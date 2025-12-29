Fastsættelse af rentekupon - SNP Notes (DKK)

DLR Kredit har fastsat kuponrenter for perioden 1. januar til 31. marts 2026

på følgende Senior Non-Preferred Notes (DKK):

ISINNavnReferencerenteNyRente
DK0006356266SNP July 2026CIBOR3M3,2500%
DK0006359609SNP July 2027CIBOR3M4,4000%
DK0006361183SNP July 2028CIBOR3M3,9000%

Spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding, fonds@dlr.dk eller pr. tlf 33 42 07 38

