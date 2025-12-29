HighCo : transactions sur actions propres du 22 au 26 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 22 au 26 décembre 2025

Paris, le 29 décembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode identifiant émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6622/12/2025FR00000542313 0003,78 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6623/12/2025FR00000542313 0003,80 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6624/12/2025FR00000542313 0003,89 €XPAR

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

