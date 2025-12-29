Til

29. december 2025

Selskabsmeddelelse nummer 106/2025

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån® og FlexLife®

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® med variabel lånerente pr. 1. april 2026.

Auktionerne vil blive afholdt fra og med tirsdag den 3. februar til og med fredag den 6. februar 2026. Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilag 1.

De foreløbige mængder til refinansiering i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/investor fra og med uge 2.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres den 2. februar 2026.

