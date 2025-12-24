Qianhai, Shenzhen : un nouveau centre urbain en pleine expansion, un terrain d’essai crucial pour la coopération Guangdong-Hong Kong-Macao

SHENZHEN, Chine, 24 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Située au cœur de la zone métropolitaine de Guangdong-Hong Kong-Macao, la zone de coopération entre Shenzhen et Hong Kong dans le secteur des services modernes de Qianhai connaît actuellement une transformation radicale et s’impose rapidement comme un nouveau centre urbain. Couvrant une superficie totale de 120,56 km2, Qianhai a, depuis la publication du Plan de développement global pour la zone de coopération entre Shenzhen et Hong Kong dans le secteur des services modernes de Qianhai, à Shenzhen (le « Plan Qianhai ») en décembre 2023, accompli en seulement deux ans un bond en avant considérable, passant du statut de « terrain d’essai » pour les politiques à celui de source de règles et pratiques institutionnelles reproductibles. À ce jour, 271 missions essentielles ont été proposées et mises en œuvre, ce qui a donné un élan considérable au développement de haute qualité de Qianhai.

Le haut degré d’intégration de Qianhai avec Hong Kong constitue l’une des caractéristiques déterminantes de son développement. Cette intégration va bien au-delà de la proximité géographique. Elle s’étend à l’harmonisation systématique des règles et des mécanismes. Selon les dernières données, la zone de coopération entre Shenzhen et Hong Kong dans le secteur des services modernes de Qianhai a attiré plus de 10 500 entreprises financées par Hong Kong, avec un capital social total dépassant 840 milliards de yuans. De plus en plus de professionnels hongkongais choisissent de saisir les opportunités de développement offertes par Qianhai. À l’heure actuelle, plus de 1 000 professionnels étrangers ont rempli les formalités d’immatriculation nécessaires à l’exercice de leur activité dans ce pays, dans des secteurs tels que la finance, les services juridiques et la construction.

Afin de promouvoir une connectivité intégrale entre Shenzhen et Hong Kong, la zone de coopération entre Shenzhen et Hong Kong dans le secteur des services modernes de Qianhai a mis en place une série de mesures innovantes en matière de politiques. Celles-ci comprennent la mise en œuvre de la politique « Les Hongkongais paient leurs impôts au taux d’imposition de Hong Kong », qui réduit efficacement la charge fiscale des résidents de Hong Kong ; la mise en place d’une plateforme transfrontalière de vérification des données entre Shenzhen et Hong Kong, qui a permis d’octroyer le premier prêt à la consommation continental à des résidents de Hong Kong sur la base d’une vérification des données, avec plus de 1 700 transactions réalisées à ce jour ; et l’extension des services de santé publique financés par le gouvernement de la RAS de Hong Kong à Qianhai, dont bénéficient 1,78 million de résidents âgés éligibles de Hong Kong.

Avec l’innovation institutionnelle comme moteur principal, Qianhai a pu générer 47 résultats en matière d’innovation institutionnelle qui ont été reproduits et promus à l’échelon national. Dans le secteur financier, le taux de mise en œuvre des « 30 mesures d’aide financière pour Qianhai » a dépassé 90 %. La ville financière internationale de Shenzhen-Hong Kong a attiré 522 institutions financières.

Yu Haichun, doyen de l’Institute of International Trade Rules (Institut des règles du commerce international) de la University of International Business and Economics (Université du commerce international et de l’économie), a souligné que Qianhai occupait depuis plusieurs années consécutives la première place du classement national de l’indice d’innovation des zones pilotes de libre-échange en Chine. Qianhai se distingue notamment par son score élevé en matière d’innovation institutionnelle globale, offrant ainsi un modèle pratique et reproductible de restructuration à l’échelle nationale.

Parallèlement, les secteurs de services modernes de Qianhai sont en plein essor. La région a développé 18 pôles industriels spécialisés, attirant des entreprises renommées telles que POP MART et la société finlandaise KONE Corporation, qui y ont établi leur siège régional.

Alors que la mise en œuvre du Plan Qianhai se poursuit de manière approfondie, un nouveau centre urbain reliant Hong Kong, rayonnant dans toute la région de la Grande Baie et ouvert sur le monde, se développe rapidement le long des côtes de la mer de Chine méridionale. Qianhai ne constitue pas seulement un nouveau moteur pour le développement de la région de la Grande Baie, mais également une fenêtre décisive à travers laquelle le monde est en mesure d’observer les dernières initiatives de la Chine en matière de restructuration et d’ouverture.

Source : la zone de coopération entre Shenzhen et Hong Kong dans le secteur des services modernes de Qianhai