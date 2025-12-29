Fastsættelse af rentekupon - SNP Notes (DKK)

DLR Kredit A/S
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
DLR Kredit har fastsat kuponrenter for perioden 1. januar til 31. marts 2026
på følgende Senior Non-Preferred Notes (DKK):
|ISIN
|Navn
|Referencerente
|NyRente
|DK0006356266
|SNP July 2026
|CIBOR3M
|3,2500%
|DK0006359609
|SNP July 2027
|CIBOR3M
|4,4000%
|DK0006361183
|SNP July 2028
|CIBOR3M
|3,9000%
Spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding, fonds@dlr.dk eller pr. tlf 33 42 07 38
Med venlig hilsen
DLR Kredit
Vedhæftet fil