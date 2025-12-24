CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

 | Source: Crédit Agricole Brie Picardie Crédit Agricole Brie Picardie

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-12-15FR0010483768EUR363927,850389XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-12-16FR0010483768EUR177328,429160XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-12-17FR0010483768EUR170928,923242XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-12-18FR0010483768EUR261129,196453XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-12-19FR0010483768EUR159829,402081XPAR


Pièce jointe


Attachments

Reporting SEMAINE 51 2025

Recommended Reading