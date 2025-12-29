|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
29. december 2025
Selskabsmeddelelse nummer 106/2025
Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån® og FlexLife®
Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® med variabel lånerente pr. 1. april 2026.
Auktionerne vil blive afholdt fra og med tirsdag den 3. februar til og med fredag den 6. februar 2026. Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.
De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilag 1.
De foreløbige mængder til refinansiering i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/investor fra og med uge 2.
De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres den 2. februar 2026.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon
45 13 20 19.
