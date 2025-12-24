CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-12-15
|FR0010483768
|EUR
|3639
|27,850389
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-12-16
|FR0010483768
|EUR
|1773
|28,429160
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-12-17
|FR0010483768
|EUR
|1709
|28,923242
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-12-18
|FR0010483768
|EUR
|2611
|29,196453
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-12-19
|FR0010483768
|EUR
|1598
|29,402081
|XPAR
Pièce jointe