Share buyback programme - week 52

Date        29 December 2025

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 625,777 1,427.85 893,514,549
22 December 20252,0001,512.003,024,000
23 December 20252,0001,518.993,037,980
24 December 2025   
25 December 2025   
26 December 2025   
Total under the share buyback programme 629,777 1,428.40 899,576,529
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back 1,043,977 1,340.61 1,399,565,235

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,043,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.11 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
11519XCSE20251222 9:08:35.096000
661520XCSE20251222 9:10:53.542000
111521XCSE20251222 9:18:06.711000
111521XCSE20251222 9:18:50.940000
111521XCSE20251222 9:28:50.197000
11519XCSE20251222 9:34:30.174000
101519XCSE20251222 9:34:30.174000
101519XCSE20251222 9:34:30.174000
111517XCSE20251222 9:36:00.271000
61519XCSE20251222 9:42:23.545000
51519XCSE20251222 9:42:23.545000
111519XCSE20251222 9:42:23.565000
111518XCSE20251222 9:42:49.080000
41517XCSE20251222 9:46:50.145000
71517XCSE20251222 9:49:09.852000
41517XCSE20251222 9:49:09.852000
11518XCSE20251222 9:55:44.252000
31518XCSE20251222 9:55:44.252000
81518XCSE20251222 10:00:00.169000
31518XCSE20251222 10:00:05.259000
81518XCSE20251222 10:00:05.259000
211515XCSE20251222 10:02:49.291000
211515XCSE20251222 10:03:33.565000
111514XCSE20251222 10:08:46.284000
111514XCSE20251222 10:08:46.284000
31514XCSE20251222 10:08:46.284000
71514XCSE20251222 10:08:46.284000
111513XCSE20251222 10:14:12.082000
101513XCSE20251222 10:14:12.082000
41512XCSE20251222 10:17:08.673000
71512XCSE20251222 10:19:01.586000
41512XCSE20251222 10:19:01.586000
611515XCSE20251222 10:29:05.136000
111515XCSE20251222 10:29:13.824000
111515XCSE20251222 10:30:38.116000
111512XCSE20251222 10:35:15.186000
101512XCSE20251222 10:35:15.186000
201511XCSE20251222 10:36:40.943000
121513XCSE20251222 10:52:32.535000
191513XCSE20251222 10:52:32.535000
41511XCSE20251222 10:53:59.715000
331510XCSE20251222 10:56:03.982000
31513XCSE20251222 11:19:25.172000
991513XCSE20251222 11:20:28.053000
221514XCSE20251222 11:32:55.104000
111511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
311509XCSE20251222 11:59:22.829000
81509XCSE20251222 11:59:22.829000
211511XCSE20251222 12:11:55.821000
101511XCSE20251222 12:11:55.821000
511512XCSE20251222 12:18:38.404000
11513XCSE20251222 12:32:05.701000
101513XCSE20251222 12:32:05.701000
101513XCSE20251222 12:32:05.701000
141512XCSE20251222 12:35:28.855000
81512XCSE20251222 12:43:51.507000
111512XCSE20251222 12:43:51.507000
101512XCSE20251222 12:43:51.507000
41512XCSE20251222 12:43:51.507000
11512XCSE20251222 12:43:51.507000
91512XCSE20251222 12:50:02.073000
131512XCSE20251222 12:50:02.073000
61512XCSE20251222 12:50:02.073000
51512XCSE20251222 12:50:27.691000
11512XCSE20251222 12:50:27.691000
161512XCSE20251222 13:01:44.196000
61512XCSE20251222 13:01:44.196000
111512XCSE20251222 13:01:44.196000
101512XCSE20251222 13:01:44.196000
311511XCSE20251222 13:08:00.017000
201511XCSE20251222 13:18:51.405000
211511XCSE20251222 13:51:29.880000
101511XCSE20251222 13:51:29.880000
101511XCSE20251222 13:51:29.880000
331511XCSE20251222 13:53:11.349000
61511XCSE20251222 13:53:11.349000
51511XCSE20251222 13:53:46.942000
61511XCSE20251222 13:59:11.728000
51511XCSE20251222 13:59:11.728000
21511XCSE20251222 13:59:11.728000
321511XCSE20251222 14:06:35.540000
661511XCSE20251222 14:33:03.087000
311509XCSE20251222 14:35:36.097000
111508XCSE20251222 14:37:50.378000
101508XCSE20251222 14:37:50.378000
111506XCSE20251222 14:57:53.467000
101506XCSE20251222 15:00:27.330000
11506XCSE20251222 15:00:27.330000
101506XCSE20251222 15:00:27.330000
111506XCSE20251222 15:00:27.330000
211508XCSE20251222 15:01:48.369000
211507XCSE20251222 15:04:45.025000
211509XCSE20251222 15:11:22.124000
211509XCSE20251222 15:13:30.139000
101508XCSE20251222 15:15:20.608000
111508XCSE20251222 15:15:20.608000
111508XCSE20251222 15:26:04.213000
131509XCSE20251222 15:34:42.721000
181509XCSE20251222 15:34:42.721000
71511XCSE20251222 15:48:40.835000
221510XCSE20251222 15:56:19.203000
