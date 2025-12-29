Festi hf.: Tilkynning frá tilnefningarnefnd Festi hf.

Tilnefningarnefnd Festi hf. auglýsir hér með eftir tilnefningum eða áhuga á framboði til stjórnar Festi vegna aðalfundar félagsins sem haldinn verður 5. mars 2026 samkvæmt fjárhagsdagatali félagsins.
Nefndin er ráðgefandi og er hlutverk hennar að undirbúa og gera tillögu um frambjóðendur við kjör stjórnar félagsins á aðalfundi. Skal að því stefnt að stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi yfir fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á hverjum tíma.
Festi er skráð félag með umfangsmikla starfsemi og gerir stjórnarstarf í félaginu kröfu um viðmikla þekkingu og reynslu stjórnarmanna. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar skal nefndin við gerð tillögu um kosningu stjórnarmanna í Festi horfa til hæfni, reynslu og þekkingar, m.a. með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar. Við tillögugerð nefndarinnar verður litið til samsetningar stjórnar í heild meðal annars út frá nánar skilgreindum hæfniþáttum sem lúta að þekkingu og reynslu á sviðum stefnumótunar og rekstrar, eftirlits og stjórnarhátta sem og þeim mörkuðum sem samstæða Festi starfar á. Jafnframt verður litið til samskiptahæfni og orðspors frambjóðenda.
Stjórnarmenn þurfa enn fremur að fullnægja þeim skilyrðum sem fram koma í samþykktum félagsins og lögum um hlutafélög sbr. ákvæði 66. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Starfsreglur tilnefningarnefndar, samþykktir félagsins og önnur gögn eru aðgengileg á heimasíðu Festi.
Athygli er vakin á því að sérstök skilyrði eiga við um stjórnarmenn í Festi vegna sáttar félagsins við Samkeppniseftirlitið, dags. 30. júlí 2018. Geta áhugasamir um framboð kynnt sér skilyrðin á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins þar sem þau eru aðgengileg án trúnaðarupplýsinga.
Þess er óskað að tilnefningum eða upplýsingum um áhuga á framboði sé skilað til tilnefningarnefndar á sérstöku eyðublaði, sem nálgast má á www.festi.is/vidburdir/adalfundur-festi-2026, ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 15. janúar 2026 á netfangið tilnefningarnefnd@festi.is.
Athugið að störf tilnefningarnefndar og skilafrestur umsókna til hennar takmarka ekki rétt frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar félagsins áður en almennur framboðsfrestur rennur út (tíu sólarhringir fyrir upphaf aðalfundar samkvæmt samþykktum félagsins).
Þeim hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma skilaboðum á framfæri við nefndina í aðdraganda aðalfundar 2026 er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd eigi síðar en 15. janúar nk. með tölvupósti á netfangið tilnefningarnefnd@festi.is.
Nálgast má gögnin á www.festi.is/vidburdir/adalfundur-festi-2026.