דדליין לתביעה נגד TLX: רוזן, משרד עורכי דין ותיק, מעודד את משקיעי .Telix Pharmaceuticals Ltd עם הפסדים העולים על מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב של 9 בינואר בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד– TLX

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את ניירות הערך של Telix Pharmaceuticals Ltd. (נאסד"ק: TLX) בין התאריכים 21 בפברואר 2025 עד 28 באוגוסט 2025, שני התאריכים כוללים ("התקופה הייצוגית"), את המועד האחרון החשוב של 9 בינואר 2026 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונמה על ידי משרד עורכי הדין.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Telix במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Telix, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43778, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com . כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 9 בינואר 2026. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

במה מדובר: לפי התביעה, הנתבעים לאורך התקופה הייצוגית הציגו הצהרות שקריות ו/או מטעות באופן מהותי ו/או לא חשפו כי: (1) הנתבעים הגזים באופן מהותי בהתקדמות ש-Telix השיגה בנוגע למועמדים לטיפול בסרטן הערמונית; (2) הנתבעים העריכו באופן משמעותי את איכות שרשרת האספקה והשותפים של Telix; ו-(3) כתוצאה מכך, הצהרות הנתבעים לגבי עסקיה, פעילותה והפוטנציאל של Telix היו שקריות ומטעות באופן מהותי ו/או חסרות בסיס סביר בכל הזמנים הרלוונטיים. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי המשקיעים ספגו נזקים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Telix, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43778 או צרו קשר בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

