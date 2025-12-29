Theriva™ Biologics anuncia el asesoramiento científico favorable de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre el diseño de un ensayo de fase III de VCN-01 en el adenocarcinoma ductal pancreático (ACDP) metastásico

- La EMA ha dado su aprobación global al ensayo clínico de fase III propuesto para VCN-01 en combinación con gemcitabina/nab-paclitaxel para el tratamiento de primera línea del ACDP metastásico, incluido el tamaño de la muestra, la administración repetida de VCN-01 y un diseño adaptativo para optimizar en la medida de lo posible los plazos y los resultados del ensayo -

- Theriva programará una reunión con la FDA al final de la fase II en el primer semestre de 2026 para ultimar el diseño de un ensayo clínico multinacional pivotal de fase III -

- La disponibilidad de efectivo de Theriva hasta el primer trimestre de 2027 permite llevar a cabo las actividades reglamentarias, el desarrollo de protocolos y las actividades de colaboración para impulsar los ensayos fundamentales propuestos de VCN-01 en el ACDP metastásico y el retinoblastoma -

ROCKVILLE, Md., Dec. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (American Stock Exchange: TOVX), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy que ha recibido el asesoramiento científico del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre el diseño de un ensayo clínico de fase III del candidato clínico principal VCN-01 en combinación con la quimioterapia de referencia de gemcitabina/nab-paclitaxel para el tratamiento de primera línea del ACDP metastásico.

La empresa ya ha publicado los resultados del ensayo clínico aleatorizado y controlado de fase IIb VIRAGE, que demostró que los pacientes con ACDP del grupo de tratamiento con VCN-01 más el tratamiento de referencia con gemcitabina/nab-paclitaxel presentaron un aumento de la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la duración de la respuesta, frente a los pacientes del grupo de control que recibieron el tratamiento de referencia con gemcitabina/nab-paclitaxel en monoterapia. Se observaron aumentos aún mayores en estos parámetros en los pacientes que recibieron dos dosis de VCN-01 administradas con tres meses de diferencia. VCN-01 ha obtenido la designación de medicamento huérfano para el tratamiento del ACDP metastásico en Europa y Estados Unidos, y la designación de vía rápida en Estados Unidos.

El CMH recomendó que una posible solicitud futura de autorización de comercialización para VCN-01 en el ACDP metastásico podría estar respaldada por la estrategia de desarrollo clínico propuesta por Theriva, que comprende un único ensayo clínico de fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, de alta calidad, si demuestra una relación beneficio-riesgo convincente con VCN-01 más el tratamiento de referencia con gemcitabina/nab-paclitaxel, frente al tratamiento de referencia con gemcitabina/nab-paclitaxel en monoterapia. El asesoramiento científico del CMH incluyó un acuerdo sobre los criterios de inclusión y exclusión propuestos, el criterio de valoración principal (supervivencia global), los criterios de valoración secundarios (incluida la supervivencia sin progresión, la duración de la respuesta y los resultados comunicados por los pacientes), el tamaño de la muestra y el uso de un diseño adaptativo para optimizar en la medida de lo posible los plazos y los resultados del ensayo. Cabe destacar que el CMH reconoció una mejora significativa en la supervivencia global de los pacientes que recibieron dos dosis de VCN-01 en el estudio VIRAGE, y aceptó la dosis propuesta de VCN-01 y gemcitabina/nab-paclitaxel en «macrociclos» repetidos, lo que permite administrar más de dos dosis de VCN-01 en el ensayo de fase III. Por otra parte, recomendaron que se considerara la posibilidad de administrar dosis más frecuentes de VCN-01.

«Nos sentimos sumamente satisfechos con el asesoramiento científico que hemos recibido de la EMA en relación con nuestro ensayo pivotal de fase III propuesto de VCN-01 más el tratamiento de referencia con gemcitabina/nab-paclitaxel en pacientes con ACDP metastásico», afirmó Steven A. Shallcross, director ejecutivo de Theriva Biologics. «Estamos especialmente satisfechos con el acuerdo de la EMA sobre la pauta posológica de VCN-01 en macrociclos. Como demostramos en el estudio VIRAGE de fase IIb, los pacientes que recibieron dos dosis de VCN-01 mostraron una mejora en los resultados de supervivencia, por lo que prevemos que tres o más dosis de VCN-01 deberían proporcionar un beneficio aún mayor en términos de supervivencia». Tenemos previsto celebrar una reunión con la FDA al final de la fase II en el primer semestre de 2026 y ultimar el protocolo para un ensayo multinacional pivotal de fase III, con el objetivo de ofrecer una opción terapéutica innovadora a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad mortal de rápida evolución. Entendemos que la claridad normativa sobre las vías de desarrollo es esencial para que prosigan los esfuerzos de colaboración en nuestros programas clínicos con VCN-01. Además del asesoramiento normativo sobre el ensayo clínico de fase III propuesto para el ACDP, se han previsto reuniones con la EMA y la FDA en 2026 para solicitar asesoramiento sobre un posible ensayo de fase II/III para VCN-01 en el retinoblastoma, un cáncer infantil difícil de tratar para el que VCN-01 ha obtenido la designación de enfermedad pediátrica rara».

Como se informó anteriormente, a 10 de noviembre de 2025, Theriva contaba con 15,5 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que le proporciona liquidez hasta el primer trimestre de 2027, mientras la empresa ultima las interacciones con las agencias reguladoras en relación con los programas de ACDP y retinoblastoma y busca asociaciones para apoyar la ampliación de la producción de VCN-01 y la realización de los ensayos clínicos pivotales propuestos.

