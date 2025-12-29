Fastsættelse af rentekupon - SNP Notes (DKK)

DLR Kredit A/S

Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

DLR Kredit har fastsat kuponrenter for perioden 1. januar til 31. marts 2026

på følgende Senior Non-Preferred Notes (DKK):

ISIN Navn Referencerente NyRente DK0006356266 SNP July 2026 CIBOR3M 3,2500% DK0006359609 SNP July 2027 CIBOR3M 4,4000% DK0006361183 SNP July 2028 CIBOR3M 3,9000%





Spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding, fonds@dlr.dk eller pr. tlf 33 42 07 38

Med venlig hilsen

DLR Kredit

Vedhæftet fil