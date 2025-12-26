IBA signe un contrat pour l’installation d’une solution Proteus®PLUS à trois salles au Seoul St. Mary’s Hospital

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 26 décembre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec le Catholic University of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital, l’un des plus grands hôpitaux de Corée du Sud, pour l’installation d’une solution Proteus®PLUS1 à Séoul.

Le contrat comprend l’équipement d’une solution Proteus®PLUS de trois salles chacune munie de portique rotatif (gantry) ainsi qu’un contrat de service pluriannuel. Le système intégrera également la technique de distribution de faisceau DynamicARC®2 quand cette fonctionnalité aura obtenu les autorisations réglementaires nécessaires.

Le Seoul St. Mary’s Hospital prévoit de démarrer le traitement de ses patients d’ici la fin de l’année 2029. Lorsqu’il sera achevé, le centre comptera huit étages, niveaux souterrains compris, pour une superficie totale de 37 851 mètres carrés.

Olivier Legrain, CEO d’IBA, a commenté : « Nous sommes heureux de collaborer avec le Seoul St. Mary’s Hospital pour introduire la technologie de protonthérapie la plus avancée en Corée du Sud, élargissant ainsi le nombre de centres dans le pays qui bénéficient des solutions de protonthérapie d’IBA. Ce contrat met en évidence la pertinence de notre offre sur des marchés où la demande pour cette modalité de traitement de pointe connaît une forte croissance. Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe médicale experte du Seoul St. Mary’s afin de rendre cette technologie plus accessible aux patients. »

LEE Ji Youl, MD, PhD, Président du Seoul St. Mary’s Hospital, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir signé ce contrat avec IBA, leader mondial de la technologie de protonthérapie, pour l’introduction d’un équipement innovant de dernière génération. La construction du centre constitue l’ultime étape venant compléter le complexe du Seoul St. Mary’s Hospital. Notre hôpital offrira des traitements parmi les meilleurs au monde, non seulement dans le domaine des cancers du sang, pour lequel il s’est forgé une réputation internationale, mais aussi dans le traitement des tumeurs solides.»

Le prix de vente typique pour un système Proteus®PLUS à trois salles, incluant un contrat de maintenance pluriannuel, se situe entre 80 et 100 millions d’euros.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du Seoul St. Mary’s Hospital

Le Seoul St. Mary’s Hospital est l’un des principaux hôpitaux universitaires de Corée et l’institution phare du Catholic Medical Center. Il propose une prise en charge complète dans 45 départements et 27 centres spécialisés, dont le Cardio-Cerebro-Vascular Hospital, le Catholic Hematology Hospital et le Comprehensive Cancer Hospital. Parmi ses réalisations pionnières figurent les premières greffes de rein et de moelle osseuse en Corée, ainsi que la première greffe de cornée artificielle du pays. L’hôpital offre des soins de classe mondiale. Reconnue et appréciée par les patients nationaux et internationaux, l’institution a accueilli plus de 30 000 patients étrangers provenant de plus de 100 pays. Le Seoul St. Mary’s Hospital continue d’améliorer la qualité de ses services et a formé plus de 900 médecins internationaux grâce à ses programmes de fellowship.

1 Proteus®PLUS est une marque commerciale du Proteus®235.

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.





