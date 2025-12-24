Azimut convient de vendre à LiFT Power sa participation dans la Propriété Galinée, région de la Baie-James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 24 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce la signature d'une convention d'acquisition (la « Convention ») avec LiFT Power Ltd. (« LiFT ») (TSXV : LIFT, OTCQX : LIFFF) concernant la vente de sa participation de 50% dans la Propriété Galinée (la « Propriété ») située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. Cette transaction a été initialement divulguée le 15 décembre 2025, simultanément avec l'annonce faite par LiFT de sa proposition d’acquérir Winsome Resources Ltd. (« Winsome »), détenteur de la propriété adjacente Adina (voir figures 1 et 2).

Selon les modalités de la Convention, LiFT a accepté d’acquérir la participation d'Azimut dans la Propriété en émettant 2 000 000 d'actions ordinaires. Azimut conservera une redevance NSR de 1,4 % sur la Propriété. De plus, Azimut aura droit à un paiement différé de 1 500 000 $, payable en espèces ou en actions ordinaires de LiFT, sujet à certaines modalités et conditions prévues dans la Convention, selon la première des deux éventualités suivantes : 18 mois, ou à la divulgation publique d'un rapport technique concernant la Propriété incluant une analyse économique d'un ou de plusieurs scénarios de développement. Basé sur le cours de clôture des actions ordinaires de LiFT à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») le 23 décembre 2025, la contrepartie à recevoir par Azimut dans le cadre de cette transaction s'élève à environ 10 300 000 $.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de la Société de se focaliser sur ses actifs phares à fort potentiel, tout en conservant une participation dans le projet consolidé Galinée-Adina à travers une participation dans LiFT et une redevance. Azimut est bien positionnée pour faire progresser ses projets Wabamisk et Elmer en 2026, grâce à un bilan financier solide qui inclut un portefeuille substantiel d'investissements en actions. La Société fera une mise à jour de sa stratégie d’exploration au début 2026, suite à la réception des résultats des programmes réalisés fin 2025.

Les parties ont traité à distance. La Convention est assujettie aux conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature, y compris l'approbation de la TSXV.

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de LiFT

LiFT est une société d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets de pegmatites à lithium situés au Canada. Le projet phare de LiFT est le projet Yellowknife Lithium, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, Canada. LiFT détient également trois propriétés d'exploration à un stade préliminaire au Québec, Canada, qui présentent un excellent potentiel pour la découverte de pegmatites lithinifères cachées, ainsi que le projet Cali dans les Territoires du Nord-Ouest, au sein du Groupe de Pegmatites Little Nahanni.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): résultats en attente pour 7 forages qui seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or): résultats en attente pour 7 forages qui seront communiqués dès leur réception; (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2. Wabamisk Est : Lithos Nord et Sud (lithium) : évaluation de terrain exhaustive complétée; phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

: (lithium) : évaluation de terrain exhaustive complétée; phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : forages complétés, résultats en attente qui seront communiqués dès leur réception.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés sur la Propriété Galinée. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.