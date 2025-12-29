Les magasins de Loblaw et leurs clients ont amassé et donné plus de 6,8 millions de dollars au profit de la Fondation pour les enfants PC en 2025

BRAMPTON, Ontario, 29 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2025, grâce à la générosité de clients partout au pays, Les Compagnies Loblaw Limitée a amassé et donné plus de 6,8 millions de dollars en soutien à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, l’exploitant du plus important programme caritatif de repas en milieu scolaire au Canada.

Une grande partie des fonds ont été amassés lors de la campagne « Un achat. Un don. » de l’entreprise, qui a eu lieu du 16 octobre au 2 novembre. Pendant cette période, l’entreprise s’est engagée à égaler les dons des clients faits à la caisse, jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars. La réponse des clients au programme a été exceptionnelle, ce qui a permis de faire un don de 2,6 millions de dollars à la Fondation. Les clients ont également fait des dons à la caisse tout au long de l’année, soit par appel direct, soit plus récemment par l’arrondissement des factures.

Grâce à cette incroyable générosité, cette année, la Fondation pour les enfants PC a été en mesure d’atteindre son objectif de nourrir 1 million d’enfants chaque année grâce à son programme unique, Enfants FORTSmidables | Bien manger, qui rejoint les enfants et les jeunes dans environ 2 200 écoles partout au pays. Ce programme a deux missions : éliminer la faim comme obstacle à l’apprentissage des enfants et leur apprendre à cultiver et à cuisiner des aliments, à promouvoir des habitudes saines, à développer des aptitudes pour la vie et à renforcer leur confiance en soi.

« Nous sommes immensément reconnaissants envers les Canadiens et Loblaw pour leur esprit de générosité », a déclaré Shantelle Rhynold, directrice de la Fondation pour les enfants PC. « Cette campagne, en partie, nous a aidés à atteindre notre objectif de longue date qui est de nourrir 1 million d’enfants chaque année. Nous savons qu’il faut un village pour élever nos jeunes, et dans toutes les régions du pays, nous avons vu des Canadiens aider à faire de notre mission une réalité. »

À propos de la Fondation pour les enfants le Choix du Président (numéro d’organisme de bienfaisance : 86842 1546 RR0001)

Depuis 36 ans, la Fondation pour les enfants le Choix du Président s’est engagée à aider les enfants partout au pays, et dans cette période, a contribué au bien-être de plus de 10 millions d’enfants. Depuis 2018, l’organisme de bienfaisance s’est engagé à lutter contre la faim chez les enfants pour s’assurer que tous les enfants canadiens puissent vivre la vie qu’ils choisissent. La Fondation pour les enfants le Choix du Président exploite le plus grand programme alimentaire en milieu scolaire du pays et son programme Enfants FORTSmidables combine des repas et des collations ordinaires avec de l’éducation en matière de compétences alimentaires. L’ambition de l’organisme de bienfaisance est de nourrir un million d’enfants chaque année d’ici 2025.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez le site www.fondationpourlesenfantspc.ca ou suivez la Fondation sur Facebook, Instagram ou X.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d’être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.