts de la Société et de ses actionnaires. »

L’hépatite B et le zona représentent des besoins non satisfaits importants en matière de santé publique et d’opportunités de vaccination pour les adultes. Rien qu’aux États-Unis, près de 100 millions d’adultes nés avant 1991 restent non vaccinés, et beaucoup présentent de potentiels risques d’infection. L’infection chronique par le virus de l’hépatite B peut causer des lésions hépatiques et entraîner une cirrhose et un cancer du foie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le zona, qui est causé par le virus varicelle-zona, affecte un adulte sur trois au cours de sa vie. Chez la plupart des personnes, le zona provoque une éruption cutanée douloureuse et prurigineuse, mais dans certains cas, il peut entraîner une douleur nerveuse à long terme, des infections oculaires graves qui peuvent endommager la vision et, rarement, une inflammation dangereuse du cerveau.

Considérations financières

Selon les termes de l’accord d’acquisition, Sanofi lancera une offre publique d’achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars US par action en numéraire, soit une valeur totale en actions d’environ 2,2 milliards de dollars US.

La transaction a été unanimement approuvée par le Conseil d'administration de Dynavax. La réalisation de l’offre publique d’achat est soumise aux conditions de conclusion habituelles, y compris l’offre d’un certain nombre d’actions ordinaires de Dynavax qui représentent au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Dynavax, l’expiration ou la résiliation du délai d’attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, certains dépôts et autorisations réglementaires étrangers, et autres conditions habituelles.

Si l’offre publique d’achat est menée à bien, une filiale en propriété exclusive de Sanofi fusionnera avec Dynavax et toutes les actions ordinaires de Dynavax en circulation qui ne sont pas présentées dans l’offre publique d’achat seront converties de sorte à conférer aux actionnaires de Dynavax dans le cadre de l’offre publique d’achat le même droit de recevoir la somme en numéraire de 15,50 dollars US par action. Sanofi prévoit de financer l’acquisition par des ressources de trésorerie disponibles.

L’accord d’acquisition de Dynavax ne devrait pas affecter les perspectives financières de Sanofi pour 2025. Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles, l’acquisition devrait être clôturée au 1er trimestre 2026.

À propos de HEPLISAV B

HEPLISAV B est un vaccin contre l'hépatite B pour adultes qui combine l'antigène de surface de l'hépatite B avec l'adjuvant vaccinal de Dynavax, un agoniste du récepteur de type Toll (TLR) 9, pour renforcer la réponse immunitaire.

HEPLISAV‐B est une injection administrée aux adultes âgés de 18 ans et plus pour aider à prévenir l’infection causée par le virus de l’hépatite B. HEPLISAV‐B est généralement administré dans le muscle du bras. HEPLISAV‐B est administré en deux doses, à un mois d’intervalle, par un prestataire de soins de santé.

Informations importantes sur la sécurité

Ne prenez pas HEPLISAV-B si vous avez des antécédents de réaction allergique sévère après une dose antérieure de tout vaccin contre l’hépatite B, ou à tout ingrédient de HEPLISAV-B, y compris la levure. HEPLISAV‐B doit être administré par un professionnel de santé, qui vous surveillera par la suite, pour vérifier la présence d’une réaction allergique. Si vous êtes immunodéprimé(e) ou que vous recevez un traitement immunosuppresseur, vous pourriez avoir une réponse immunitaire moindre à HEPLISAV‐B.

Certaines personnes sont atteintes d’une infection par le virus de l’hépatite B sans en être conscientes ou sans présenter de symptômes. Si vous avez déjà une hépatite B dans votre corps, HEPLISAV‐B peut ne pas prévenir l’infection par l’hépatite B.

Les effets secondaires les plus fréquents comprennent la douleur au site d’injection, la fatigue et les maux de tête.

Informez votre prestataire si vous êtes enceinte ou prévoyez de débuter une grossesse, ou si vous allaitez.

La vaccination par HEPLISAV‐B peut ne pas protéger toutes les personnes.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle, pour améliorer la vie des personnes et réaliser une croissance à long terme. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes à travers le monde, grâce à un pipeline innovant susceptible de bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est animée par un seul objectif : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des personnes. Cela nous inspire à faire progresser la recherche et à générer un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en répondant aux défis sanitaires, environnementaux et sociétaux les plus urgents de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

À propos de Dynavax

Dynavax est une société biopharmaceutique en phase commerciale qui développe et commercialise des vaccins innovants pour aider à protéger le monde contre les maladies infectieuses. La Société dispose de deux produits commerciaux : le vaccin HEPLISAV-B, qui est approuvé aux États-Unis, dans l’UE et le Royaume-Uni pour la prévention des infections causées par tous les sous-types connus du virus de l’hépatite B chez les adultes de 18 ans et plus. Pour plus d’informations sur nos produits commercialisés et notre pipeline de développement, rendez-vous sur le site DYNAVAX.COM.