131510XCSE20251222 16:00:00.443000
341510XCSE20251222 16:00:05.566000
321510XCSE20251222 16:00:37.215000
91510XCSE20251222 16:01:15.456000
211509XCSE20251222 16:03:16.133000
221512XCSE20251222 16:11:00.839000
111512XCSE20251222 16:11:00.839000
21512XCSE20251222 16:11:00.846000
221512XCSE20251222 16:11:00.856000
91512XCSE20251222 16:11:00.856000
241512XCSE20251222 16:11:24.881000
91512XCSE20251222 16:11:24.881000
331511XCSE20251222 16:13:48.472000
111511XCSE20251222 16:13:48.472000
91511XCSE20251222 16:14:44.851952
11511XCSE20251222 16:14:44.852007
61511XCSE20251222 16:14:44.871430
2571511XCSE20251222 16:14:46.191301
111522XCSE20251223 9:06:00.011000
111518XCSE20251223 9:06:24.789000
111518XCSE20251223 9:06:24.789000
221517XCSE20251223 9:11:43.349000
111517XCSE20251223 9:11:43.349000
211516XCSE20251223 9:17:47.333000
111523XCSE20251223 9:20:23.445000
111523XCSE20251223 9:21:51.131000
111523XCSE20251223 9:28:58.992000
111522XCSE20251223 9:28:59.011000
111520XCSE20251223 9:36:08.894000
101520XCSE20251223 9:36:08.894000
61518XCSE20251223 9:38:44.891000
51518XCSE20251223 9:38:44.911000
111518XCSE20251223 9:38:44.911000
61518XCSE20251223 9:38:44.911000
111515XCSE20251223 9:49:55.368000
101515XCSE20251223 9:49:55.368000
211513XCSE20251223 9:55:16.759000
51511XCSE20251223 10:07:02.650000
211514XCSE20251223 10:08:26.562000
61518XCSE20251223 10:16:20.189000
101518XCSE20251223 10:16:20.189000
51518XCSE20251223 10:17:40.030000
61518XCSE20251223 10:17:40.030000
51518XCSE20251223 10:19:42.190000
11518XCSE20251223 10:21:12.386000
11518XCSE20251223 10:21:12.386000
211515XCSE20251223 10:21:30.088000
131514XCSE20251223 10:23:51.612000
81514XCSE20251223 10:23:54.100000
131514XCSE20251223 10:23:54.100000
111513XCSE20251223 10:24:47.141000
311512XCSE20251223 10:40:21.185000
101512XCSE20251223 10:40:21.185000
421517XCSE20251223 10:46:19.556000
101517XCSE20251223 10:46:19.556000
111517XCSE20251223 10:46:19.556000
111516XCSE20251223 11:00:26.528000
111515XCSE20251223 11:00:29.479000
111515XCSE20251223 11:00:29.479000
311519XCSE20251223 11:02:58.614000
311517XCSE20251223 11:07:22.735000
111517XCSE20251223 11:07:22.735000
101517XCSE20251223 11:07:22.735000
111517XCSE20251223 11:15:39.294000
81517XCSE20251223 11:21:33.471000
311517XCSE20251223 11:23:17.181000
211516XCSE20251223 11:30:31.056000
101516XCSE20251223 11:30:31.056000
11515XCSE20251223 11:47:41.595000
211515XCSE20251223 11:59:26.879000
21515XCSE20251223 11:59:26.879000
91515XCSE20251223 11:59:29.885000
11515XCSE20251223 11:59:29.885000
91515XCSE20251223 11:59:29.885000
131515XCSE20251223 11:59:29.885000
21514XCSE20251223 12:03:04.638000
311517XCSE20251223 12:24:00.249000
101517XCSE20251223 12:24:00.249000
101517XCSE20251223 12:24:00.249000
411516XCSE20251223 12:34:04.928000
111516XCSE20251223 12:34:04.928000
551516XCSE20251223 12:45:37.314000
111512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
311516XCSE20251223 14:18:39.499000
321516XCSE20251223 14:20:19.476000
101516XCSE20251223 14:22:29.481000
131515XCSE20251223 14:24:33.601000
191515XCSE20251223 14:24:33.601000
651517XCSE20251223 14:29:54.775000
541517XCSE20251223 14:29:57.108000
441515XCSE20251223 14:35:39.871000
111514XCSE20251223 14:48:15.331000
311514XCSE20251223 14:53:58.185000
81516XCSE20251223 15:03:51.159000
11519XCSE20251223 15:14:50.488000
21519XCSE20251223 15:14:52.651000
11519XCSE20251223 15:16:33.164000
331520XCSE20251223 15:25:17.782000
11523XCSE20251223 15:35:19.034000
441522XCSE20251223 15:37:30.187000
101522XCSE20251223 15:37:30.187000
111522XCSE20251223 15:37:30.187000
331522XCSE20251223 15:37:30.187000
291523XCSE20251223 15:37:36.556000
531523XCSE20251223 15:37:36.556000
1691523XCSE20251223 15:37:44.364000
631524XCSE20251223 15:41:28.691000
431525XCSE20251223 15:46:53.974000
111525XCSE20251223 15:46:53.989000
111525XCSE20251223 15:47:11.478000
111524XCSE20251223 15:48:00.427000
101524XCSE20251223 15:48:00.427000
11523XCSE20251223 15:49:21.710000
141523XCSE20251223 15:50:45.532424
11525XCSE20251223 15:53:13.051215
11525XCSE20251223 15:53:13.051215
91525XCSE20251223 15:53:13.051215
221525XCSE20251223 15:53:13.051215
1821525XCSE20251223 15:53:13.051257


