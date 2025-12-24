Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, werd Umicore onlangs op de hoogte gebracht door BlackRock, Inc. dat het de statutaire drempel van 5% voor directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten heeft overschreden op 22 december 2025.

Het totale percentage van directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten aangehouden door BlackRock, Inc. bedraagt 5,20% op 22 december 2025.

Samenvatting van de transactie:

Datum van drempeloverschrijding Datum van kennisgeving Directe stemrechten na de transactie Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 22 december 2025 23 december 2025 4,39% 0,81% 5,20%



Inhoud van de kennisgeving van BlackRock, Inc.:

De kennisgeving bevat de volgende elementen:

Datum van kennisgeving: 23 december 2025

Datum van drempeloverschrijding: 22 december 2025

Overschreden drempel van directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten: 5%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.



Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Bart Heylen +32 2 227 73 09 bart.heylen@umicore.com



Umicore profiel

Umicore is een wereldspeler in geavanceerde materialen en recyclage. Dankzij tientallen jaren expertise in materiaalwetenschappen, metallurgie, chemie en metaalbeheer zet Umicore edele en kritieke metalen om in functionele technologieën die alledaagse toepassingen mogelijk maken. Haar unieke circulaire bedrijfsmodel zorgt ervoor dat deze kritieke elementen voortdurend worden geraffineerd en gerecycleerd om opnieuw te worden geïntegreerd in nieuwe toepassingen.

De vier Business Groups van Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials en Battery Materials Solutions - leveren materialen en oplossingen die een antwoord bieden op de schaarste van grondstoffen en de groeiende behoefte aan functionele materialen voor schone technologieën, schone mobiliteit en een geconnecteerde wereld. Met hun op maat gemaakte en geavanceerde producten en processen stimuleren ze innovatie en duurzaamheid.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit, en richt het merendeel van haar O&O-inspanningen op, schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is geworteld in de ontwikkeling, productie en recyclage van materialen voor een beter leven.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore, met meer dan 11.000 medewerkers, zijn verspreid over de hele wereld om haar internationale klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen. De inkomsten van de Groep (exclusief metaal) bereikten € 1,8 miljard (omzet van € 8,7 miljard) in de eerste helft van 2025.