Acerca del adenocarcinoma ductal pancreático

El cáncer de páncreas se presenta en dos grandes tipos histológicos: el cáncer que surge de las células ductales (exocrinas) del páncreas o, con mucha menor frecuencia, los cánceres que pueden surgir del compartimento endocrino del páncreas. El adenocarcinoma ductal pancreático («ACDP») representa más del 90% de todos los tumores pancreáticos. Puede localizarse en la cabeza del páncreas o en el cuerpo/la cola. El cáncer de páncreas normalmente hace metástasis en el hígado y el peritoneo. Otras localizaciones metastásicas menos frecuentes son los pulmones, el cerebro, el riñón y los huesos. En sus fases iniciales, el cáncer de páncreas no suele dar lugar a ningún síntoma característico. En muchos casos, el dolor abdominal progresivo es el primer síntoma. Por consiguiente, en la mayoría de los casos, el cáncer de páncreas se diagnostica en sus últimas fases (estadio localmente avanzado no metastásico o metastásico de la enfermedad), cuando la resección quirúrgica y el tratamiento posiblemente curativo no son posibles. En términos generales, se considera que únicamente el 10 % de los casos son resecables en el momento de la aparición, mientras que el 30-40 % de los pacientes se diagnostican en estadio localmente avanzado/no resecable y el 50-60 % presentan metástasis a distancia.

Acerca del VCN-01

VCN-01 es un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer. Este modo de acción único permite al VCN-01 ejercer múltiples efectos antitumorales al (i) infectar y lisar selectivamente las células tumorales; (ii) mejorar el acceso y la perfusión de los productos de quimioterapia coadministrados; y (iii) aumentar la inmunogenicidad del tumor y exponerlo al sistema inmunitario del paciente y a los productos de inmunoterapia coadministrados. La administración sistémica permite al VCN-01 ejercer sus acciones tanto en el tumor primario como en las metástasis. Hasta la fecha, el VCN-01 se ha administrado a 142 pacientes en ensayos clínicos patrocinados por la empresa y por investigadores con distintos tipos de cáncer, incluidos el ACDP (en combinación con quimioterapia), carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (con un inhibidor del puntos de control inmunológico), cáncer de ovario (con terapia con células CAR-T), cáncer colorrectal y retinoblastoma (mediante inyección intravítrea). Para obtener más información sobre estos ensayos clínicos, visite Clinicaltrials.gov.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida bajo condiciones establecidas por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) actuales y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «espera», «anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas a la finalización del diseño de un ensayo fundamental multinacional de fase III de VCN-01 en combinación con gemcitabina/nab-paclitaxel para el tratamiento de primera línea del ACDP metastásico; un diseño de ensayo adaptativo que podría optimizar los plazos y los resultados del ensayo; la programación de una reunión de fin de fase II con la FDA en el primer semestre de 2026 para finalizar el diseño de un ensayo clínico fundamental multinacional de fase III; la disponibilidad de liquidez hasta el primer trimestre de 2027 para completar las actividades reglamentarias, el desarrollo del protocolo y las actividades de colaboración para apoyar los ensayos fundamentales propuestos de VCN-01 en el ACDP metastásico y el retinoblastoma; Tres o más dosis de VCN-01 que proporcionan un mayor beneficio en la supervivencia; finalización de una reunión de fin de fase II con la FDA en el primer semestre de 2026 y finalización del protocolo para un ensayo multinacional fundamental de fase III; un ensayo de fase III satisfactorio que ofrece una opción terapéutica innovadora a los pacientes diagnosticados de ACDP metastásico; claridad regulatoria sobre las vías de desarrollo, esencial para los esfuerzos de colaboración continuos para los programas clínicos de VCN-01; interactuar con la EMA y la FDA en 2026 para pedir asesoramiento sobre un posible ensayo de fase II/III para VCN-01 en retinoblastoma; y completar las interacciones con las agencias reguladoras en relación con los programas de ACDP y retinoblastoma, y buscar asociaciones para apoyar la ampliación de la fabricación de VCN-01 y la realización de los ensayos clínicos fundamentales propuestos. Entre los factores importantes que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales se incluyen, entre otros, la capacidad de la empresa para finalizar el diseño del ensayo fundamental de fase III; la capacidad de la empresa y de VCN para alcanzar los hitos clínicos en el momento previsto, incluida la capacidad de inscribir a los pacientes según lo planeado; la generación de datos clínicos positivos que establezcan que VCN-01 puede proporcionar mejores resultados clínicos para los pacientes con ACDP, retinoblastoma y otros cánceres sólidos; la demostración de la seguridad y eficacia de los productos candidatos de la empresa y de VCN, así como resultados que sean coherentes con los resultados anteriores; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir con los requisitos reglamentarios vigentes; las limitaciones reglamentarias relacionadas con la capacidad de la empresa y VCN para promocionar o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas; la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el desarrollo, la comercialización o la venta exitosos de los productos de la empresa y VCN; los avances de la competencia que hacen que dichos productos queden obsoletos o dejen de ser competitivos; la capacidad de la empresa y de VCN para mantener los acuerdos de licencia; el mantenimiento y crecimiento continuos de la cartera de patentes de la empresa y VCN; la capacidad de seguir contando con una buena financiación, y otros factores descritos en el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024 y en otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los Formularios 10-Q y los informes actuales en el Formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha del mismo, y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

